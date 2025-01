Politique de confidentialité d'ExpressVPN

ExpressVPN recueille les données personnelles que vous nous indiquez en créant ou en mettant à jour votre compte. Nous avons besoin de données personnelles, telles que l'adresse e-mail et les informations de paiement, afin de vous fournir nos services, vous envoyer des e-mails, percevoir les paiements et les taxes correspondantes, prévenir la fraude, répondre aux demandes d'assistance et partager des renseignements pertinents relatifs à votre compte et/ou aux services.

Les données personnelles collectées dépendent de la méthode de paiement que vous choisissez et peuvent inclure des informations telles que le nom, le pays de facturation, l'adresse de facturation et/ou le numéro de carte de crédit. Certains modes de paiement requièrent le renvoi de vos requêtes vers des sites web externes exploités par des organismes de paiement tiers (par exemple, PayPal, BitPay, Paymentwall, Stripe, etc. selon votre localisation) afin d'effectuer la transaction. Pour comprendre quelles sont les données personnelles collectées et conservées par ces processeurs, veuillez vous référer à leurs conditions d'utilisation et à leurs politiques de confidentialité. Les modes de paiement qui contribuent à réduire la quantité de données personnelles que vous nous communiquez, tels que les cartes-cadeaux et le bitcoin, sont également mis à votre disposition pour vous abonner à nos services. Par ailleurs, nous collaborons avec des partenaires de confiance afin de simplifier le processus de connexion, détecter les inscriptions frauduleuses, prévenir le piratage de comptes et optimiser nos stratégies de marketing. Ces partenaires peuvent recueillir les adresses IP des utilisateurs, mais elles sont toujours conservées séparément dans des systèmes autres que ceux utilisés à ces fins et ne peuvent jamais être associées au comportement en ligne d'un utilisateur, car de tels enregistrements ne sont pas collectés.

ExpressVPN utilise votre adresse e-mail aux fins suivantes :

Pour vous permettre d'accéder à nos services, y compris par le biais de courriers électroniques de réinitialisation ou de vérification de mots de passe.

Pour envoyer des courriers électroniques relatifs à vos transactions de paiement.

Pour vous envoyer des mises à jour et des annonces.

Pour communiquer avec vous à propos de votre compte ou répondre à vos messages.

To send marketing information, such as offers, surveys, invitations, and content about other matters in connection with ExpressVPN that we believe may be of interest to you (?E-mails de marketing?). You may choose to not receive Marketing Emails by following the unsubscribe procedure described in these emails.

ExpressVPN utilise vos données personnelles uniquement aux fins énoncées dans la présente politique de confidentialité. Nous ne vendons ni ne louons en aucun cas vos données personnelles à des tiers. Nous collectons et traitons vos données personnelles dans le cadre de notre intérêt légitime en vertu des lois en vigueur, plus particulièrement pour respecter nos obligations contractuelles envers vous (conformément au contrat conclu entre vous et ExpressVPN).

Toute information personnelle associée aux comptes d'ExpressVPN est gérée exclusivement par ExpressVPN. Cela inclut la conservation des données dans les systèmes, serveurs et services détenus ou loués par ExpressVPN et ses filiales. Dans les rares situations où ces données doivent être traitées par d'autres entités associées, elles ne peuvent être partagées que lorsqu'elles sont jugées nécessaires, pendant la durée requise, pour un traitement exclusivement lié aux objectifs et aux intérêts légitimes définis dans la présente politique de confidentialité, tout en garantissant le respect des mêmes normes en matière de protection des données. Pour éviter toute confusion, ces situations n'incluent pas les cas où le contrôle des informations personnelles des utilisateurs d'ExpressVPN sera transféré à d'autres entités associées, y compris, mais sans s'y limiter, à notre société mère, Kape Technologies PLC, pour quelque durée que ce soit.

Communications transactionnelles

Nous pouvons vous envoyer des communications transactionnelles limitées relatives à votre compte et à vos transactions effectuées auprès de notre société. Ces communications comprennent notamment les confirmations de commande, les notifications de renouvellement et les avis d'augmentation de prix. Ces communications sont nécessaires à l'exécution de nos obligations contractuelles et légales, notamment la protection contre d'éventuelles réclamations.

Nous conservons les données associées à ces communications pendant une période de dix (10) ans afin de garantir le respect des obligations légales et de protéger nos intérêts. Nous veillons à ce que ces communications soient réduites au minimum et ne soient envoyées que lorsqu'elles sont essentielles pour assurer la transparence et le respect des lois en vigueur. En continuant à utiliser nos services, vous acceptez de recevoir ces communications.