Qu'est-ce qu'un VPN ? Définition et explications

Un VPN ou réseau privé virtuel est un tunnel sécurisé entre votre appareil et Internet. Le VPN protège votre trafic web privé contre les interférences, l'espionnage et la censure. Votre adresse IP est masquée et vos données chiffrées. Même votre fournisseur d'accès Internet ne peut accéder à vos données de navigation.

ExpressVPN peut aussi agir en tant que serveur proxy, ce qui vous permet de masquer ou modifier votre localisation et de naviguer sur le Web anonymement, où que vous soyez.