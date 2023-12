Regardez le WTT Contender Series 2023 en direct avec un VPN

Le WTT Contender Series, caractérisé par sa marque distinctive noire et bleue, consiste en deux niveaux d’évènements – WTT Star Contender et WTT Contender – ce qui promet d’offrir une compétition de haut niveau à l’échelle mondiale. La fondation du tennis de table international repose sur les évènements du WTT Contender. Ces tournois ont lieu dans différents lieux à travers le monde chaque année et servent de points de départ pour les joueurs aspirant à gagner la prestigieuse WTT Cup Finals (ex Coupe du monde du tennis de table). Ne ratez aucune minute d’action des WTT Contender Series en 2023. Voici ce qui vous attend :

Date Évènement 02 au 08 octobre 2023 WTT Star Contender Lanzhou 2023 08 au 14 octobre 2023 WTT Contender Muscat 2023 16 au 22 octobre 2023 WTT Contender Antalya 2023 06 au 12 novembre 2023 WTT Contender Taiyuan 2023

Regardez les évènements de tennis de table les plus excitants en streaming nécessite quelques étapes simples seulement :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation de serveur sécurisée qui correspond à la région du diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans américains peuvent se connecter à un serveur aux États-Unis pour regarder les épreuves sur la chaîne YouTube officielle du WTT. Consultez le calendrier du diffuseur pour la date et l’heure. Profitez de l’évènement !

Chaîne YouTube World Table Tennis

Prix : Gratuit

Regardez chaque évènement majeur de tennis de table en direct et gratuitement sur la chaîne YouTube officielle du WTT, incluant le tournoi complet du Championnat du monde de tennis de table 2023. Connectez-vous à une localisation de serveur où YouTube est disponible, comme les États-Unis.

Vous souhaitez regarder sur un grand écran ? Consultez ce guide pratique.

Est-ce que je peux utiliser un VPN pour regarder le tennis de table depuis un autre pays ?

ExpressVPN est un service de sécurité et de confidentialité et ne devrait pas être utilisé comme un moyen de contournement des droits d’auteur. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler votre activité lorsque vous êtes connecté au VPN. Vous êtes alors tenu de vous conformer à nos conditions de service et à celles de votre fournisseur de contenu, ainsi qu’à toute loi applicable.

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN pour regarder le tennis de table en ligne ?

Un VPN premium comme ExpressVPN est la manière parfaite pour regarder en streaming direct les matchs de tennis de table en toute sécurité. Non seulement ExpressVPN offre des serveurs à haut débit dans 105 pays à travers le monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais avec un VPN, vous pouvez aussi regarder chaque match en streaming direct sur vos appareils, et même sur votre Smart TV et vos consoles de jeu. Regardez les matchs de tennis de table en streaming direct et en toute sécurité, avec un VPN et huit connexions simultanées, vous permettant de regarder vos équipes favorites à la maison, en déplacement ou même à l’étranger.

Meilleur VPN pour regarder le tennis de table

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder les matchs de tennis de table en streaming et en toute sécurité en 2023. Avec des serveurs 10 Gbps de dernière génération dans des localisations dans le monde, vous ne raterez plus une seule minute d’action. ExpressVPN possède des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, ainsi que pour des plateformes que les autres sociétés de VPN pourraient ne pas prendre en charge, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs, plus les extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge. Si jamais vous avez besoin d’aide, ExpressVPN offre un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7, ainsi qu’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, sans risque.

Fonctionnalités clés :

Serveurs à haut débit dans 105 pays dans le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées

Support client 5 étoiles avec un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7

Politique de confidentialité stricte : Pas de logs d’activité ou de connexion

Site de support complet, avec des articles sur le dépannage, des tutoriels vidéo pratiques et bien plus

La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer, supprime les données à chaque redémarrage

Protocole Lightway de dernière génération qui offre de meilleures vitesses, sécurité et fiabilité, en particulier sur mobile

Autres manières de regarder du tennis de table en 2023

Site web du World Table Tennis

Prix : Gratuit

Certains évènements sont diffusés en direct et gratuitement sur le site web officiel du World Table Tennis. Suivez le calendrier officiel pour plus d’informations, et vérifiez la disponibilité du streaming sur le site web officiel du WTT au préalable. Connectez-vous à la localisation de serveur la plus proche de vous.

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur d’ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Vous souhaitez regarder sur un grand écran ? Découvrez toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre TV.

