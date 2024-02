Jak oglądać Super Bowl 2024 w swoim kraju?

Mamy świetne wieści: Możesz oglądać na żywo Super Bowl 2024 (zwany też Super Bowl 58) z ExpressVPN, wykonując kilka prostych kroków:

Zdobądź ExpressVPN . Połącz się z lokalizacją serwera VPN, która odpowiada nadawcy, którego chcesz oglądać. Przykładowo, jeśli chcesz oglądać australijskiego nadawcę, połącz się z bezpiecznym serwerem w Australii lub serwerem w USA dla amerykańskiego kanału. Sprawdź harmonogram nadawcy, którego chcesz oglądać, np. 7plus lub Fubo , i znajdź mecz, który chcesz oglądać. Zapraszamy do oglądania!

Oglądasz na komputerze? Aby uzyskać najlepsze wrażenia podczas streamingu, użyj rozszerzenia ExpressVPN dla przeglądarki Chrome, Firefox lub Edge.

Czy mogę używać VPN do oglądania Super Bowl 2024 z innego kraju?

Niektórzy użytkownicy oglądają transmisję Super Bowl, łącząc się z serwerem VPN zlokalizowanym w innym kraju niż ich własny, ale może to naruszać prawa autorskie lub warunki korzystania z usługi streamingowej. ExpressVPN jest narzędziem służącym do ochrony prywatności i bezpieczeństwa, a korzystanie z niego w celu obchodzenia praw autorskich jest niezgodne z naszymi warunkami świadczenia usług. Nie widzimy ani nie kontrolujemy tego, co robisz podczas połączenia z naszym VPN, więc ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich stosownych warunków i przepisów.

Najlepszy VPN do oglądania Super Bowl 2024

ExpressVPN to najlepszy VPN do bezpiecznego streamingu Super Bowl 58 na żywo. Dzięki serwerom nowej generacji o prędkości 10 Gb/s w lokalizacjach na całym świecie, możesz cieszyć się pełną ochroną prywatności przez VPN, nie tracąc ani sekundy z rozgrywki. ExpressVPN oferuje łatwe w użyciu aplikacje dla systemów Windows, Mac, Android i iOS, nie wspominając o wielu sposobach oglądania na dużym ekranie telewizora. Jeśli potrzebujesz pomocy, ExpressVPN oferuje pomoc techniczną przez całodobowy czat na żywo i pozbawioną ryzyka 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy!

Jak oglądać na dużym ekranie

Gdzie obejrzeć Super Bowl 58 za darmo?

NFL oficjalnie nawiązało współpracę z kilkoma serwisami streamingowymi, aby udostępnić bezpłatną transmisję Super Bowl 58 na całym świecie. Sprawdź, czy Twój kraj dołączy do tej listy!

6play

Kraj: Francja

6play będzie oferować francuskim widzom darmową transmisję Super Bowl na żywo. 6play to bezpłatna usługa streamingowa, ale do oglądania treści wymagane jest utworzenie osobnego konta 6play lub M6 Replay. ExpressVPN doskonale uzupełnia istniejące konto 6play, umożliwiając bezpieczne oglądanie francuskich treści z niesamowitą prędkością.

7plus

Kraj: Australia

Australijska sieć Seven po raz kolejny będzie oferować darmową transmisję Super Bowl online. Australijscy fani futbolu amerykańskiego mogą oglądać mecze NFL za darmo na 7Mate przez cały sezon główny.

Uwaga: Konieczne może być podanie australijskiego kodu pocztowego, np. 2001 lub 3001.

ITVX

Cena: Za darmo

Widzowie z Wielkiej Brytanii mogą bezpłatnie oglądać Super Bowl 58 na żywo na ITVX.

Uwaga: Może być potrzebne podanie poprawnego brytyjskiego kodu pocztowego, np. W4 5HZ, KT6 4EU.

RTL i Nitro

Kraj: Niemcy i Austria

Niemieccy i austriaccy kibice mogą oglądać Super Bowl online na RTL. Podczas sezonu głównego mają okazję bezpiecznie oglądać na żywo dwa ekskluzywne niedzielne mecze tygodniowo na RTL lub Nitro, będących wyłącznymi partnerami NFL w Niemczech. Usługa streamingowa RTL+ będzie również transmitować ekskluzywne mecze na żywo każdego tygodnia.

