Les fans de Formule 1 qui souhaitent suivre le Grand Prix de Singapour 2024 en direct ont de la chance ! Découvrez comment regarder en toute sécurité les courses de F1, y compris le Grand Prix de Singapour, avec un VPN.

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur VPN correspondant au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans belges doivent se connecter à un serveur sécurisé en Belgique pour suivre gratuitement la couverture des courses sur RTBF. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l'extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Pourquoi vous avez besoin d’un VPN pour regarder le Grand Prix de Singapour en direct

Vous pouvez suivre chaque course de Formule 1, y compris le Grand Prix de Singapour, cette saison avec la protection d’ExpressVPN. Un abonnement ExpressVPN vous permet d’éviter les ralentissements de votre FAI, de regarder la F1 en streaming HD ou même UHD (lorsque disponible), et de suivre l’action sans vous soucier des temps de chargement. Profitez du sport en direct depuis le parc, la salle de sport ou même votre terrasse en téléchargeant ExpressVPN dès aujourd’hui !

Meilleur VPN pour regarder le Grand Prix de Singapour en direct

ExpressVPN est le meilleur VPN pour streamer en toute sécurité et protection le Grand Prix de Singapour. Téléchargez des applications faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, vous permettant de suivre les courses à la maison ou en déplacement. ExpressVPN est aussi facile à configurer ! Si vous avez des questions, l’assistance par chat en direct est disponible 24h/24 et 7j/7. Essayez-le maintenant avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours sans risque !

Où regarder le Grand Prix de Singapour gratuitement en France

France

TF1

Les passionnés de F1 en France peuvent suivre gratuitement certaines courses de la saison 2024, y compris le Grand Prix de Singapour, sur TF1. TF1 diffuse en clair certains Grands Prix, ce qui permet aux fans français de ne manquer aucune action sans frais supplémentaires. Les commentaires sont bien sûr en français.

Canal+

Bien que Canal+ soit un service payant, il propose parfois des essais gratuits ou des promotions. Cela peut être une option à considérer si vous voulez une couverture complète de toutes les courses de Formule 1 avec des analyses approfondies.

Où regarder le Grand Prix de Singapour gratuitement

Belgique

RTBF

Pour ceux qui vivent près de la frontière belge ou qui disposent d’un VPN, vous pouvez suivre gratuitement le Grand Prix de Singapour sur RTBF avec des commentaires en français. RTBF couvre toutes les courses de F1 de la saison 2024 gratuitement.

Regardez-vous sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, n’oubliez pas d’utiliser un VPN comme ExpressVPN pour accéder aux flux internationaux tels que ceux de SRF ou RTBF.

Astuce : Si vous préférez des commentaires en anglais, vous pouvez écouter BBC Radio 5 Live tout en suivant le Grand Prix en streaming.

Belgique

RTBF

Si vous habitez en Belgique et souhaitez suivre le Grand Prix de Singapour en direct, nous avons une excellente nouvelle ! RTBF propose chaque course de la saison 2024 de F1 gratuitement avec des commentaires en français.

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Astuce : Si vous souhaitez des commentaires en anglais pour la course, vous pouvez écouter BBC Radio 5 live tout en regardant le streaming.

Suisse

SRF

Les résidents suisses peuvent suivre en toute sécurité certaines courses de F1, y compris le Grand Prix de Singapour, sur la chaîne publique SRF. Si vous êtes nouveau sur SRF, vous serez ravi d’apprendre que ce service propose de nombreux flux sportifs gratuits, en plus des émissions TV, des documentaires et des films.

Regardez le Grand Prix de Singapour avec des essais gratuits dans votre pays

États-Unis

DirecTV Stream

Chaînes : ESPN

DirecTV Stream est une excellente option pour les fans américains souhaitant regarder les courses de Formule 1 comme le Grand Prix de Singapour. Vous serez ravis d’apprendre que DirecTV Stream propose toutes les chaînes diffusant des événements F1 cette saison. De plus, DirecTV Stream offre un essai gratuit de 5 jours.

Fubo

Chaînes : ESPN

Les fans de Formule 1 à la recherche d’un service de streaming diffusant les courses de F1 ont de la chance, car Fubo propose ESPN (qui diffuse le Grand Prix de Singapour) et un essai gratuit de 7 jours.

Note : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée peut déterminer les chaînes locales disponibles, et vous ne pourrez peut-être pas changer votre localisation.

Hulu+Live TV

Chaînes : ESPN

Hulu propose un forfait TV en direct pour les fans américains qui inclut toutes les principales chaînes pour suivre les courses de F1 en toute sécurité. Bonne nouvelle : Hulu propose désormais un essai gratuit de 3 jours !

