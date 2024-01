Come guardare il Super Bowl 2024 nel tuo paese

Ottime notizie: puoi guardare in live streaming il Super Bowl 2024 (noto anche come Super Bowl 58) con ExpressVPN seguendo pochi semplici passaggi:

Ottieni ExpressVPN . Connettiti alla posizione del server VPN che corrisponde all’emittente che desideri guardare. Ad esempio, se desideri guardare in streaming un’emittente australiana, connettiti a un server sicuro in Australia o a un server statunitense di un’emittente americana Controlla il programma dell’emittente che desideri guardare, come 7plus o Fubo , e trova la partita che vuoi trasmettere in streaming. Sintonizzati e goditi il match!

Vuoi guardare sul computer? Per una migliore esperienza di streaming, utilizza l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

Posso usare una VPN per guardare il Super Bowl 2024 da un altro paese?

Sebbene alcuni utenti guardino il Super Bowl collegandosi a un server VPN in un paese diverso dal proprio, ciò potrebbe violare il copyright o i termini di utilizzo del servizio di streaming. ExpressVPN è uno strumento per la privacy e la sicurezza e il suo utilizzo per aggirare il copyright è contrario ai nostri Termini di servizio. Poiché non siamo in grado di vedere o controllare ciò che fai mentre sei connesso alla nostra VPN, è tua responsabilità garantire che l’utilizzo sia conforme a tutti i termini e le leggi vigenti.

La migliore VPN per guardare il Super Bowl 2024

ExpressVPN è la migliore VPN per guardare in modo sicuro e protetto in live streaming il Super Bowl. Con server da 10 Gbps di nuova generazione in tutto il mondo, puoi godere delle protezioni di privacy di una VPN senza mai perdere un secondo del tuo sport preferito. ExpressVPN dispone di app facili da usare per Windows, Mac, Android, e iOS, oltre a una serie di pratici modi per guardare in streaming sulla tua TV. Se hai bisogno di aiuto, ExpressVPN offre assistenza tramite live chat 24/7 e un rimborso garantito entro 30 giorni senza rischi!

Come guardare in streaming sulla TV

Come guardare in diretta streaming il Super Bowl 58 gratuitamente

La NFL ha ufficialmente collaborato con diversi servizi di streaming per distribuire gratuitamente il Super Bowl 58 a livello internazionale. Torna a trovarci per vedere se il tuo paese si aggiungerà alla lista!

6play

Paese: Francia

6play offrirà agli spettatori francesi un live streaming gratuito del Super Bowl. 6play è un servizio di streaming gratuito, ma dovrai creare un account 6play o M6 Replay separato per godere dello streaming dei contenuti. ExpressVPN completa il tuo account 6play esistente in modo che tu possa guardare contenuti francesi in modo sicuro a velocità incredibili.

Guarda 6play con una VPN

7plus

Paese: Australia

La rete australiana Seven offrirà ancora una volta un live streaming gratuito del Super Bowl. Gli appassionati australiani di football americano possono guardare le partite della NFL gratuitamente su 7Mate per tutta la regular season.

Nota: potrebbe essere necessario fornire un codice postale australiano come 2001 o 3001.

Guarda 7plus con una VPN

ITVX

Prezzo: gratis

Gli spettatori del Regno Unito possono guardare in diretta streaming il Super Bowl 58 gratuitamente su ITVX.

Nota: potrebbe essere necessario un codice postale del Regno Unito valido, ad esempio W4 5HZ, KT6 4EU.

Come guardare in live streaming il Football su ITVX

RTL e Nitro

Paese: Germania e Austria

I fan tedeschi e austriaci possono seguire un live streaming gratuito del Super Bowl su RTL. Durante la regular season, gli utenti tedeschi e austriaci possono guardare ogni settimana in diretta streaming in modo sicuro e protetto due partite esclusive del Sunday afternoon su RTL o Nitro, i partner TV esclusivi in chiaro della NFL in Germania. Il servizio di streaming RTL+ trasmetterà anche partite esclusive in diretta ogni settimana.

Guarda RTL con una VPN

TVNZ

Paese: Nuova Zelanda

I residenti in Nuova Zelanda potranno guardare il Super Bowl 58 gratuitamente su TVNZ, proprio come hanno goduto di tre partite gratuite a settimana durante la stagione regolare NFL 2023-24!

Vuoi guardarlo su grande schermo? Scopri tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda in streaming TVNZ con una VPN

Guarda il Super Bowl 58 su Paramount Plus

Prezzo: 6 USD/mese

Gli spettatori degli Stati Uniti possono trasmettere in diretta streaming il Super Bowl 58 su Paramount Plus. Ricorda che guardare il Super Bowl su Paramount Plus ti consentirà di seguire l’intero show all’intervallo del Super Bowl.

