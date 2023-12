ExpressVPN est d'abord et avant tout une société de protection de la vie privée et par conséquent, ne conserve aucun journal de connexion. Notre VPN pour Linux ne conserve aucune donnée qui permettrait à quiconque de tracer l'activité ou le comportement de réseau spécifique d'un utilisateur individuel. En savoir plus sur l'engagement d'ExpressVPN envers la protection des données personnelles et sa politique de non conservation de données.