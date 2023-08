Le vrai champion est là : Regardez WWE SmackDown et Raw en streaming

Prix : À partir de 10 USD par mois

Chaînes : Fox et USA Network

Bien que la WWE soit probablement la meilleure chose dans le monde du catch depuis l’époque de la WWF, trouver des streams en direct peut être un exercice difficile. Les internautes canadiens et britanniques qui essaient de streamer la WWE se sentent probablement un peu comme Edge et Christian après un match TLC contre les Hardy Boyz. Aïe.

Avec l’aide d’un VPN, vous pourrez regarder tous les matchs de WWE SmackDown (vendredi soir à 20 h, heure de l’est américaine) sur Fox et regarder Monday Night Raw (à 20 h, heure de l’est) sur USA Network. Divers essais gratuits sont également disponibles (DirecTV Now ne propose pas d’essai gratuit).

Pour visionner les matchs de la WWE avec une version d’essai gratuite :

Remarque : il se peut que vous ayez besoin d’une carte de crédit/débit américaine valide pour vous abonner à YouTube TV, Sling TV, fuboTV, Hulu + Live TV ou DirecTV Now. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas de carte de crédit/débit américaine.

En savoir plus sur comment regarder fuboTV, YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV, et DirecTV Now avec ExpressVPN.

Vous souhaitez en profiter sur grand écran ? Découvrez toutes les façons d’obtenir ExpressVPN sur votre téléviseur.

[Souhaitez-vous rester informé des plus grands évènements du monde du sport ? Inscrivez-vous à la newsletter sportive d’ExpressVPN.]

Suivez les streams de la WWE en direct sur Peacock TV

Prix : 5 USD/mois

Chaînes : Peacock

Peacock est le nouveau diffuseur officiel de la WWE aux États-Unis. Vous pouvez suivre en streaming tous les évènements PPV en direct de la WWE, y compris WrestleMania, les spectacles de la WWE et bien plus encore. Un essai gratuit de sept jours est disponible.

Pour suivre la WWE sur Peacock TV :

En savoir plus sur la façon de regarder Peacock TV avec ExpressVPN.

Remarque : il se peut que vous ayez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner à Peacock.

Vous souhaitez en profiter sur grand écran ? Découvrez toutes les façons d’obtenir ExpressVPN sur votre téléviseur.

Calendrier WWE 2023

Montrer Date Emplacement Royal Rumble 2023 28 janvier 2023 San Antonio, Texas Chambre d’élimination de la WWE 18 février 2023 Montréal, CAN WWE Wrestlemania 39 1-2 avril 2023 Inglewood, Californie L’argent de la WWE à la banque 1 juillet 2023 Londres, Royaume-Uni NXT : la grande fête américaine 30 juillet 2023 Cedar Park, Texas Slam été 5 août 2023 Détroit, Michigan Remboursement 3 septembre 2023 Pittsburgh, Pennsylvanie Voie rapide 7 octobre 2023 Indianapolis, Indiana

Que ferez-vous lorsque ExpressVPN se déchaînera sur vous ?

Que ce soit Raw, Smackdown, ou NXT TakeOver : New York, la WWE est toujours un rendez-vous incontournable de la télévision. Monday Night Raw existe depuis des décennies et compte aujourd’hui plus de 1 300 épisodes originaux. Et tout comme l’indéboulonnable Ric Flair, ça n’a pas pris une ride.

Faites-nous savoir comment un VPN vous a permis de regarder WWE dans la section des commentaires ci-dessous. Pour toute question, le chat en direct est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Et c’est tout, car c’est ExpressVPN qui le dit !

ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas destiné à une utilisation visant à porter atteinte aux droits d’auteur. Pour plus d’informations, consultez les conditions de service d’ExpressVPN et les conditions de service de votre fournisseur de contenus.