Regardez les matchs de la MLS sur YouTube TV

Prix : à partir de 65 USD/mois

Chaînes : ABC

YouTube offre une variété de chaînes qui proposent les matchs de la MLS et la MLS Cup. L’abonnement coûte 65 USD/mois. Si vous ne souhaitez pas vous engager dans un abonnement sur YouTube TV, utilisez l’essai gratuit de cinq jours.

Pour regarder les matchs en toute confidentialité et en toute sécurité avec un VPN :

À noter : Vous aurez besoin d’une carte de débit/crédit américaine ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas une carte de débit/crédit américaine.

En savoir plus ! Comment regarder YouTube TV avec ExpressVPN ?

En savoir plus ! Comment regarder YouTube TV avec ExpressVPN ?

Regardez les matchs de la MLS en streaming direct sur Hulu + Live TV

Prix : à partir de 65 USD/mois

Chaînes : ABC

Hulu+Live TV est une autre alternative pour regarder les matchs de la MLS. Un essai gratuit de sept jours est disponible. Vous devrez peut-être fournir un code postal des États-Unis (ex : 10012, 48104) ainsi qu’une carte de crédit américaine.

Pour regarder les matchs de la MLS en direct sur Hulu + Live TV avec un VPN :

En savoir plus ! Comment regarder Hulu avec ExpressVPN ?

Regardez la MLS en direct sur fuboTV

Prix : 65 USD/mois

Chaînes : ABC

Voici une autre manière de regarder les matchs de la MLS ! Utilisez l’essai gratuit de sept jours sur fuboTV pour regarder plus de football et d’autres sports comme la MLB et la NHL !

Pour regarder les matchs de la MLS en streaming direct sur fuboTV avec un VPN :

À noter : Vous aurez besoin d’une carte de débit/crédit américaine pour vous abonner. L’adresse de facturation est utilisée peut déterminer les chaînes locales qui sont disponibles et vous pourriez ne pas être en mesure de modifier votre localisation.

En savoir plus ! Comment regarder fuboTV avec ExpressVPN ?

Regardez la MLS en streaming direct sur Sky Sports

Prix : à partir de 22 GBP/mois

Sky Sports est l’un des diffuseurs officiels des matchs de la MLS au Royaume-Uni. Sky Sports est disponible uniquement aux résidents du Royaume-Uni et de l’Irlande. Vous devrez également fournir un code postal valide du Royaume-Uni ou de l’Irlande ainsi qu’une carte de débit/crédit.

MLS sur Sky couvre au moins deux saisons régulières des matchs chaque semaine, le match All-Star et chaque match éliminatoire MLS Cup.

Si vous possédez déjà un abonnement Sky, vous pouvez regarder les matchs en streaming via Sky Go. Avec un VPN, vous pouvez regarder Sky Go de manière privée et sécurisée, et éviter toute limitation de bande passante imposée par votre FAI.

En savoir plus ! Comment regarder Sky avec ExpressVPN ?

En savoir plus ! Comment regarder Sky avec ExpressVPN ?

Regardez les rediffusions et les temps forts de la MLS sur Pluto TV

Prix : Gratuit

Pluto TV possède une chaîne officielle MLS qui diffuse les temps forts. C’est complètement gratuit !

En savoir plus ! Comment regarder YouTube avec ExpressVPN ?

Regardez les temps forts des matchs sur YouTube

La chaîne officielle de la MLS sur YouTube est la chaîne de référence pour regarder les temps forts. Regardez des moments forts de chaque match et ne ratez aucun but !

En savoir plus ! Comment regarder YouTube avec ExpressVPN ?

Regardez les résultats et les temps forts sur l’appli MLS

Si vous ne voulez pas rater les dernières actualités, les temps forts et les résultats des matchs, assurez-vous d’utiliser l’appli MLS.

Que vous souhaitiez revoir les derniers buts de la semaine ou vous plonger dans les statistiques de performance de votre équipe favorite, l’appli (sur Android et iOS) est le compagnon indispensable pour tout fan de la MLS.

ExpressVPN fonctionne parfaitement avec l’appli MLS et vous maintient connecté de manière sécurisée pour que puissiez suivre tous les matchs !