YouTube TV

Chaînes : ESPN

YouTube TV propose aux résidents américains les chaînes qui diffusent les courses de F1, y compris ESPN pour le Grand Prix de Singapour. Vous devrez peut-être entrer un code postal américain (par exemple, 10022, 48104, etc.), mais YouTube TV accepte une large gamme de moyens de paiement. Si vous ne souhaitez pas vous engager immédiatement, profitez de l’essai gratuit.

Note : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit/débit valide aux États-Unis ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous ne possédez pas de carte de crédit/débit américaine.

Royaume-Uni

NOW

Chaîne : Sky Sports F1

NOW est le moyen idéal pour les téléspectateurs du Royaume-Uni de suivre en streaming 11 chaînes Sky Sports en ligne sans contrat, y compris la couverture de la saison 2024 de Formule 1 sur la chaîne Sky Sports F1. Si vous ne souhaitez suivre qu’une seule course, comme le Grand Prix de Singapour, vous pouvez opter pour un pass d’un jour ou profiter d’un essai gratuit de 7 jours.

Vous voulez le voir sur grand écran ? Découvrez toutes les façons d’utiliser ExpressVPN sur votre TV.

Australie

Kayo Sports

Chaîne : Fox

Le service de streaming sportif détenu par Foxtel, Kayo Sports, est une autre excellente option qui permet aux résidents australiens de suivre les courses de Formule 1 en direct. Kayo Sports propose également un essai gratuit de 14 jours si vous ne souhaitez regarder qu’une seule course. Vous aurez besoin d’une carte de crédit australienne pour vous abonner à Kayo Sports.

Autres moyens de regarder le Grand Prix de Singapour dans votre pays

États-Unis

ESPN+

ESPN+ diffuse souvent simultanément les courses de Formule 1 retransmises sur ABC, ESPN et ESPN 2 tout au long de la saison 2024. Veuillez noter qu’un abonnement TV valide, soit auprès d’une société de câblodistribution traditionnelle, soit via un service de coupe-câble comme YouTube TV, est généralement nécessaire pour suivre les retransmissions de la Formule 1 (y compris le Grand Prix de Singapour) sur ESPN+.

Sling TV

Chaînes : ESPN

Sling TV permet aux téléspectateurs américains d’accéder à toutes les chaînes diffusant les courses de Formule 1, y compris ESPN pour le Grand Prix de Singapour. Gardez à l’esprit que Sling n’offre plus d’essai gratuit, et les prix varient en fonction du forfait que vous choisissez.

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Royaume-Uni

Sky Sports

Chaînes : Sky Sports F1

Sky Sports au Royaume-Uni diffusera le Grand Prix de Singapour 2024 en direct sur la chaîne Sky Sports F1. Cependant, un équipement spécialisé est nécessaire pour suivre les retransmissions télévisées. Vous devrez également fournir un code postal valide et une carte de crédit ou de débit du Royaume-Uni ou d’Irlande. Si vous avez déjà un abonnement Sky, vous pouvez suivre ses contenus en ligne via Sky Go.

Australie

Foxtel Now

Chaîne : Foxtel

Les fans australiens peuvent suivre chaque course de Formule 1 en ligne en s’abonnant au pack Sports HD de Foxtel Now. Vous aurez besoin d’une carte de crédit australienne pour vous abonner à Foxtel.

Regardez le Grand Prix de Singapour en direct sur F1 TV Pro

Le service officiel de streaming F1 TV Pro offre l’accès à chaque course, y compris le Grand Prix de Singapour, mais le prix varie selon votre localisation. Il propose un essai gratuit de 7 jours dans certains pays (comme l’Inde), mais pas aux États-Unis. Pour regarder en toute sécurité avec votre VPN, connectez-vous à un serveur correspondant à l’endroit où F1 TV Pro est disponible et rendez-vous sur le site F1 TV.

Téléchargez l’application F1 TV pour iOS et Android

Les applications mobiles et tablettes F1 TV pour iOS et Android vous permettent de suivre les courses en déplacement et offrent des fonctionnalités comme le mode “Battle” (deux pilotes, deux caméras cockpit, côte à côte), idéal pour suivre les courses intenses depuis deux points de vue. Vous avez également accès à des documentaires exclusifs, des émissions et une vaste archive de contenus.

Comment regarder le Grand Prix de Singapour sur tous vos appareils de streaming

Avec un abonnement ExpressVPN, les fans de Formule 1 peuvent regarder le Grand Prix de Singapour en direct sur de nombreux appareils, des smartphones et tablettes aux consoles de jeux et téléviseurs intelligents.

Comment regarder le Grand Prix de Singapour en direct dans différents pays

Regardez le Grand Prix de Singapour à Hong Kong

De Bahreïn à Abu Dhabi, découvrez comment suivre les courses de F1 en direct à Hong Kong, en toute sécurité et en HD ultra-rapide.

