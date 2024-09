Droits numériques chez ExpressVPN

ExpressVPN s'est engagé dès le départ à construire un internet plus sûr et plus libre—en fait, notre objectif initial était de fournir des outils de contournement de la censure plus efficaces et accessibles que ceux disponibles auparavant. Notre croyance dans les droits numériques de l'individu a guidé notre travail pendant plus d'une décennie. Notre engagement à protéger les plus vulnérables a directement influencé les technologies que nous avons créées. C'est pourquoi nous avons développé ce que nous croyons être le seul protocole VPN construit de zéro pour soutenir le brouillage, qui est essentiel dans les pays où la censure est omniprésente. C'est également pourquoi nous sommes devenus le premier fournisseur majeur à concevoir nos serveurs VPN pour qu'ils fonctionnent uniquement sur RAM, car nous comprenons parfaitement les risques de saisie des serveurs—parfois par des acteurs étatiques.

Il est désormais acquis que les gens participeront aux éléments numériques de notre société, mais la nécessité de s'engager en ligne ne devrait pas obliger les gens à renoncer automatiquement à leurs droits humains fondamentaux, y compris l’autonomie, la communauté, la dignité et l'égalité. Fondamentalement, les personnes devraient pouvoir contrôler leurs propres expériences en ligne et choisir la quantité d'informations qu'elles partagent en ligne.

Pour que les défenseurs des droits humains puissent faire leur travail, ils ont besoin d'un internet libre et ouvert. Cependant, avec les technologies basées sur le web au centre de la communication, ils font face à des menaces comme la surveillance gouvernementale et les interruptions de l'internet. Notre produit aide les personnes à mieux se protéger contre la surveillance, à contourner la censure et à protéger leurs droits. Nous savons que cela est crucial pour les activistes, et nous avons travaillé directement avec de nombreuses organisations et activistes pour leur permettre de mener à bien leur travail.

Au cours de la dernière décennie, nous avons vu dans notre travail étroit avec les journalistes et les activistes combien il est crucial d'avoir accès à des outils pour rester connecté et protégé. L'accès libre aux réseaux sociaux et à internet au sens large est crucial pour que les citoyens puissent se connecter, s'organiser et surmonter l'oppression—et nous existons pour faire partie de la solution.