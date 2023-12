ExpressVPN pour iPhone : une protection VPN dans votre poche

Le meilleur smartphone du marché requiert le meilleur VPN du marché. Non seulement l'application ExpressVPN iOS est rapide, mais elle garantit votre sécurité en 2023 et au-delà.

Choisissez parmi plusieurs localisations de serveurs VPN dans le monde entier pour masquer l'adresse IP de votre iPhone, débloquer les sites censurés et protéger vos données sur les réseaux Wi-Fi non sécurisés afin d'assurer la sécurité de votre iPhone.

ExpressVPN est compatible avec les modèles suivants :

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3e, 2e et 1re génération), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, et iPhone 6S Plus.

ExpressVPN protège votre iPhone sur le Wi-Fi, LTE/4G, 3G et sur tous les réseaux mobiles. Choisissez parmi les protocoles de chiffrement UDP, TCP et IKEv2 ou laissez l'appli choisir le chiffrement idéal pour vous.

Téléchargez l'application ExpressVPN pour iOS sur l'App Store pour commencer votre essai gratuit de 7 jours :