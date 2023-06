Novak Djokovic a pour objectif de gagner à nouveau Wimbledon. Djokovic, l’actuel numéro 3 mondial qui a remporté l’Open d’Australie en janvier, arrive à Londres à la poursuite de son huitième trophée en simple hommes lorsque l’action débutera le lundi 3 juillet . Malheureusement pour les fans de tennis, le double champion Rafael Nadal ne participera pas car il se remet d’une blessure à la hanche.

Pendant ce temps, la n ° 4 mondiale Elena Rybakina revient au All England Lawn Tennis and Croquet Club dans le but de devenir la première championne féminine à répétition depuis Serena Williams en 2015-16. La route de Rybakina vers un autre titre ne sera pas facile, surtout pas avec la numéro un mondiale Iga Świątek et la gagnante de l’Open d’Australie Aryna Sabalenka .

Date 3-16 juillet 2023

Date 3-16 juillet 2023 Emplacement All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Angleterre Prix ​​en argent Grand prix de 2,3 millions USD (2022) Fondé 1877

Plusieurs chaînes diffuseront Wimbledon gratuitement ! Vous pouvez regarder les matchs en toute sécurité en quelques étapes :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un emplacement de serveur qui correspond à la diffusion que vous souhaitez regarder. Par exemple, si vous souhaitez voir la diffusion au Royaume-Uni, connectez-vous à un serveur à Londres. Vérifiez l’horaire du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme ITV ou BBC . Connectez-vous et profitez des matchs !

BBC iPlayer

Prix ​​: Gratuit

Chaîne : BBC

La BBC détient les droits de diffusion de Wimbledon au Royaume-Uni. Le diffuseur britannique propose une couverture complète des matchs de Wimbledon, du tirage au sort à la finale, disponible en direct en ligne via le BBC iPlayer et l’application mobile. Notez que vous aurez peut-être besoin d’un code postal britannique (par exemple, KT6 4EU, NW5 2HR) pour regarder Wimbledon avec succès !

Regardez avec BBC iPlayer

9Now

Prix ​​: Gratuit

Chaîne : 9Now

Channel 9 détient les droits de diffusion gratuite de Wimbledon en Australie. Les téléspectateurs peuvent se connecter via le site Web 9Now ou via les applications mobiles pour iOS et Android. Vous devrez peut-être entrer un code postal australien valide (par exemple 2000 ou 3001) pour vous inscrire, mais c’est entièrement gratuit !

Regardez 9Now avec un VPN

TVNZ

Prix ​​: Gratuit

Chaîne : TVNZ

TVNZ, également connue sous le nom de Television New Zealand, est une chaîne de télévision gratuite. Sa plateforme de streaming en ligne, TVNZ OnDemand, proposera les championnats de Wimbledon 2023. Pour regarder TVNZ en toute sécurité, connectez-vous simplement à un serveur ExpressVPN Nouvelle-Zélande et poursuivez le processus d’inscription ou de connexion.



Regardez TVNZ avec un VPN

Où regarder en direct de Wimbledon 2023 avec des essais gratuits

ESPN

ESPN détient les droits de diffusion de Wimbledon aux États-Unis, avec des matchs supplémentaires diffusés sur ESPN 2 et ABC. Une variété d’ essais gratuits sont disponibles via des services de streaming sans cordon qui proposent ESPN, ESPN 2 et ABC, y compris Fubo (70 USD/mois), Sling TV Orange (40 USD/mois et plus) et YouTube TV (73 USD /mois) . Suivez simplement ces étapes et sélectionnez votre service de coupe de cordon préféré :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un emplacement de serveur aux États-Unis Accédez à Fubo (70 USD/mois), YouTube TV (73 USD/mois) ou DirecTV Stream (75 USD/mois) et utilisez un essai gratuit. Branchez-vous et profitez-en!

Remarque : vous aurez peut-être besoin d’une adresse de facturation, d’un code postal et d’une carte de crédit aux États-Unis pour vous abonner à Sling TV ou DirectTV Stream.

Veuillez également noter que certains matchs peuvent être disponibles en streaming sur ESPN+. Cependant, une preuve d’abonnement à un autre service, tel que YouTube TV ou Fubo, peut être requise.



Fubo

Prix ​​: 70 USD et plus

Chaînes : ESPN

Pour regarder Wimbledon sur Fubo, vous devrez vous connecter à NBC et à la chaîne de tennis via le plan Pro. Notez que vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit émise par le pays depuis lequel vous essayez de vous inscrire (États-Unis, Canada, Espagne).

Regardez Fubo

Télévision YouTube

Prix ​​: 73 USD/mois et plus

YouTube TV comprend toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder les diffusions en direct de Wimbledon, y compris la finale du 10 juillet. Un essai gratuit de cinq jours est disponible.