Guarda il Super Bowl 2024 su DAZN

Prezzo: vario

Paese: in tutto il mondo (al di fuori di Stati Uniti e Cina)

I fan d’oltreoceano sono fortunati perché non esiste partita della NFL che non venga trasmessa. NFL Game Pass International offre live streaming di ogni partita della NFL senza interruzioni e senza bisogno di un abbonamento via cavo negli Stati Uniti. Il prezzo di NFL Game Pass varia a seconda del paese. Ad esempio, gli appassionati di football americano in Germania devono pagare circa 175 EUR (188 USD) per l’intera stagione. Ricorda che il tuo abbonamento DAZN sarà legato esclusivamente al tuo specifico paese e non potrà essere modificato, nemmeno se ti trovi in viaggio.

Ottime notizie per chi è interessato sia al talento di Usher che all’MVP del Super Bowl: DAZN trasmette il Super Bowl negli Stati Uniti, permettendoti di guardare anche gli spot pubblicitari e lo show all’intervallo.

Un abbonamento NFL Game Pass include tutte le partite, dalla preseason al Super Bowl, oltre agli highlights, alla NFL RedZone, alla NFL Network e a molti altri contenuti NFL. DAZN è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, computer e TV, consentendoti di guardare le partite della NFL mentre sei in viaggio o sul tuo grande schermo.

Quanto costa NFL Game Pass nel mio paese?

Il prezzo del NFL Game Pass varia a seconda del paese. Ad esempio, gli appassionati di football americano in Brasile devono pagare circa 387 BRL (81 USD) per l’intera stagione. Ricorda che il tuo abbonamento DAZN sarà legato esclusivamente al tuo specifico paese e non potrà essere modificato, nemmeno se ti trovi in viaggio.

NFL Game Pass è incluso nell’abbonamento a DAZN?

Gli appassionati di football americano possono acquistare NFL Game Pass International come opzione autonoma o aggiungendolo al loro attuale abbonamento DAZN.

Su quali dispositivi posso guardare la versione internazionale di NFL Game Pass?

Puoi guardare la versione internazionale di NFL Game Pass praticamente su tutti i dispositivi immaginabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, computer, smartphone e persino smart TV e console di gioco. Puoi trovare l’elenco completo qui e tieni presente che ExpressVPN è disponibile sulla maggior parte di questi dispositivi!

Guarda in streaming DAZN con una VPN

Dove guardare il Super Bowl 58 online con delle prove gratuite

Cerchi un modo per goderti il Super Bowl in modo sicuro e protetto? ExpressVPN ti è la scelta perfetta!

YouTube TV

Prezzo: a partire da 73 USD/mese

Canali: ABC, CBS, ESPN, Fox, e NBC

YouTube TV offre tutti i canali che trasmettono le partite della NFL, inclusa la CBS, che trasmetterà il Super Bowl 58 negli Stati Uniti. Nel 2024, un abbonamento a YouTube TV costa 73 USD al mese. Gli abbonati americani potrebbero dover fornire un codice postale statunitense (ad esempio, 10022, 48104, ecc.), anche se è disponibile un’ampia gamma di opzioni di pagamento. Il codice postale è fondamentale, in quanto determinerà quali reti locali potrai guardare. Ad esempio, inserendo un codice postale 10549 ti verranno assegnati i canali di New York, che ti permetteranno di poter guardare tutte le partite dei Jets o dei Giants in onda su CBS o Fox. Se non hai voglia di abbonarti a YouTube TV, sfrutta la prova gratuita.

Nota: potresti aver bisogno di una carta di credito/debito statunitense valida o di un account PayPal per iscriverti a YouTube TV. Puoi comunque abbonarti a YouTube TV tramite Google Play, anche se non disponi di una carta di credito/debito statunitense.

Vuoi guardarlo su grande schermo? Scopri tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV.

Guarda YouTube con ExpressVPN

Fubo

Prezzo: 75 USD/mese

Canali: ABC, CBS, ESPN, Fox, e NBC

Che ne dici di un altro modo per vedere le partite della NFL? Gli spettatori statunitensi possono approfittare della prova gratuita di sette giorni su Fubo per guardare tutte le tue partite NFL preferite in diretta, incluso il Super Bowl su CBS.

Nota: avrai bisogno di una carta di credito/debito statunitense per iscriverti. L’indirizzo di fatturazione utilizzato può determinare quali canali locali sono disponibili e potresti non essere in grado di modificare la tua posizione.