TVNZ

Kraj: Nowa Zelandia

Mieszkańcy Nowej Zelandii będą mieli możliwość obejrzenia spotkania Super Bowl 58 za darmo na TVNZ, tak samo jak w przypadku trzech darmowych meczów tygodniowo w sezonie NFL 2023-24!

Chcesz oglądać na dużym ekranie? Poznaj wszystkie metody uzyskania ExpressVPN na swoim telewizorze.

Oglądaj Super Bowl 58 na Paramount Plus

Cena: 6 USD/miesiąc

Amerykańscy widzowie mogą oglądać na żywo transmisję Super Bowl 58 na Paramount Plus. Warto dodać, że transmisja Super Bowl na Paramount Plus obejmuje również cały występ w przerwie meczu.

Oglądaj Super Bowl 2024 na DAZN

Cena: Zmienna

Kraj: Na całym świecie (oprócz USA i Chin)

Zagranicznym kibicom się poszczęściło: nie istnieje coś takiego jak mecz NFL poza regionem. NFL Game Pass International oferuje transmisje na żywo z każdego meczu NFL bez zakłóceń i bez konieczności wykupienia abonamentu telewizji kablowej w USA. Cena NFL Game Pass różni się w zależności od kraju. Przykładowo, miłośnicy futbolu w Niemczech muszą zapłacić około 175 EUR (188 USD) za cały sezon. Pamiętaj tylko, że Twoja subskrypcja DAZN zostanie ograniczona do danego regionu i nie będzie można jej zmienić na inny kraj, nawet podczas podróży.

Świetna wiadomość dla tych, którym bardziej zależy na Usherze niż na tym, kto zostanie MVP meczu Super Bowl: DAZN oferuje amerykańską transmisję Super Bowl, umożliwiającą oglądanie reklam i występu w przerwie meczu.

Subskrypcja NFL Game Pass obejmuje każdy mecz, począwszy od okresu przedsezonowego aż do Super Bowl, wraz z najważniejszymi wydarzeniami, NFL RedZone, NFL Network i wieloma innymi treściami związanymi z NFL. DAZN jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, w tym smartfonami, tabletami, komputerami i telewizorami, pozwalając na oglądanie meczów NFL w podróży lub na dużym ekranie.

Ile kosztuje NFL Game Pass w moim kraju?

Cena NFL Game Pass różni się w zależności od danego kraju. Przykładowo, kibice w Brazylii muszą zapłacić około 387 BRL (81 USD) za cały sezon. Pamiętaj tylko, że Twoja subskrypcja DAZN zostanie ograniczona do określonego regionu i nie będzie można jej zmienić na inny kraj, nawet podczas podróży.

Czy NFL Game Pass jest dołączony do subskrypcji DAZN?

Kibice mogą zakupić NFL Game Pass International jako samodzielną usługę lub dodając ją do aktualnej subskrypcji DAZN.

Na jakich urządzeniach mogę oglądać międzynarodową wersję NFL Game Pass?

Międzynarodową wersję NFL Game Pass można oglądać na prawie każdym dostępnym urządzeniu, w tym między innymi na komputerach, smartfonach, a nawet na smart TV i konsolach do gier. Pełna lista znajduje się tutaj, a ExpressVPN jest dostępny na większości z nich!

Gdzie obejrzeć Super Bowl 58 online z darmową wersją próbną?

Szukasz sposobu na bezpieczne oglądanie Super Bowl 58? ExpressVPN Ci w tym pomoże!

YouTube TV

Cena: od 73 USD/miesiąc

Kanały: ABC, CBS, ESPN, Fox i NBC

YouTube TV oferuje wszystkie kanały transmitujące mecze NFL, w tym CBS, który wyemituje Super Bowl 58 w Stanach Zjednoczonych. Od 2024 r. subskrypcja YouTube TV kosztuje 73 USD miesięcznie. Amerykańscy subskrybenci mogą zostać poproszeni o podanie amerykańskiego kodu pocztowego (np. 10022, 48104 itp.), ale akceptowanych jest wiele opcji płatności. Kod pocztowy ma kluczowe znaczenie, ponieważ określa, które sieci lokalne otrzymasz. Na przykład, wpisanie kodu pocztowego 10549 zapewni kanały nowojorskie, dzięki czemu będzie można oglądać każdy mecz drużyn Jets i Giants na CBS lub Fox. Jeśli nie chcesz decydować się na YouTube TV, skorzystaj z bezpłatnej wersji próbnej.

