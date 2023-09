Préparez-vous pour une nouvelle Coupe du Monde de Rugby palpitante ! L’action commence en France le vendredi 8 septembre, alors que l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande cherchent à remporter leur quatrième titre record. Les Springboks ont battu l’Angleterre il y a quatre ans et reviennent sur le terrain en luttant pour devenir les premiers vainqueurs répétés de l’histoire du tournoi. La France espère devenir le quatrième pays hôte à remporter la Coupe du monde de rugby.

Même si vous ne pouvez pas vous rendre en France pour regarder le rugby, ExpressVPN est là pour vous. Découvrez comment diffuser en toute sécurité l’intégralité de la Coupe du monde de Rugby en France avec un abonnement ExpressVPN.

Date 8 septembre 2023 – 28 octobre 2023 Nombre de nations 20 (93 qualifications) Emplacement France Nombre de matchs : 48

Vous pouvez diffuser la Coupe du Monde de Rugby 2023 avec un VPN en suivant seulement quelques étapes simples :

Obtenez ExpressVPN . Connectez-vous à l’emplacement du serveur VPN qui correspond à la chaîne que vous souhaitez regarder. Par exemple, si vous souhaitez diffuser gratuitement la diffusion australienne, connectez-vous à un serveur sécurisé à Sydney, Melbourne ou Perth. Vérifiez le programme de la chaîne que vous souhaitez regarder, comme 9Now ou ITVX . Connectez-vous et profitez-en !

ITVX

Pays : Royaume-Uni

ITVX (anciennement ITV Hub) propose à la fois du contenu à la demande et des événements en direct, y compris des diffusions gratuites de chaque match de la Coupe du monde de rugby 2023. Vérifiez le planning avant de vous connecter !

Comment regarder ITVX

9Now

Pays : Australie

La chaîne australienne Channel 9 diffusera tous les matchs de l’équipe australienne de la Coupe du monde de rugby (et la finale, que les Wallabies y parviennent ou non). Les téléspectateurs peuvent se connecter via le site Web 9Now ou via les applications mobiles pour iOS et Android . Vous devrez peut-être saisir un code postal australien valide (par exemple 2000 ou 3001) pour vous inscrire, mais c’est entièrement gratuit.

Comment regarder 9Now avec un VPN

RTÉ et Virgin Media

Pays : République d’Irlande

Les chaînes irlandaises gratuites RTÉ et Virgin Media diffuseront les 48 matchs de la Coupe du monde de rugby. Les deux services diffuseront les matchs de l’Irlande et la finale de la Coupe du monde de rugby.

Comment regarder RTÉ Player avec un VPN

RAI

Pays : Italie

RaiPlay proposera des matchs d’Italie et d’autres matchs de haut niveau tout au long de la Coupe du monde de rugby 2023. Vous pouvez regarder via votre navigateur ou via ses applications pour iOS et Android . RaiPlay vous permet également de diffuser d’autres sports, notamment le football, ainsi que des milliers de films et de programmes télévisés italiens en direct et à la demande.

Comment regarder RaiPlay

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN pour regarder la Coupe du monde de Rugby 2023 ?

Un repas fait maison et chanter l’hymne national de votre pays ne sont pas les seules façons de profiter au mieux de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Vous voudrez ajouter ExpressVPN à votre palais de spectateurs de rugby cet automne. Non seulement ExpressVPN propose des serveurs dans 94 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité, mais vous pouvez également diffuser chaque match de la Coupe du Monde de Rugby sur des ordinateurs, des smartphones et même des téléviseurs intelligents et des consoles de jeux. Vous pouvez avoir jusqu’à cinq connexions simultanées, vous permettant de regarder vos équipes préférées en HD ultra-rapide.

Meilleur VPN pour regarder la Coupe du Monde de Rugby 2023

ExpressVPN est le meilleur VPN pour diffuser en toute sécurité toute la Coupe du monde de rugby 2023. Nos serveurs haut débit vous permettent de profiter de chaque point sans manquer une seule seconde, quel que soit votre appareil. ExpressVPN propose des applications faciles à utiliser pour Windows , Mac , Android et iOS , ainsi que des plates-formes que d’autres sociétés VPN ne prennent pas en charge, comme Linux , Android TV , Amazon Fire TV et les routeurs , ainsi que des extensions de navigateur pour Chrome , Firefox et Edge.Si vous avez besoin d’aide en cours de route, ExpressVPN offre une assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 et une garantie de remboursement sans risque de 30 jours !

