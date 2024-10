Contournez les restrictions de réseau au travail ou à l’école et regardez le Tour de Lombardie en direct avec un VPN.

Obtenez ExpressVPN . Connectez-vous à un serveur VPN correspondant au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans en Italie doivent se connecter à un serveur en Italie pour diffuser le Tour de Lombardie 2024 en direct gratuitement sur RaiPlay. Profitez de la course !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN pour regarder le Tour de Lombardie

Si vous constatez toujours des problèmes de mise en mémoire tampon ou de lag lors de la diffusion en streaming, votre FAI peut délibérément limiter votre connexion. Un VPN chiffre votre trafic, protégeant ainsi votre activité en ligne de votre FAI et vous permettant d’éviter la limitation sélective afin de regarder la course sans interruption.

Si vous travaillez le week-end et que le Wi-Fi de votre bureau bloque les services de streaming, vous pourriez manquer le Tour de Lombardie. Le chiffrement VPN masque votre activité, vous permettant de débloquer facilement les plateformes de streaming.

Meilleur VPN pour regarder le Tour de Lombardie 2024

ExpressVPN dispose d’un réseau mondial de serveurs dans 105 pays. Ces serveurs fonctionnent parfaitement avec les services de streaming sportifs diffusant le Tour de Lombardie, tels que RaiPlay, Discovery+ et Max. Nos serveurs 10-Gbps vous offrent une connexion VPN ultra-rapide, vous n’aurez donc jamais à supporter de mise en mémoire tampon ou de lag pendant les moments cruciaux de la course.

Vous pouvez connecter jusqu’à 8 appareils à la fois avec un seul compte VPN, ce qui vous permet de regarder la course sur votre télévision connectée pendant que votre famille regarde leurs programmes préférés sur leurs propres appareils. Essayez-le maintenant avec une garantie de remboursement de 30 jours sans risque !

Italie

RaiPlay

En Italie, vous pouvez regarder le Tour de Lombardie en ligne gratuitement sur RaiPlay. Vous pouvez accéder à la diffusion en direct via votre navigateur web ou en utilisant les applications RaiPlay pour appareils mobiles. La plateforme vous donne également accès à d’autres diffusions sportives en direct, comme le football, le tennis et l’athlétisme.

Ne laissez pas les restrictions locales de réseau vous empêcher de diffuser RaiPlay. Connectez-vous à un serveur ExpressVPN en Italie et regardez la course sur n’importe quel réseau.

Vous le voulez sur grand écran ? Découvrez toutes les façons d’installer ExpressVPN sur votre télévision.

Autres moyens de regarder le Tour de Lombardie

Europe

Diffusez en direct le Tour de Lombardie sur Discovery+

La couverture Eurosport des 256 km du Tour de Lombardie est disponible sur Discovery+. Le flux en direct inclura plusieurs angles de caméra et suivra les meilleurs coureurs tout au long de cette course classique. En plus d’Eurosport, vous aurez également accès à TNT Sports, vous permettant de regarder d’autres sports comme la Ligue des champions de l’UEFA, MotoGP, et bien plus.

États-Unis

Regardez le Tour de Lombardie sur MAX avec B/R Sports

Aux États-Unis, vous pouvez obtenir une couverture complète du Tour de Lombardie sur Max. Vous devrez souscrire au module complémentaire B/R Sports, qui comprend l’accès à plus de 300 événements cyclistes mondiaux. Vous aurez également accès aux émissions The Breakaway avant et après la course, qui offrent une analyse complète de l’action du jour par des experts du cyclisme.

Canada

Comment diffuser en direct le Tour de Lombardie sur FloBikes

Au Canada, vous pouvez regarder le Tour de Lombardie en direct sur FloBikes. La couverture est également archivée et disponible à la demande après la course. FloBikes est un service autonome avec des forfaits mensuels et annuels. Il dispose d’applications pour Roku, Fire TV, Chromecast et Apple TV, ainsi que pour les appareils mobiles, afin que vous puissiez diffuser la course à la maison ou en déplacement.

Vous le voulez sur grand écran ? Découvrez toutes les façons d’installer ExpressVPN sur votre télévision.

Quand commencera le Tour de Lombardie 2024 ?

Le Tour de Lombardie est une course cycliste d’un jour qui se tiendra le 12 octobre 2024. L’action devrait commencer à 10h35 heure locale / 4h35 ET / 9h35 BST.

Combien de montées comporte le Tour de Lombardie ?

