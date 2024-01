La Ligue des Nations de l’UEFA 2024–2025 oppose les meilleures nations européennes de football, avec le champion Espagne espérant défendre son titre. Parmi les précédents vainqueurs figurent la France et le Portugal, tandis que l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas sont toutes des équipes passionnantes à suivre tout au long de la compétition. La quatrième édition de la Ligue des Nations de l’UEFA commence avec le tirage au sort de la phase de ligue à Paris le jeudi 8 février 2024, après quoi la compétition se déroule du 2 septembre 2024 au 10 juin 2025.

Vous pouvez regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en direct avec un VPN en quelques étapes simples :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous au serveur VPN situé dans le pays du diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans britanniques souhaitant regarder un diffuseur local doivent se connecter à un serveur sécurisé au Royaume-Uni. Vérifiez le programme du diffuseur que vous souhaitez regarder et trouvez le match que vous souhaitez diffuser. Profitez du match !

Puis-je utiliser un VPN pour diffuser en direct les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs regardent les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela peut violer les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de confidentialité et de sécurité, et l’utiliser pour contourner les droits d’auteur est contraire à nos Conditions d’utilisation. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes donc responsable de vous assurer que votre utilisation est conforme à toutes les conditions et lois pertinentes.

Meilleur VPN pour regarder la Ligue des Nations de l’UEFA

ExpressVPN est le meilleur VPN pour diffuser en toute sécurité et confidentialité les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA. Avec des serveurs de nouvelle génération de 10 Gbps dans des emplacements à travers le monde, vous pouvez profiter de toutes les protections de confidentialité d’un VPN sans jamais manquer une seconde de l’action. ExpressVPN propose des applications faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android, et iOS, sans oublier de nombreuses façons de diffuser sur votre grand écran de télévision. Si vous avez besoin d’aide en cours de route, ExpressVPN offre un support par chat en direct 24h/24 et 7j/7 et une garantie de remboursement sans risque de 30 jours !



Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA 2024-2025 dans votre pays

Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA aux États-Unis

YouTube TV

Prix : 73 USD/mois et plus

Chaîne : FS1

Regardez les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en direct sur Fox Sport 1 (FS1) via YouTube TV. YouTube TV propose également un essai gratuit pour les nouveaux abonnés, ce qui est pratique si vous ne souhaitez regarder qu’un match spécifique.

Note : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit/débit ou d’un compte PayPal valide aux États-Unis pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas de carte de crédit/débit américaine.

Hulu + Live TV

Prix : 77 USD/mois et plus

Chaîne : FS1

Hulu + Live TV est une autre excellente manière de suivre en direct les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA, diffusés sur FS1.

Note : Vous devrez peut-être fournir un code postal et une carte de crédit valides aux États-Unis.

Fubo

Prix : 75 USD/mois

Chaîne : FS1 et Fox Soccer Plus

Fubo diffusera les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA via Fox Sports 1. Il y a également un essai gratuit de sept jours pour les nouveaux abonnés.

Note : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner à Fubo.

Sling Blue

Prix : 35 USD/mois et plus

Chaîne : FS1

Le forfait Sling Blue de Sling TV comprend une multitude de chaînes, dont FS1, vous permettant de regarder certains matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA pendant toute la compétition. Il coûte 25 USD/mois en plus de l’abonnement de 10 USD/mois de Sling. Veuillez noter que Sling n’offre plus d’essai gratuit.

DirecTV Stream

Prix : 75 USD/mois et plus

Chaîne : FS1

DirecTV Stream diffusera les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA sur FS1 et le service propose également un essai gratuit de cinq jours pour les nouveaux abonnés.

Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en France

TF1

Prix : Gratuit

Les fans français peuvent regarder certains matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA gratuitement sur TF1.

M6

Prix : Gratuit

M6 diffuse également des matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA, disponibles gratuitement pour les téléspectateurs en France.