Principales caractéristiques:

Serveurs haut débit dans 94 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées (avec un abonnement de 6 ou 12 mois)

Service client 5 étoiles avec assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7

Politique de confidentialité stricte : Aucun journal d’activité et aucun journal de connexion

Site d’assistance complet rempli d’articles de dépannage DIY, de didacticiels vidéo pratiques et bien plus encore

La technologie de serveur VPN la plus avancée du secteur, TrustedServer , efface les données à chaque redémarrage

Notre gestionnaire de menaces innovant protège votre téléphone contre les logiciels malveillants et autres applications de suivi suspectes.

Le protocole Lightway de nouvelle génération offre des vitesses, une sécurité et une fiabilité supérieures, en particulier sur mobile

Où regarder la Coupe du monde de rugby 2023 dans votre pays

Si aucune des options gratuites ne vous intéresse, vous pouvez regarder la Coupe du monde de rugby 2023 en utilisant divers autres services, dont certains proposent des essais gratuits.

Regardez la Coupe du monde de rugby 2023 en France

TF1

Pays : France

TF1 diffusera gratuitement les matchs de la France (et quelques autres compétitions de grande poule). TF1 dispose d’un service de streaming de haute qualité pour regarder les matchs en haute définition où que vous soyez !

Regardez la Coupe du monde de rugby 2023 aux Canada

TSN

Prix ​​: 20 CAD/mois ou 200 CAD/an

Pays : Canada

TSN proposera les 48 matchs de la Coupe du monde de rugby. Sachez que vous aurez besoin d’une carte de crédit canadienne pour vous abonner.

Regardez la Coupe du monde de rugby 2023 aux États-Unis

Paon

Prix ​​: 6 USD/mois

Peacock proposera une diffusion simultanée en direct de chaque match de la Coupe du monde de rugby 2023. Les essais gratuits ne sont pas disponibles.

CNBC/NBC

CNBC diffusera 15 matchs en direct tout au long du tournoi, tandis que NBC diffusera des rappels de quatre matchs, dont deux matchs de quart de finale et la finale. Votre meilleur pari pour trouver ces correspondances est de vous inscrire à un service de coupe-fil tel que Sling TV Blue , YouTube TV , Fubo , Hulu+Live TV , ou DirecTV Stream . Fubo, YouTube TV et DirecTV Stream proposent chacun des essais gratuits.

Regardez la Coupe du monde de rugby 2023 en Australie

Sports en ville

Prix ​​: 20 AUD/mois et plus

Chaque match de l’US Open 2023 sera disponible en streaming sans publicité, en direct et à la demande via Stan Sport . Le diffuseur australien propose un essai gratuit de sept jours pour son package complémentaire Stan Sport.

Remarque : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit/débit australienne et d’un code postal pour vous inscrire.

Regardez la Coupe du monde de rugby 2023 en Nouvelle-Zélande

Sky Sport Avis

Prix ​​: 40 NZD/mois, ou 400 NZD/an

Sky Sport NZ proposera les 48 matchs tout au long de la Coupe du monde de rugby 2023, avec 12 matchs, en clair, dont six en direct, sur Prime NZ. Les matchs en direct devraient inclure une demi-finale, les barrages pour la troisième place et la finale. Les essais gratuits ne sont pas disponibles.

Effectif France pour la Coupe du monde de Rugby 2023

Le groupe de 33 joueurs annoncé par Fabien Galthié le 21 août pour la Coupe du Monde 2023 présente une combinaison fascinante de talents et d’adaptations suite à des blessures. L’une des surprises agréables est la présence d’Anthony Jelonch, qui a réussi à revenir après sa blessure au ligament croisé en février. Cependant, une absence notable est celle de Romain Ntamack, qui, en raison d’une blessure au ligament croisé du genou gauche lors des matchs de préparation, ne pourra pas participer à la compétition.De plus, une liste de douze réservistes a été dévoilée en cas de blessures, montrant la profondeur de l’équipe de France de rugby. Parmi les réservistes figurent des noms tels que Sébastien Taofifénua, Demba Bamba, Dylan Cretin, et Brice Dulin, prêts à être appelés en renfort en cas de besoin. Malheureusement, le 1er septembre, une nouvelle blessure est survenue avec le forfait de Paul Willemse en raison d’une déchirure du quadriceps à la cuisse droite. Il a été remplacé par le réserviste Bastien Chalureau.