Le Tour de Lombardie 2024 comporte sept montées répertoriées, dont la célèbre Madonna del Ghisallo, souvent appelée le cœur spirituel du cyclisme italien. Cette montée est empreinte d’histoire, avec une chapelle au sommet dédiée à la patronne des cyclistes. Un autre défi notable est le Muro di Sormano, l’une des routes les plus raides d’Europe, où les pentes atteignent un impressionnant 27 %. Ces montées légendaires ont joué un rôle décisif dans le déroulement de la course, poussant les meilleurs coureurs à leurs limites.

Où se déroule le Tour de Lombardie ?

Le parcours du Tour de Lombardie commence à Côme et se termine à Bergame, traversant les magnifiques et exigeants paysages de la région de Lombardie, dans le nord de l’Italie.

Qui a remporté le plus de victoires au Tour de Lombardie ?

L’Italien Fausto Coppi détient le record du plus grand nombre de victoires au Tour de Lombardie avec un total de cinq victoires, obtenues en 1946, 1947, 1948, 1949 et 1954.

Vainqueurs récents du Tour de Lombardie

Année Vainqueur 2014 Daniel Martin (Première victoire) 2015 Vincenzo Nibali (Première victoire) 2016 Esteban Chaves (Première victoire) 2017 Vincenzo Nibali (Deuxième victoire) 2018 Thibaut Pinot (Première victoire) 2019 Bauke Mollema (Première victoire) 2020 Jakob Fuglsang (Première victoire) 2021 Tadej Pogačar (Première victoire) 2022 Tadej Pogačar (Deuxième victoire) 2023 Tadej Pogačar (Troisième victoire)

FAQ : À propos des diffusions en direct du Tour de Lombardie Puis-je utiliser un VPN pour regarder Il Lombardia depuis un autre pays ? Certains utilisateurs peuvent regarder Il Lombardia en se connectant à un serveur VPN dans un pays différent du leur, mais cela peut enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de confidentialité et de sécurité, et l’utiliser pour contourner les droits d’auteur est contraire à nos Conditions d’utilisation. Nous ne pouvons ni voir ni contrôler ce que vous faites pendant que vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes donc responsable de vous assurer que votre utilisation est conforme à toutes les lois et conditions applicables. Dois-je utiliser un VPN gratuit pour regarder le Tour de Lombardie ? Vous pouvez essayer d’utiliser un VPN gratuit pour regarder le Tour de Lombardie, mais il peut présenter des limites. Les VPN gratuits ont souvent des réseaux de serveurs restreints, ce qui signifie que vous pourriez ne pas trouver de serveur dans le pays dont vous avez besoin. Ils sont également plus lents, ce qui peut provoquer des interruptions, et ont des plafonds de données limitant votre capacité à diffuser en continu. D’un autre côté, ExpressVPN dispose de serveurs dans tous les principaux pays où l’événement est disponible, avec des connexions rapides et des données illimitées, garantissant une expérience de streaming fluide. De plus, vous pouvez l’essayer sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Où puis-je regarder le Tour de Lombardie ?

En Italie, vous pouvez diffuser gratuitement le Tour de Lombardie sur RaiPlay. En Europe, Discovery+ offre une couverture via Eurosport. Aux États-Unis, Max propose une diffusion via son module complémentaire B/R Sports. Au Canada, FloBikes propose une couverture en direct et à la demande. Le Tour de Lombardie est-il diffusé à la télévision ?

Oui, Il Lombardia est diffusé sur Sky Sports au Royaume-Uni. Si vous regardez sur une smart TV, vous pouvez diffuser la course sur RaiPlay en Italie, Discovery+ en Europe, et Max aux États-Unis. FloBikes couvre l’événement au Canada. Si votre téléviseur n’est pas compatible avec les applications de streaming, vous pouvez le connecter à un appareil externe comme Chromecast. Où se termine Il Lombardia ?

Il Lombardia se termine traditionnellement à Bergame, en Italie. La course se conclut par un final spectaculaire sur la Piazza Vecchia historique, ce qui ajoute à l’excitation de ce monument prestigieux du cyclisme. Comment puis-je regarder Il Lombardia aux États-Unis ? Aux États-Unis, vous pouvez regarder Il Lombardia sur Max avec le module complémentaire B/R Sports, qui inclut une couverture complète de la course ainsi que des émissions avant et après la course. Vous aurez également accès à d’autres événements cyclistes. Le Tour de Lombardie est-il une course d’un jour ? Oui, Il Lombardia est une course d’un jour, réputée pour son parcours difficile à travers la région de la Lombardie. C’est l’un des cinq Monuments du cyclisme, soulignant son importance dans ce sport. Un cycliste a-t-il déjà remporté les cinq Monuments ? Eddy Merckx est le seul cycliste à avoir remporté les cinq Monuments : Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, et Il Lombardia.