Comment regarder la saison 2024 de NASCAR

Les droits de diffusion du NASCAR sont répartis entre plusieurs chaînes, dont Fox, FS1, NBC et USA Network. Votre meilleure chance de retrouver toutes les courses est de vous inscrire à un service de retransmission tel que Sling TV Blue, YouTube TV, Fubo, Hulu+Live TV ou DirecTV Stream. Fubo, YouTube TV et DirecTV Stream proposent chacun des périodes d’essai gratuites.

Pour regarder toutes les courses en streaming avec un VPN, suivez ces quelques étapes simples :

Vous regardez les courses depuis un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Peut-on utiliser un VPN pour suivre les courses de NASCAR depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs suivent les courses NASCAR en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela peut constituer une violation des droits d’auteur ou des conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de protection de la confidentialité et son utilisation pour contourner les droits d’auteur est contraire à nos conditions d’utilisation. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, et il vous incombe donc de veiller à ce que votre utilisation soit conforme à toutes les conditions et lois applicables.

Meilleur VPN pour suivre les courses de NASCAR

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder en direct et en toute sécurité l’intégralité de la saison 2024 de NASCAR. Avec des serveurs 10-Gbps de nouvelle génération dans le monde entier, vous pouvez profiter de toutes les protections de la vie privée d’un VPN sans jamais manquer une seconde de l’action. ExpressVPN dispose d’applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android, et iOS, sans parler des nombreuses possibilités de streaming sur votre téléviseur. Si vous avez besoin d’aide en cours de route, ExpressVPN offre un support par messagerie en direct 24/7 et une garantie satisfait ou remboursé sans risque de 30 jours !

Comment streamer sur votre téléviseur

Comment suivre le NASCAR en ligne gratuitement

Si vous souhaitez regarder le NASCAR en ligne gratuitement, vous allez être comblé. Des services de streaming comme YouTube TV, Fubo et DirecTV Stream proposent des essais gratuits, ce qui vous permet de profiter des courses de NASCAR avant que l’obligation de paiement du service en question ne prenne effet.

Si vous êtes un fan de NASCAR résidant en France et que vous souhaitez suivre les courses en ligne gratuitement, plusieurs options s’offrent à vous. Des plateformes de streaming telles que YouTube, Dailymotion, et Twitch offrent la possibilité de regarder les courses en direct. De plus, il existe de nombreux sites dédiés à la NASCAR qui proposent des flux vidéo des événements en direct. Certains de ces sites offrent également des archives des courses précédentes pour ceux qui souhaitent rattraper l’action qu’ils ont manquée.

France

Plateformes : YouTube, Dailymotion, Twitch

YouTube, Dailymotion, Twitch Chaînes : Varie selon le contenu disponible sur les plateformes

Varie selon le contenu disponible sur les plateformes Tarif : Gratuit

Ces plateformes permettent aux fans de NASCAR en France de suivre les courses sans frais. Bien que l’accès soit généralement gratuit, la disponibilité des courses en direct peut varier en fonction des droits de diffusion et des restrictions géographiques. Pour contourner ces restrictions et profiter d’une expérience de visionnage optimale, il est recommandé d’utiliser un service VPN comme ExpressVPN.

Remarque : L’utilisation d’un VPN peut vous aider à accéder à des contenus géo-restreints et à améliorer votre expérience de streaming en sécurisant votre connexion.

Vous souhaitez profiter des courses sur grand écran ? Découvrez comment streamer facilement sur votre téléviseur avec ExpressVPN.

États-Unis

YouTube TV

Chaînes : FS1, Fox, NBC, USA Network

Tarif : À partir de 73 USD/mois

YouTube TV propose aux résidents américains toutes les chaînes diffusant les courses de NASCAR, et l’abonnement coûte 73 USD/mois. Vous devrez éventuellement renseigner un code postal américain (par exemple, 10022, 48104, etc.) et la chaîne accepte plusieurs options de paiement. Si vous n’avez pas envie de vous engager avec YouTube TV, utilisez simplement la version d’essai gratuite.