L’Équipe

Prix : Gratuit

La chaîne L’Équipe offre aussi la possibilité de suivre les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en France.

Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA au Royaume-Uni

Channel 4

Prix : Gratuit

La chaîne britannique Channel 4 diffusera en direct et gratuitement les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA mettant en vedette l’Angleterre.

Viaplay

Prix : 10 GBP/mois et plus

Les fans britanniques peuvent regarder en direct la Ligue des Nations de l’UEFA via Viaplay, y compris tous les matchs mettant en vedette l’Angleterre.

Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en Australie

Optus Sport

Prix : 25 AUD/mois ou 200 AUD/an

Diffusez en direct tous les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en Australie avec Optus Sport. Optus Sport est également le diffuseur exclusif en Australie de la Super League féminine de l’FA (WSL) et détient les droits exclusifs pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

Note : Vous aurez besoin d’un numéro de téléphone australien pour vous abonner à Optus Sport.

Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en Espagne

RTVE

Prix : Gratuit

Le diffuseur espagnol RTVE diffusera gratuitement certains matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA mettant en vedette l’Espagne. RTVE est gratuit et comprend à la fois du contenu local et international.

Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en Allemagne

RTL

Prix : Gratuit

Les fans allemands peuvent regarder certains matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA gratuitement sur le service de streaming RTL+.

DAZN (Allemagne)

Prix : 30 EUR/mois ou 250 EUR/an

Les fans allemands peuvent également regarder les matchs en direct de la Ligue des Nations de l’UEFA sur DAZN, qui diffusera plusieurs matchs tout au long de la compétition.

Remarque : Vous pourriez avoir besoin d’une carte de crédit/débit allemande et d’un code postal pour vous abonner à DAZN Allemagne. Si vous n’en avez pas, abonnez-vous via PayPal à la place. Gardez à l’esprit que votre abonnement DAZN sera verrouillé sur l’Allemagne et ne pourra pas être changé pour un autre pays, même en voyageant.

Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA en Italie

RAIPlay

Prix : Gratuit

Les fans de football italiens peuvent suivre les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA de leur équipe nationale gratuitement sur RaiPlay. Vous pouvez regarder via votre navigateur ou à travers ses applications pour iOS et Android.

Où regarder les matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA aux Pays-Bas

Ziggo

Prix : 15 EUR/mois

Les fans néerlandais peuvent diffuser en direct certains matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA sur le package Total de Ziggo Sports, qui vous offre six chaînes à travers la F1, le tennis, le football et plus encore.

Regardez les temps forts et les nouvelles de la Ligue des Nations de l’UEFA

YouTube

Prix : Gratuit

Vous pouvez attraper les derniers temps forts gratuitement sur la chaîne YouTube de l’UEFA après les matchs.

Quand débutera la compétition de la Ligue des Nations de l’UEFA 2024–25 ?

Le tirage au sort de la Ligue des Nations de l’UEFA 2024–25 aura lieu le jeudi 8 février 2024, après quoi la phase de ligue de la compétition se déroulera du 2 septembre 2024 au 10 juin 2025.

Calendrier de la Ligue des Nations de l’UEFA 2024–25

Étape Manche Dates Phase de ligue 1ère journée 5–7 septembre 2024 2ème journée 8–10 septembre 2024 3ème journée 10–12 octobre 2024 4ème journée 13–15 octobre 2024 5ème journée 14–16 novembre 2024 6ème journée 17–19 novembre 2024 Quarts de finale de la Ligue A et barrages de promotion/relégation Aller 20–22 mars 2025 Retour 23–25 mars 2025 Finales Demi-finales 4–5 juin 2025 Match pour la troisième place 8 juin 2025

Gagnants récents de la Ligue des Nations de l’UEFA

Année Vainqueur Finaliste 2018–19 Portugal Pays-Bas 2020–21 France Espagne 2022–23 Espagne Croatie