Vuoi guardare sul computer? Per una migliore esperienza di streaming, utilizza l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge.

Guarda in streaming Fubo con una VPN

DirecTV Stream

Prezzo: a partire da 65 USD/mese

Canali: ABC, CBS, ESPN, Fox, e NBC

Sebbene DirecTV Stream sia spesso più costoso, rappresenta un’ottima opzione per gli appassionati di sport statunitensi che preferiscono un servizio di cord-cutting anziché un’app di streaming aggiuntiva. Il pacchetto base di DirecTV parte da 65 USD al mese (per poi passare al prezzo normale di 75 USD al mese dopo tre mesi) e il servizio offre una prova gratuita di 5 giorni.

Guarda DirecTV Stream con una VPN

Altri modi per guardare il Super Bowl 2024

Stati Uniti

Hulu + Live TV

Prezzo: a partire da 70 USD/mese

Canali: ABC, CBS, ESPN, Fox, e NBC

Paese: Stati Uniti

Hulu+Live TV è un altro modo per seguire le partite della NFL in diretta, anche se non è disponibile una prova gratuita. Come per altri servizi, le partite trasmesse variano in base alla disponibilità locale e alle restrizioni di blackout. Gli abbonati statunitensi dovrebbero seguire con attenzione 506sports.com ogni settimana durante la regular season per sapere quali partite andranno in onda nella propria zona. Potrebbe essere necessario fornire un codice postale statunitense valido (ad esempio, 10012, 48104) e una carta di credito.

Guarda Hulu con una VPN

Canada

TSN

Prezzo: 20 CAD/mese

Gli spettatori canadesi possono guardare il Super Bowl su TSN+ per tutta la stagione. Sebbene non offra una prova gratuita, TSN+ consente agli utenti canadesi di acquistare un pass giornaliero per meno di 11 CAD (il che è utile se si desidera guardare solo una partita specifica o la finale).

Come guardare in streaming sul grande schermo della TV

Quali squadre si affronteranno nel Super Bowl 58?

Buona domanda! Ovviamente non siamo ancora in grado di dirlo, ma promettiamo di aggiornare questa pagina non appena sapremo quali squadre giocheranno nel Super Bowl 58.

Chi si esibirà nello show all’intervallo del Super Bowl?

La NFL ha annunciato nel settembre 2023 che l’artista R&B Usher, otto volte vincitore del Grammy Award, si esibirà al Super Bowl 58. Usher si era già esibito al Super Bowl 45 nel febbraio 2011, cantando la sua hit “OMG” con il cantante dei Black Eyed Peas will.i.am.

Quote per il Super Bowl 58

Patrick Mahomes e i Kansas City Chiefs riusciranno a ripetersi come campioni della NFL? Ecco le ultime quote del Super Bowl secondo il FanDuel Sportsbook.

Team Quote San Francisco 49ers +175 Baltimore Ravens +270 Buffalo Bills +490 Kansas City Chiefs +700 Detroit Lions +900 Green Bay Packers +3000 Houston Texans +3300 Tampa Bay Buccaneers +3300

ExpressVPN è un servizio VPN non destinato ad essere utilizzato come mezzo di elusione del copyright. Per maggiori dettagli, leggi i Termini di servizio di ExpressVPN e i Termini di utilizzo del tuo fornitore di contenuti.

FAQ per il live streaming della NFL Posso guardare in streaming la NFL al di fuori degli Stati Uniti? Certamente! NFL Game Pass International è disponibile per i clienti di tutto il mondo, anche se i prezzi variano in base al paese (rivolgiti al nostro team di supporto per consigli aggiornati sulla posizione migliore). Inoltre, c’è il vantaggio di non avere blackout delle partite! Con ExpressVPN puoi sempre guardare in streaming le partite di NFL in modo sicuro e in HD con larghezza di banda illimitata. Ti basterà connetterti a uno dei nostri affidabili server e ad alta velocità prima di lanciare l’app Game Pass International. Posso guardare il football americano in streaming sul mio computer? Certamente! Se accedi al servizio di streaming da un browser web, assicurati di installare anche l’estensione ExpressVPN per Chrome, Firefox, o Edge. L’estensione dispone di alcune funzionalità integrate che possono appianare i problemi di streaming più comuni. Posso guardare il football americano in streaming sul mio telefono o tablet? Sì. ExpressVPN dispone di app per tutti i principali dispositivi mobili, inclusi iOS e Android. Posso guardare il football americano in streaming sulla mia TV con una VPN? In breve, esistono cinque modi diversi per guardare lo sport in streaming sulla tua TV con ExpressVPN: Con l’app nativa per una smart TV o dispositivo di streaming

