Si vous êtes à la recherche d'un VPN gratuit pour Mac, vous devriez tester ExpressVPN. Il vous suffit de vous inscrire à notre service primé et de faire un essai durant 30 jours. Vous aurez accès à toutes nos fonctionnalités et à toutes les versions de l'appli, et pas seulement à une version limitée à un seul appareil. Si au terme de ces 30 jours, vous n'êtes pas convaincu que nous sommes le meilleur VPN pour Mac, vous serez remboursé, intégralement.

C'est tout comme un essai de VPN gratuit, mais en bien meilleur !



Bien qu'il existe des VPN et des services proxy gratuits, ils ne sont pas recommandés du fait qu'ils n'offrent pas les mêmes avantages de confidentialité et de sécurité qu'un VPN payant.

En savoir plus sur les services proxy gratuits vs les VPN.