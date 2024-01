Bonne nouvelle : vous pouvez regarder la Coupe d’Afrique des Nations en streaming direct avec ExpressVPN ! Vous devez tout simplement suivre quelques étapes :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à la localisation de serveur VPN qui correspond au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les britanniques qui souhaitent regarder un diffuseur au Royaume-Uni en streaming peuvent se connecter à un serveur sécurisé au Royaume-Uni. Vérifiez le calendrier du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme Sky Sports. Profitez du foot !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur d’ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

À noter : Bien qu’il ait lieu en 2024, la Coupe d’Afrique des Nations de cette année est considérée techniquement comme l’évènement de 2023 car elle a été retardé par rapport à l’année dernière.

Est-ce que je peux utiliser un VPN pour regarder la Coupe d’Afrique des Nations depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs regardent la Coupe d’Afrique des Nations en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur. Toutefois, cela pourrait enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de protection de la vie privée et de sécurité, et l’utiliser pour le contournement des droits d’auteur est contre nos conditions de service. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, il vous incombe ainsi de veiller à ce que votre utilisation soit conforme à toutes les conditions et lois applicables.

Meilleur VPN pour regarder la Coupe d’Afrique des Nations

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder entièrement la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en streaming direct et en toute sécurité. Avec des serveurs 10 Gbps de dernière génération dans des localisations à travers le monde, vous pouvez profiter des protections complètes de la confidentialité d’un VPN sans rater une seule seconde d’action. ExpressVPN possède des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, sans oublier de nombreuses manières de regarder en streaming sur votre TV grand écran. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN offre un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7 ainsi qu’une garantie 30 jours satisfait ou remboursé !

Comment visionner sur une TV grand écran en streaming

Où regarder la Coupe d’Afrique des Nations 2023 dans votre pays

France

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 sera diffusée en France à travers plusieurs canaux, offrant aux fans de football plusieurs options pour suivre la compétition. BeIn Sports Prix : Abonnement mensuel à partir de 14,99 €, avec des variations selon les offres. Consultez BeIn Sports pour les options spécifiques. BeIn Sports propose une couverture complète du tournoi, disponible aussi sur BeIn Connect et MyCanal pour les abonnés de Canal+. Canal+ Sport Afrique Prix : Disponible pour les résidents d’Afrique francophone, avec des tarifs variant selon l’abonnement. Visitez Canal+ Afrique pour plus de détails. Canal+ Sport Afrique est une autre excellente option pour suivre tous les matchs de la compétition. Note : Pour les téléspectateurs hors de France, l’utilisation d’un VPN pourrait être nécessaire pour accéder aux diffusions.

Royaume-Uni

Sky Sports

Prix : à partir de 22 GBP/mois

Vous vivez au Royaume-Uni et souhaitez regarder les matchs de la Coupe d’Afrique des Nations ? Sky Sports est votre meilleur choix pour visionner les matchs en streaming. Sky Sports diffusera l’entièreté des 52 matchs, incluant la finale. Vous aurez également besoin d’un code postal et d’une carte de crédit/débit valides du Royaume-Uni/de l’Irlande.

Si vous voyagez à l’étranger et possédez déjà un abonnement Sky, vous pouvez accéder à Sky Go avec un VPN et serez prêt à visionner en une minute !



Vous souhaitez regarder sur le grand écran ? Découvrez toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre TV.

États-Unis

beIN Sports

Prix : Varie

L’audience aux États-Unis peut regarder en streaming direct et en toute sécurité la Coupe d’Afrique des Nations sur beIN Sports. YouTube TV (73 USD/mois) et Fubo (75 USD/mois) offrent chacun beIN Sports ainsi que des essais gratuits. Additionnellement, Sling TV inclut beIN Sports dans son forfait de base, mais il n’y a pas d’essai gratuit disponible.

Quand commencera la Coupe d’Afrique des Nations 2024 ?

La Coupe d’Afrique des Nations 2024 commence le samedi 13 janvier, quand la Côte d’Ivoire rencontrera la Guinée Bissau au Stade Alassane Ouattara en Abidjan.

Calendrier 2024 de la Coupe d’Afrique des Nations

Vous pouvez trouver le calendrier 2024 de la Coupe d’Afrique des Nations sur le site officiel de la NBC Sports.

Gagnants récents de la Coupe d’Afrique des Nations

Année Gagnant 2004 Tunisie 2006 Égypte 2008 Égypte 2010 Égypte 2012 Zambie 2013 Nigeria 2015 Côte d’Ivoire 2017 Cameroun 2019 Algérie 2021 Sénégal 2023 à déterminer