Remarque : Il se peut que vous ayez besoin d’une carte bancaire américaine valide ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous ne possédez pas de carte bancaire américaine.

Fubo

Chaînes : FS1, Fox, USA Network, NBC

Tarif : 80 USD/mois

Bonne nouvelle pour les fans de NASCAR aux États-Unis : Fubo propose une période d’essai gratuite de sept jours et toutes les chaînes avec des courses NASCAR. Vous aurez besoin d’une carte bancaire américaine pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée peut déterminer quelles chaînes locales sont disponibles, et il se peut que vous ne puissiez pas changer d’adresse.

DirecTV Stream

Chaînes : FS1, Fox, USA Network, NBC

Tarif : À partir de 84 USD/mois

DirecTV Stream est souvent plus cher, mais c’est une excellente option pour les fans américains qui souhaitent regarder les courses de NASCAR en streaming si vous préférez un service de plutôt qu’une application de streaming supplémentaire. DirecTV Stream propose un essai gratuit de 5 jours.

Sling TV Blue

Chaînes : FS1, Fox, USA Network, NBC

Tarif : Variable

Sling TV permet aux téléspectateurs américains d’accéder à toutes les chaînes diffusant les courses de NASCAR. Veuillez noter que Sling ne propose plus d’essai gratuit.

Hulu+Live TV

Chaînes : FS1, Fox, USA Network, NBC

Tarif : À partir de 77 USD/mois

Hulu n’offre désormais plus d’essai gratuit, mais propose un bouquet de télévision en direct pour les fans américains qui comprend toutes les chaînes principales pour suivre entre autres les courses de NASCAR.

Canada

TSN

Tarif : 20 CAD/mois

Pays : Canada

Les téléspectateurs canadiens peuvent suivre les courses de NASCAR sur TSN+ tout au long de la saison. Bien qu’elle n’offre pas d’essai gratuit, TSN+ permet aux utilisateurs canadiens d’acheter un pass d’une journée pour moins de 11 CAD (ce qui est pratique si vous ne voulez regarder qu’un match en particulier ou la finale par exemple).

Royaume-Uni

Viaplay

Tarif : À partir de 16 EUR/mois

Pays : Royaume-Uni, République d’Irlande

Les amateurs de courses automobiles résidant au Royaume-Uni ou en République d’Irlande peuvent suivre en direct les courses de NASCAR grâce à Viaplay, le service européen de streaming en ligne.

Où écouter les courses NASCAR en direct

Certains utilisateurs préfèrent plutôt écouter les courses de NASCAR. ExpressVPN permet aux utilisateurs de profiter en toute sécurité de leurs courses préférées en audio uniquement.

MRN et PRN

Tarif : Gratuit

Le site internet et l’application officiels du NASCAR proposent des flux audio gratuits en direct via le Motor Racing Network et le Performance Racing Network, en fonction de la course. Les auditeurs américains peuvent également profiter du flux audio sur certaines stations de radio.

Quand la saison 2024 de NASCAR commencera-t-elle ?

La saison 2024 de la NASCAR débute officiellement dimanche, le 18 février, avec la 2024 Daytona 500. La chaîne Fox assurera une couverture complète.

Calendrier de la saison 2024 de NASCAR

Qui remportera la NASCAR Cup Series 2024 ? Retrouvez le programme du premier semestre ci-dessous, ainsi que l’ensemble du programme, sur le site officiel du NASCAR.

Veuillez noter que les noms des courses peuvent être modifiés au cours de la saison.