Regardez YouTube avec ExpressVPN

DirecTV flux

Prix ​​: 75 USD/mois et plus

DirecTV Stream est une plate-forme de streaming populaire pour les fans de sport, et son forfait « Choice » comprend toutes les chaînes ESPN diffusant en direct les matchs de Wimbledon, y compris la finale. Un essai gratuit de cinq jours est disponible.

Remarque : Vous devrez peut-être fournir un code postal américain (par exemple, 90210, 10022) et une carte de crédit/débit américaine valide pour vous abonner à DirecTV Stream.

Regardez avec DirecTV Stream

Autres façons de regarder en direct les championnats de Wimbledon 2023 en ligne

Sling TV

Prix ​​: 40 USD/mois

Sling TV est l’option la moins chère si vous souhaitez regarder une diffusion en direct de Wimbledon (ainsi que de nombreux autres événements et chaînes sportifs populaires). Le forfait de base « Sling Orange » comprend ESPN, tandis que vous devrez ajouter le forfait « Sports Extra » (11 USD/mois) pour obtenir également ESPN et ESPN2. Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit américaine ou de PayPal pour vous abonner. Cependant, veuillez noter que Sling ne propose plus d’essai gratuit.

Regardez Wimbledon avec Sling

Hulu + Télévision en direct

Prix ​​: 70 USD/mois

Canaux : ESPN et ESPN2

Hulu n’offre pas d’essai gratuit, mais son forfait TV en direct (qui est également fourni avec ESPN + et Disney +) comprend ESPN et ESPN2, qui sont des jeux Wimbledon en direct.

Regardez Hulu avec un VPN

Eurosport

Prix ​​: Varie

Chaînes : Eurosport 1 et Eurosport 2

Eurosport propose des diffusions en direct des championnats de Wimbledon sur plusieurs marchés européens. Assurez-vous de vérifier le calendrier officiel d’Eurosport . Eurosport propose un essai gratuit de sept jours.



Stan Sport

Prix ​​: 20 AUD/mois et plus

Chaque match des championnats de Wimbledon sera disponible en streaming sans publicité, en direct et à la demande via Stan Sport . Le diffuseur australien propose un essai gratuit de 7 jours pour son pack complémentaire Stan Sport.

Remarque : vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit/débit australienne et d’un code postal pour vous inscrire.



TSN

Prix ​​: 20 CAD/mois

Les téléspectateurs au Canada peuvent regarder les diffusions en direct de Wimbledon en anglais sur TSN , qui héberge également la couverture en direct des événements du circuit ATP et WTA tout au long de la saison.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit canadienne pour vous abonner.

Calendrier Wimbledon 2023

Date Session La lecture commence Début du jeu (courts extérieurs) Matchs en vedette 3 juillet 1 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Premier tour 4 juillet 2 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Premier tour 5 juil. 3 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Deuxième tour 6 juillet 4 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Deuxième tour 7 juil. 5 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Troisième tour 8 juil. 6 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Troisième tour 9 juillet 7 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Quatrième tour 10 juil. 8 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Quatrième tour 11 juil. 9 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Quarts de finale femmes et hommes 12 juil. dix 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Quarts de finale femmes et hommes 13 juil. 11 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Demi-finales Femmes / Finale Doubles Mixtes 14 juillet 12 13 h heure locale / 8 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Demi-finales hommes 15 juil. 13 13 h heure locale / 8 h HE (Cour n° 1) 11 h heure locale / 6 h HE Finale Double Hommes 15 juil. 13 14 h heure locale / 9 h HE (court central) 11 h heure locale / 6 h HE Finale Femmes 16 juil. 14 14 h heure locale / 9 h HE 11 h heure locale / 6 h HE Finale Hommes / Finale Doubles Femmes

Cotes Wimbledon 2023

Novak Djokovic continuera-t-il sa domination au All England Lawn Tennis and Croquet Club ? Voici les dernières cotes de Wimbledon selon FanDuel Sportsbook :

Simple hommes

Les cotes ne sont pas encore disponibles .

Simples femmes

Joueur Chances Iga Swiatek +300 Aryna Sabalenka +430 Notre Jabeur +650 Coco Gauff +1400 Pétra Kvitova +2100 Karolina Muchova +2200 Amanda Anisimova +2300 Bianca Andreescu +2300 Maria Sakkari +2700 Barbora Krejčíková +2900

Après le succès de Formula 1 : Drive to Survive , Netflix s’apprête à étoffer son offre de documentaires sportifs avec la sortie de Break Point le 13 janvier 2023 (juste avant l’ Open d’Australie ). Cela promet d’être un aperçu fascinant de la saison dernière, y compris la course mémorable de Nick Kyrgios à la finale de Wimbledon 2023 .

Regardez Netflix avec un VPN

