Il fait bon être canadien. Le ciel est bleu, les soins de santé sont gratuits, et Internet est libre. Plus ou moins. Face aux restrictions des FAI et à une législation intrusive telles que les lois C-11 et C-51, de nombreux Canadiens se tournent vers les réseaux privés virtuels, ou VPN, pour reprendre le contrôle de leur connexion.

Voici un guide pratique d'utilisation d'un VPN au Canada, quelle que soit votre utilisation d'Internet.