Courses Date et heure Lieu Chaîne Vainqueur Busch Light Clash at The Coliseum 4 février, 20 heures ET / 1 heure GMT Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, Californie) Fox Bluegreen Vacations Duel 15 février, 19 heures ET / 12 heures GMT Daytona International Speedway (Daytona Beach, Floride) FS1 Daytona 500 18 février, 14h30 ET / 19h30 GMT Daytona International Speedway (Daytona Beach, Floride) Fox Ambetter Health 400 25 février, 15 heures ET / 20 heures GMT Atlanta Motor Speedway (Hampton, Géorgie) Fox Pennzoil 400 3 mars, 15:30 p.m. ET / 20 h 30 GMT Las Vegas Motor Speedway (Las Vegas, Nevada) Fox Shriners Children’s 500[ 10 mars, 15:30 p.m. ET / 20 h 30 GMT Phoenix Raceway (Avondale, Arizona) Fox Food City 500 17 mars, 15:30 p.m. ET / 20 h 30 GMT Bristol Motor Speedway (Bristol, Tennessee) Fox EchoPark Automotive Grand Prix 24 mars, 15:30 p.m. ET / 20 h 30 GMT Circuit of the Americas (Austin, Texas) Fox Toyota Owners 400 31 mars, 19 heures ET / 12 p.m. GMT Richmond Raceway (Richmond, Virginie) Fox NASCAR Cup Series Spring Race at Martinsville 7 avril, 15 heures ET / 8 p.m. GMT Martinsville Speedway (Ridgeway, Virginie) FS1 Autotrader EchoPark Automotive 400 14 avril, 15h30 ET / 20h30 GMT Texas Motor Speedway (Fort Worth, Texas) FS1 Geico 500 21 avril, 15h30 ET / 20h30 GMT Martinsville Speedway (Martinsville, Virginie) Fox Würth 400 28 avril, 14 heures ET / 19 heures GMT Dover Motor Speedway (Dover, Delaware) FS1 AdventHealth 400 5 mai, 15 heures ET / 8 p.m. GMT Kansas Speedway (Kansas City, Kansas) FS1 Goodyear 400 12 mai, 15 heures ET / 8 p.m. GMT Darlington Raceway (Darlington, Caroline du Sud) FS1 NASCAR All-Star Open 19 mai, 20 heures ET / 1 heure GMT North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, Caroline du Nord) FS1 NASCAR All-Star Race 19 mai, 20 heures ET / 1 heure GMT North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, Caroline du Nord) FS1 Coca-Cola 600 26 mai, 18 heures ET / 11 p.m. GMT Charlotte Motor Speedway (Concord, Caroline du Nord) Fox Enjoy Illinois 300 2 juin, 15:30 p.m. ET / 20 h 30 GMT World Wide Technology Raceway (Madison, Illinois) FS1 Toyota / Save Mart 350 9 juin, 15:30 p.m. ET / 20 h 30 GMT Sonoma Raceway (Sonoma, Californie) Fox