Riproducendo in streaming sul computer e collegandosi poi al televisore con un cavo HDMI

Effettuando il mirroring o il casting in modalità wireless verso la TV o il dispositivo di streaming dal computer o dal dispositivo mobile

Connettendosi a un router abilitato per ExpressVPN, che consente un numero illimitato di dispositivi e rende super semplice connettersi a diverse posizioni server contemporaneamente

Con MediaStreamer, la soluzione di ExpressVPN per i dispositivi che non possono installare una VPN, come Apple TV e console di gioco. MediaStreamer deve essere configurato una sola volta, anche se non offre tutti i vantaggi di sicurezza di una VPN. Per maggiori informazioni su tutti i modi per ottenere ExpressVPN sulla tua TV, clicca qui o contatta il nostro supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per istruzioni dettagliate. ExpressVPN comprende un account NFL Game Pass o NFL+? No, dovrai comunque acquistare un abbonamento o creare un account separato. Tuttavia, ExpressVPN ti garantisce di poter eseguire lo streaming in modo sicuro e alla massima velocità, senza dover compromettere la sicurezza o la qualità dell’immagine, oltre a funzionare perfettamente con tutte le app di streaming più popolari di tutto il mondo. L’utilizzo di una VPN per lo streaming ti assicura di guardare in modo sicuro in HD ad alta velocità con larghezza di banda illimitata, senza limitazioni dell’ISP (che a volte possono rallentare la velocità). Qual è la differenza tra guardare NFL Game Pass International e NFL+ negli Stati Uniti? Nei mercati internazionali come Messico, Brasile e la maggior parte dei paesi dell’UE, NFL Game Pass International offre lo streaming live di tutte le 256 partite della stagione regolare, oltre ai playoff NFL e al Super Bowl, senza interruzioni. D’altra parte, l’app NFL+ negli Stati Uniti offre live streaming di partite della NFL per una sola squadra (all’interno del tuo mercato nazionale), oltre alle partite nazionali in prima serata. Inoltre, è disponibile solo per i live streaming su dispositivi mobili e tablet. Mi sono connesso alla posizione del server VPN suggerita ma non riesco ad accedere al servizio di streaming! Niente paura! Il carico del server cambia rapidamente (specialmente quando molte persone cercano di guardare determinati eventi), ma questo è esattamente il motivo per cui ExpressVPN dispone di server ad alta velocità in tutto il mondo. Se stai tentando di accedere a un sito negli Stati Uniti o in Germania, ad esempio, prova a connetterti a una posizione server diversa in quei paesi. Se stai tentando di connetterti a un paese tramite una posizione server, il primo passo è controllare le impostazioni della posizione. Se utilizzi un dispositivo mobile, disconnettiti dalla VPN, disattiva i servizi di localizzazione, poi connettiti di nuovo alla VPN. Su computer Windows e Mac, puoi disattivare i servizi di localizzazione nel menu delle impostazioni di Privacy e sicurezza. Per ulteriore assistenza, puoi sempre parlare con un membro del nostro team di supporto, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite live chat. Mi sono connesso alla VPN ma la mia velocità di internet è lenta Se la connessione internet è lenta o lo streaming sembra avere dei lag, esistono alcuni possibili motivi: – La distanza della posizione del server VPN selezionato rispetto alla tua posizione fisica

– Il tuo tipo di connessione (le connessioni cablate sono più affidabili delle connessioni wireless)

– Interconnettività subottimale tra la VPN e il tuo ISP

– Velocità di connessione internet lenta nella tua zona

– Il tipo di dispositivo e la potenza di elaborazione Prova a eseguire ciascuno dei seguenti passaggi per risolvere il problema: – Scarica l’ultima versione di ExpressVPN

– Connettiti a una posizione server VPN diversa

– Cambia il tuo protocollo VPN Se dopo aver provato ciascuno dei precedenti suggerimenti, continui a riscontrare problemi con la velocità di streaming, contatta il team di supporto di ExpressVPN disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quali altri servizi di streaming posso guardare con ExpressVPN? ExpressVPN funziona perfettamente con tutte le app di streaming più popolari di tutto il mondo. L’utilizzo di una VPN per lo streaming ti garantisce di guardare in modo sicuro, in HD incredibilmente veloce, con larghezza di banda illimitata e senza limitazioni da parte dell’ISP (che a volte può rallentare la velocità). Se vuoi guardare la tua squadra preferita da qualsiasi luogo, anche mentre sei in viaggio o su reti non protette come il Wi-Fi pubblico, ExpressVPN rappresenta un ottimo modo per migliorare la tua esperienza di streaming sportivo.