7Plus

Prix : Gratuit

Pays : Australie

Le réseau Seven d’Australie offre du streaming direct de certains tournois de tennis de table sur sa plateforme de streaming 7plus. Durant la semaine, vous pouvez également retrouver des rediffusions, des moments forts, des séries à la demande et d’autres contenus en bonus sur sa chaîne 7mate.

À noter : Vous devrez peut-être fournir un code postal de l’Australie comme 2001 ou 3001.

ExpressVPN est un service VPN qui n’est destiné à être utilisé comme moyen de contournement des droits d’auteur. Pour plus de détails, veuillez lire les conditions de service d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenus.

FAQ : regarder du sport en streaming Puis-je regarder du sport en streaming sur mon ordinateur ? Absolument ! Si vous accédez au service de streaming depuis un navigateur web, assurez-vous d’installer l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. L’extension possède des fonctionnalités qui peuvent améliorer des problèmes courants sur le streaming. Puis-je regarder du sport en streaming sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN possède des applis pour chaque appareil mobile majeur, incluant iOS et Android. Comment puis-je regarder du streaming sur ma télévision avec un VPN ? En bref, il y a cinq manières différentes de regarder du sport en streaming sur votre télévision avec ExpressVPN : -Avec l’appli native pour une Smart TV, un appareil Android TV ou un autre appareil de streaming

-En streamant sur votre ordinateur et en se connectant à la télévision avec un câble HDMI

-En faisant du mirroring ou du casting sans fil vers votre TV ou votre appareil de streaming depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile

-En se connectant à un routeur exécutant ExpressVPN, ce qui permet la connexion d’un nombre illimité d’appareils et rend très facile la connexion à différentes localisations de serveurs simultanément

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne prennent pas en charge les VPN, comme certaines consoles de streaming ou de gaming. MediaStreamer ne doit être configuré qu’une seule fois, bien qu’elle n’offre pas tous les avantages d’un VPN en matière de sécurité. Pour plus de détails sur toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre grand écran, cliquez ci-dessous, ou contactez tout simplement notre support client disponible 24h/24 et 7j/7 pour des instructions détaillées. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN suggérée mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Pas de soucis ! La charge d’un serveur peut changer rapidement (surtout lorsque beaucoup de personnes essayent de regarder certains évènements), mais c’est exactement pourquoi ExpressVPN possède des serveurs à haut débit dans le monde entier. Si par exemple vous essayez d’accéder à un site aux États-Unis ou en Allemagne, essayez de vous connecter à une localisation de serveur différente dans ces pays. Si vous essayez de vous connecter à un pays avec une seule localisation de serveur, la première étape consiste à vérifier vos paramètres de localisation. Si vous êtes sur un appareil mobile, déconnectez-vous du VPN, désactivez les services de localisation, puis reconnectez-vous au VPN. Sur Windows et Mac, vous pouvez désactiver les Services de Localisation dans le menu des paramètres de Confidentialité et Sécurité. Pour plus d’aide, vous pouvez toujours discuter avec notre équipe de support client, disponible 24h/24 et 7j/7 via la messagerie instantanée. Je me suis connecté au VPN mais ma vitesse de connexion internet est lente Si votre débit internet est lent ou si votre streaming présente du décalage, il y a plusieurs raisons possibles : -La distance entre la localisation de serveur VPN que vous avez sélectionnée et votre localisation physique actuelle

-Votre type de connexion (les connexions câblées sont plus fiables que les connexions sans fil)

-Une interconnectivité sous-optimale entre le VPN et votre FAI

-Une vitesse de connexion lente à votre localisation

-Votre type d’appareil et la puissance du processeur Essayez chacune des étapes suivantes pour dépanner : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une localisation de serveur VPN différente

-Changez votre protocole VPN Si vous avez essayé chacune des solutions précédentes mais que vous rencontrez encore des problèmes, contactez le support client d’ExpressVPN qui est disponible 24h/24 et 7j/7 et une personne viendra vous assister en quelques secondes. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne parfaitement avec toutes les applis de streaming populaires du monde entier. Utiliser un VPN pour le streaming assure que vous visionnez en toute sécurité et en HD ultra-rapide, avec une bande passante illimitée, sans les restrictions du FAI (qui peuvent parfois ralentir les vitesses). Si vous souhaitez regarder votre équipe préférée de partout, même en voyageant ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public, ExpressVPN est une excellente manière d’améliorer votre expérience de streaming.