Entraineur de l’équipe de France pour la coupe du monde de Rugby 2023

Fabien Galthié est un entraîneur de rugby de renom qui a apporté une nouvelle dimension à l’équipe de France depuis qu’il a pris les rênes de la sélection nationale. Ancien demi de mêlée international français, Galthié a acquis une expérience de joueur exceptionnelle au plus haut niveau, ce qui lui a permis de comprendre les nuances du jeu de manière approfondie. Sous sa direction, l’équipe de France a montré une évolution positive, affichant un style de jeu plus fluide et dynamique. Galthié est réputé pour sa passion et son engagement envers le rugby français, ainsi que pour sa capacité à inspirer et à motiver ses joueurs. Il a également joué un rôle clé dans le développement de jeunes talents, comme en témoignent les nouvelles stars émergentes dans l’effectif de la Coupe du Monde 2023.

L’entraîneur Fabien Galthié incarne l’ambition de l’équipe de France de devenir une force dominante sur la scène mondiale du rugby. Sa vision stratégique et son leadership ont été cruciaux pour façonner l’équipe actuelle et la préparer à affronter les meilleurs du monde lors de la Coupe du Monde, tout en représentant fièrement la France sur la scène internationale.

Calendrier de la Coupe du monde de rugby 2023

Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Veuillez noter que tous les matchs seront diffusés gratuitement sur ITVX (anciennement ITV Hub) pendant toute la durée du tournoi.

Correspondre Date et l’heure France contre Nouvelle-Zélande Vendredi 8 septembre, 21 h 15 heure locale / 15 h 15 HE Italie contre Namibie Samedi 9 septembre, 13 h heure locale / 7 h HE Irlande contre Roumanie Samedi 9 septembre, 15h30 heure locale / 9h30 HE Australie contre Géorgie Samedi 9 septembre, 18 h heure locale / 2 h HE Angleterre contre Argentine Samedi 9 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Japon contre Chili Dimanche 10 septembre, 13 h heure locale / 7 h HE Afrique du Sud contre Écosse Dimanche 10 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Pays de Galles contre Fidji Dimanche 10 septembre, 13 h heure locale / 7 h HE France contre Uruguay Jeudi 14 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Nouvelle-Zélande contre Namibie Vendredi 15 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Samoa contre Chili Samedi 16 septembre, 15 h heure locale / 21 h HE Pays de Galles contre Portugal Samedi 16 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Irlande contre Tonga Samedi 16 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Afrique du Sud contre Roumanie Dimanche 17 septembre, 15 h heure locale / 21 h HE Australie contre Fidji Dimanche 17 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Angleterre contre Japon Dimanche 17 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Italie contre Uruguay Mercredi 20 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE France contre Namibie Jeudi 21 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Argentine contre Samoa Vendredi 22 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Géorgie contre Portugal Samedi 23 septembre, 14 h heure locale / 8 h HE Angleterre contre Chili Samedi 23 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Afrique du Sud contre Irlande Samedi 23 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Ecosse contre Tonga Dimanche 24 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Pays de Galles contre Australie Dimanche 24 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Uruguay contre Namibie Mercredi 27 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Japon contre Samoa Jeudi 28 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Nouvelle-Zélande contre Italie Vendredi 29 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Argentine contre Chili Samedi 30 septembre, 15 h heure locale / 9 h HE Fidji contre Géorgie Samedi 30 septembre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Ecosse contre Roumanie Samedi 30 septembre, 21 h heure locale / 15 h HE Australie contre Portugal Dimanche 1er octobre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Afrique du Sud contre Tonga Dimanche 1er octobre, 21 h heure locale / 15 h HE Nouvelle-Zélande contre Uruguay Jeudi 5 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE France contre Italie Vendredi 6 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE Pays de Galles contre Géorgie Samedi 7 octobre, 15 h heure locale / 9 h HE Angleterre contre Samoa Samedi 7 octobre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Irlande contre Écosse Samedi 7 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE Japon contre Argentine Dimanche 8 octobre, 13 h heure locale / 7 h HE Tonga contre Roumanie Dimanche 8 octobre, 17 h 45 heure locale / 11 h 45 HE Fidji contre Portugal Dimanche 8 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE QUART – Vainqueur de la Poule C contre Finaliste de la Poule D Samedi 14 octobre, 17 h heure locale / 11 h HE QUART – Vainqueur de la Poule B contre finaliste de la Poule A Samedi 14 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE QUART – Vainqueur de la Poule D contre Finaliste de la Poule C Dimanche 15 octobre, 17 h heure locale / 11 h HE QUART DE FINALE – Vainqueur de la Poule A contre Finaliste de la Poule B Dimanche 15 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE DEMI – Vainqueur du Quart 1 contre Vainqueur du Quart de Finale 2 Vendredi 20 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE DEMI – Vainqueur du Quart 3 contre Vainqueur du Quart de Finale 4 Samedi 21 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE Finaliste de la demi-finale 1 contre finaliste de la demi-finale 2 Vendredi 27 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE FINALE – Gagnant de la demi 1 contre vainqueur de la demi 2 Samedi 28 octobre, 21 h heure locale / 15 h HE