Uwaga: Do subskrypcji YouTube TV może być potrzebna aktualna amerykańska karta kredytowa/debetowa lub PayPal. Nadal możesz subskrybować YouTube TV za pośrednictwem Google Play, nawet jeśli nie masz amerykańskiej karty kredytowej/debetowej.

Chcesz oglądać na dużym ekranie? Poznaj wszystkie metody uzyskania ExpressVPN na swoim telewizorze.

Fubo

Cena: 75 USD/miesiąc

Kanały: ABC, CBS, ESPN, Fox i NBC

Co powiesz na inny sposób oglądania meczów NFL? Widzowie z USA mogą skorzystać z siedmiodniowego bezpłatnego okresu próbnego na Fubo, aby obejrzeć wszystkie swoje ulubione mecze NFL na żywo, w tym Super Bowl na CBS.

Uwaga: Do subskrypcji wymagana jest amerykańska karta kredytowa/debetowa. Podany adres rozliczeniowy może określać, które lokalne kanały będą dostępne, a zmiana lokalizacji może być niemożliwa.

Oglądasz na komputerze? Aby uzyskać najlepsze wrażenia podczas streamingu, użyj rozszerzenia ExpressVPN dla przeglądarki Chrome, Firefox lub Edge.

DirecTV Stream

Cena: od 65 USD/miesiąc

Kanały: ABC, CBS, ESPN, Fox i NBC

DirecTV Stream często bywa droższy, ale jeśli wolisz usługę typu cord-cutting zamiast dodatkowej aplikacji do streamingu, to jest to doskonała opcja dla amerykańskich fanów sportu. Najniższy pakiet DirecTV kosztuje 65 USD miesięcznie (po trzech miesiącach jego normalna cena wzrasta do 75 USD za miesiąc). Usługa oferuje 5-dniowy bezpłatny okres próbny.

Inne sposoby oglądania Super Bowl 2024

USA

Hulu + Live TV

Cena: od 70 USD/miesiąc

Kanały: ABC, CBS, ESPN, Fox i NBC

Kraj: USA

Hulu+Live TV to kolejny sposób na śledzenie meczów NFL na żywo, choć nie obejmuje bezpłatnego okresu próbnego. Podobnie jak w przypadku innych usług, pokazywane mecze podlegają regionalnej dostępności i ograniczeniom. Amerykańscy subskrybenci powinni co tydzień sprawdzać stronę 506sports.com podczas sezonu głównego, aby dowiedzieć się, które mecze będą transmitowane w ich okolicy. Może być konieczne podanie poprawnego amerykańskiego kodu pocztowego (np. 10012, 48104) i danych karty kredytowej.

Kanada

TSN

Cena: 20 CAD/miesiąc

Kanadyjscy widzowie mogą obejrzeć transmisję Super Bowl na TSN+ w trakcie całego sezonu. TSN+ nie oferuje darmowej wersji próbnej, ale umożliwia kanadyjskim użytkownikom zakup jednodniowego dostępu za mniej niż 11 CAD (co przydaje się, jeśli chcesz obejrzeć tylko konkretny mecz lub finał).

Które drużyny zagrają w Super Bowl 58?

Dobre pytanie! Jeszcze tego nie wiemy. Planujemy jednak zaktualizować tę stronę, gdy tylko dowiemy się, które drużyny zagrają w Super Bowl 58.

Kto wystąpi w przerwie meczu Super Bowl?

We wrześniu 2023 roku federacja NFL ogłosiła, że ośmiokrotny zdobywca nagrody Grammy i artysta R&B Usher, wystąpi podczas Super Bowl 58. Usher już występował na Super Bowl w edycji 45 w lutym 2011 roku, śpiewając swój przebój „OMG” z wokalistą Black Eyed Peas – will.i.am.

Kursy na Super Bowl 58

Czy Patrick Mahomes i Kansas City Chiefs ponownie zostaną mistrzami NFL? Przedstawiamy najnowsze kursy na Super Bowl według FanDuel Sportsbook.

Drużyna Kurs San Francisco 49ers +175 Baltimore Ravens +270 Buffalo Bills +490 Kansas City Chiefs +700 Detroit Lions +900 Green Bay Packers +3000 Houston Texans +3300 Tampa Bay Buccaneers +3300

ExpressVPN to usługa VPN, która nie jest przeznaczona do omijania praw autorskich. Zapoznaj się z warunkami świadczenia usług ExpressVPN i warunkami użytkowania Twojego dostawcy treści, aby uzyskać więcej informacji.