*L’italique indique une course d’exhibition

FAQ: About NASCAR live streams Quelles sont les chaînes de télévision qui diffusent le NASCAR ? Les courses de NASCAR sont diffusées sur quatre réseaux : Fox, FS1, NBC et USA. Comment peut-on suivre le NASCAR sans le câble ? Les amateurs de courses qui veulent regarder NASCAR sans câble devraient consulter YouTube TV, Fubo ou DirecTV Stream. Ces trois services offrent un essai gratuit et toutes les chaînes qui diffusent des courses de NASCAR. Alternativement, les fans de NASCAR peuvent profiter des courses sur Hulu+Live TV ou Sling TV. Peut-on regarder le NASCAR en direct gratuitement ? Depuis 2024, il n’existe pas de moyen officiel de regarder les courses de NASCAR gratuitement. Cependant, vous pouvez suivre les courses sur des services tels que Fubo, YouTube TV et DirecTV Stream, qui proposent des essais gratuits. Peut-on regarder le NASCAR sur Peacock ? À partir de 2024, les courses de NASCAR ne seront plus diffusées sur Peacock. Toutefois, vous pouvez toujours retrouver les temps forts sur Peacock. Peut-on regarder le NASCAR sur YouTube ? Depuis 2024, les courses de NASCAR ne sont plus diffusées sur YouTube. Cependant, YouTube TV propose les quatre chaînes principales – Fox, FS1, NBC et USA – qui diffuseront les courses du NASCAR pendant la saison 2024 de la Cup Series. Peut-on regarder le NASCAR sur Amazon Prime ? Prime Video commencera à diffuser des courses de NASCAR en 2025. Peut-on regarder le NASCAR sur Roku ? Oui, vous pouvez suivre les courses de NASCAR sur un dispositif Roku. Cependant, vous devez regarder les courses sur un service de diffusion tel que YouTube TV, Fubo ou DirecTV Stream. Le streaming du NASCAR sur Twitch est-il gratuit ? Depuis 2024, les courses de NASCAR ne sont plus retransmises sur Twitch. Quelles applis peut-on utiliser pour regarder le NASCAR ? Vous pouvez suivre les courses de NASCAR sur des applications telles que YouTube TV, Fubo et DirecTV Stream. Où peut-on retrouver le classement du NASCAR ? Vous pouvez consulter le classement du NASCAR sur son site officiel. Peut-on regarder les courses de NASCAR en streaming sur son ordinateur ? Absolument ! Si vous accédez au service de streaming à partir d’un navigateur Internet, veillez à installer l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge. L’extension dispose de quelques fonctionnalités sous le capot qui peuvent résoudre les problèmes de streaming les plus courants. Peut-on regarder les courses de NASCAR en streaming sur son smartphone ou sa tablette ? Oui. ExpressVPN dispose d’applications pour tous les principaux dispositifs mobiles, y compris iOS et Android. Comment peut-on suivre les courses de NASCAR sur son téléviseur avec un VPN ? En bref, il y a cinq façons différentes de streamer du sport sur votre TV avec ExpressVPN : – Avec l’application native pour smart TV, Android TV, ou tout autre dispositif de streaming

– En streamant sur votre ordinateur et en le connectant à votre téléviseur avec un câble HDMI

– En créant un cast sur votre téléviseur ou votre dispositif de streaming à partir de votre ordinateur ou de votre appareil mobile

– En vous connectant à un routeur compatible avec ExpressVPN, qui permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils et facilite grandement la connexion simultanée à différentes localisations de serveur.

– Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne peuvent pas installer de VPN, comme certaines consoles de streaming et de jeux. Pour plus d’informations sur toutes les façons d’utiliser ExpressVPN sur votre téléviseur, cliquez ici ou contactez notre support clientèle disponible 24/7 pour obtenir des instructions étape par étape. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN suggérée, mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Pas d’inquiétude ! La charge des serveurs change rapidement (surtout lorsque de nombreuses personnes essaient de regarder certains événements simultanément), mais c’est exactement la raison pour laquelle ExpressVPN a des serveurs à grande vitesse dans le monde entier. Si vous essayez d’accéder à un site aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple, essayez de vous connecter à un autre serveur dans ces pays. Je suis connecté au VPN mais ma vitesse de connexion est lente. Si votre vitesse de connexion à internet est lente ou si votre streaming semble être décalé, il y a quelques raisons possibles : – La distance entre la loalisation du serveur VPN sélectionné et votre localisation physique.

– Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus fiables que les connexions sans fil)

– Une interconnectivité sous-optimale entre le VPN et votre FAI

– Une interconnexion sous-optimale entre le VPN et votre fournisseur d’accès à internet

– Une vitesse de connexion plus lente dans votre région

– Votre type d’appareil et sa puissance de traitement Testez chacune des étapes suivantes pour résoudre le problème : – Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

– Connectez-vous à un serveur VPN différent

– Changez de protocole VPN Si vous essayez chacune des étapes ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes avec votre vitesse de streaming, contactez l’équipe de support client d’ExpressVPN 24/7 et vous serez mis en contact en quelques instants. Quels autres services de streaming peut-on regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne parfaitement avec toutes les applications de streaming les plus populaires du monde entier. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de regarder en toute sécurité en HD ultra-rapide avec une bande passante illimitée, sans que les FAI ne procèdent à un bridage (qui peut parfois ralentir les vitesses). Si vous voulez suivre votre équipe préférée de n’importe où, même en voyage ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public, ExpressVPN est une excellente façon d’améliorer votre expérience en matière de streaming sportif.