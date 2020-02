Ce que votre adresse IP peut révéler sur vous et votre localisation

Votre adresse IP révèle un certain nombre d'informations personnelles sur vous :

Ville

Pays

État/région

Code postal

Les sites web que vous visitez récupèrent encore plus d'informations sur vous. En combinant votre adresse IP avec d'autres informations, récupérées grâce aux métadonnées, cookies, trackers et tactiques d'empreintes de navigateur, les propriétaires de sites, marketeurs et annonceurs peuvent dessiner votre profil de façon assez précise.

Ils peuvent identifier votre localisation, les sites web que vous visitez, les fichiers que vous téléchargez en torrent, avec qui vous communiquez, etc., puis vous proposer du contenu et des publicités ciblés. Ou vendre vos données au plus offrant.

Les fournisseurs d'accès (FAI) sont au courant de bien d'autres choses encore. Il existe très peu de choses que votre FAI ne connaisse pas à votre sujet. Étant leur client, ils connaissent votre nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte de crédit, informations bancaires, historique de crédit, et potentiellement plus encore.

Dans des pays comme l'Australie et le Royaume-Uni, les FAI doivent conserver les données de votre activité de navigation et les remettre à d'innombrables agences gouvernementales, sans mandat nécessaire. Si vous naviguez sur des sites qui ne sont pas sécurisés par HTTPS, votre FAI peut voir chacune des pages web non chiffrées que vous avez visitées.

Même si vous visitez des sites web sécurisés HTTPS, votre FAI peut encore suivre les domaines que vous consultez (mais pas les pages individuelles).