Regardez le Grand Prix de Singapour en Australie

Australie Les résidents australiens qui souhaitent suivre le Grand Prix de Singapour, ainsi que les séances d’essais et de qualifications, disposent de fantastiques services de streaming premium pour toute la saison.

Regardez le Grand Prix de Singapour à Singapour

Envie de profiter du Grand Prix de Singapour depuis votre canapé ou votre chambre d’hôtel à Singapour ? ExpressVPN est là pour vous aider.

Regardez le Grand Prix de Singapour au Canada

Vous êtes un fan de Formule 1 vivant au Canada ? Nous avons tout ce qu’il vous faut pour regarder l’intégralité du Grand Prix de Singapour en HD ultra-rapide.

Comment écouter le Grand Prix de Singapour

Écoutez le Grand Prix de Singapour sur BBC Sounds

Les fans britanniques de F1 qui souhaitent écouter les commentaires de chaque course peuvent suivre l’action en direct sur BBC Sounds, qui propose l’audio en direct du Grand Prix de Singapour. Profitez de la diffusion gratuite avec une sécurité et une confidentialité renforcées.

À propos du Grand Prix de Singapour

Initialement organisé en 1966 avant d’être interrompu après l’édition de 1973, le Grand Prix de Singapour fait partie du calendrier de la Formule 1 depuis 2008. Sebastian Vettel a historiquement dominé le circuit de Marina Bay, avec cinq victoires depuis 2010. En fait, le Grand Prix de Singapour est l’un des rares événements que Max Verstappen n’a jamais remporté. Voyons s’il parvient enfin à triompher cette fois-ci !

Programme du Grand Prix de Singapour 2024

Événement Date et heure Essais libres 1 Vendredi 20 septembre, 17h30 heure locale / 5h30 ET / 10h30 BST Essais libres 2 Vendredi 20 septembre, 21h00 heure locale / 9h00 ET / 14h00 BST Essais libres 3 Samedi 21 septembre, 17h30 heure locale / 5h30 ET / 10h30 BST Qualifications Samedi 21 septembre, 21h00 heure locale / 9h00 ET / 14h00 BST Course Dimanche 22 septembre, 20h00 heure locale / 8h00 ET / 13h00 BST

Quand commence le Grand Prix de Singapour 2024 ?

Le Grand Prix de Singapour commence le dimanche 22 septembre, à 20h00 heure locale / 8h00 ET / 13h00 BST.

Où se déroule le Grand Prix de Singapour 2024 ?

Le Grand Prix de Singapour 2024 se tiendra sur le circuit urbain de Marina Bay autour de Marina Bay, Singapour.

Anciens vainqueurs du Grand Prix de Singapour

Course Vainqueur 2014 Lewis Hamilton (Deuxième victoire) 2015 Sebastian Vettel (Quatrième victoire) 2016 Nico Rosberg (Première victoire) 2017 Lewis Hamilton (Troisième victoire) 2018 Lewis Hamilton (Quatrième victoire) 2019 Sebastian Vettel (Cinquième victoire) 2020 Événement annulé (Pandémie) 2021 Événement annulé (Pandémie) 2022 Sergio Pérez (Première victoire) 2023 Carlos Sainz Jr. (Première victoire) 2024 À déterminer

FAQ : À propos du GP de Singapour 2024 Où puis-je regarder le Grand Prix de Singapour aux États-Unis ?

Les téléspectateurs américains peuvent regarder le Grand Prix de Singapour sur ESPN via des services de streaming tels que YouTube TV, Fubo ou DirecTV Stream. Ils peuvent également suivre la course, ainsi que toutes les autres courses de Formule 1, via F1 TV Pro. Comment puis-je regarder la F1 gratuitement à Singapour ?

Malheureusement pour les résidents de Singapour, il n’existe pas de moyen gratuit pour regarder les courses de Formule 1 en direct. Cependant, le GP de Singapour sera diffusé gratuitement dans certaines régions, notamment en Autriche (ORF), en Belgique (RTBF) et en Suisse (SRF). Sur quelle chaîne est diffusé le Grand Prix de Singapour ?

Le Grand Prix de Singapour sera diffusé sur ESPN aux États-Unis et sur TSN au Canada. Le Grand Prix de Singapour est-il diffusé à la télévision ? Oui, le Grand Prix de Singapour est diffusé à la télévision ! Le GP de Singapour sera retransmis sur ESPN aux États-Unis, TSN au Canada, ORF en Autriche, RTBF en Belgique, SRF en Suisse, et sur d’autres services. À quelle heure commence le Grand Prix de Singapour aux États-Unis ? Le Grand Prix de Singapour débutera à 8h00 ET aux États-Unis. La course commence à 20h00 heure locale et 13h00 BST.