Cotes de la Coupe du monde de rugby 2023

Qui remportera la Coupe du monde de rugby 2023 ? Voici les dernières cotes selon le FanDuel Sportsbook.

Pays Chances France +280 Nouvelle-Zélande +300 Afrique du Sud +380 Irlande +470 Australie +1100 Angleterre +1400 Argentine +2200 Pays de Galles +3400 Écosse +3700 Fidji +8500 Japon +16000 Géorgie +20000 Tonga +20000 Italie +20000 Samoa +20000 Namibie +20000 Roumanie +20000 Uruguay +20000 Chili +20000 le Portugal +20000

Quand a lieu la Coupe du monde de Rugby 2023 ?

La Coupe du monde de rugby 2023 se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023 . Le match d’ouverture et la finale se joueront tous deux au Stade de France à Saint-Denis .

Où aura lieu la Coupe du monde de rugby 2023 ?

La Coupe du monde de rugby 2023 se déroulera en France, marquant la troisième fois que la France accueille le tournoi. La France a déjà accueilli seule la Coupe du monde de rugby 2007 et a co-organisé la Coupe du monde de rugby 1991 avec l’Angleterre, l’Irlande, l’Écosse et le Pays de Galles.

Quelles équipes participeront à la Coupe du monde de Rugby 2023 ?

Piscine A Poule B Poule C Poule D France (hôte) Irlande Australie Argentine Italie Roumanie Fidji Chili Namibie Écosse Géorgie Angleterre Nouvelle-Zélande Afrique du Sud le Portugal Japon Uruguay Tonga Pays de Galles Samoa

Récents vainqueurs de la Coupe du monde de rugby

L’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande ont historiquement dominé la Coupe du monde de rugby. Voici une liste complète des gagnants.

Année Gagnant Pays hôte 1987 Nouvelle-Zélande Australie et Nouvelle-Zélande 1991 Australie Angleterre, France, Irlande, Écosse et Pays de Galles 1995 Afrique du Sud Afrique du Sud 1999 Australie Pays de Galles 2003 Angleterre Australie 2007 Afrique du Sud France 2011 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2015 Nouvelle-Zélande Angleterre 2019 Afrique du Sud Japon 2023 À déterminer France

Bien que vous puissiez regarder la Coupe du Monde de Rugby en vous connectant à un serveur VPN situé dans un pays autre que le vôtre, cela peut constituer une violation des conditions d’utilisation de votre service de streaming et d’ExpressVPN. ExpressVPN est un outil de sécurité et de confidentialité, conçu dans le but de ne pas être utilisé pour contourner les droits d’auteur. Par sa conception, nous ne pouvons ni voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre service VPN, c’est pourquoi nous devons insister pour que vous respectiez toujours l’industrie du divertissement et que vous honoriez les conditions d’utilisation.