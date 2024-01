Bonne nouvelle : vous pouvez regarder l’EuroLeague en streaming direct pour la saison 2023-24 avec ExpressVPN ! Vous avez juste besoin de suivre quelques étapes :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à la localisation de serveur VPN qui correspond au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les britanniques qui souhaitent regarder un diffuseur au Royaume-Uni en streaming peuvent se connecter à un serveur sécurisé au Royaume-Uni. Vérifiez le calendrier du diffuseur que vous souhaitez regarder, comme EuroLeague TV ou TNT Sports. Profitez du basketball !

Vous souhaitez regarder sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Est-ce que je peux utiliser un VPN pour regarder l’EuroLigue de basketball depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs regardent l’EuroLeague en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela pourrait enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de protection de la vie de privée et de sécurité, et l’utiliser à des fins de contournement de droits d’auteur est contre nos conditions de service. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes ainsi tenu d’assurer que votre utilisation est conforme aux conditions et aux lois applicables.

Meilleur VPN pour regarder l’EuroLeague

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder en streaming direct et en toute sécurité la saison entière 2023-24 d’EuroLeague. Avec des serveurs 10 Gbps de dernière génération dans des localisations à travers le monde, vous pouvez profiter des protections complètes de la vie privée d’un VPN sans rater une seule seconde d’action. ExpressVPN possède des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, sans oublier de nombreuses manières de regarder en streaming sur votre TV grand écran. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN offre un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7 et une garantie 30 jours satisfait ou remboursé !

Comment regarder en streaming sur une TV grand écran

EuroLeague TV

Prix : à partir de 18 USD/mois

Les fans de basketball peuvent regarder chaque match de l’Euroligue sur EuroLeague TV, qui offre des abonnements mensuels et annuels. Un pass quotidien est également disponible pour 8 USD/jour.

Où regarder l’EuroLeague 2023-24 dans votre pays

France

Skweek

Prix : 9,99 EUR/mois (Pass Mensuel), 69,99 EUR/an (Offre Pré Saison), 0 EUR (Pass Découverte)

Skweek offre un accès exclusif à plus de 800 matchs par saison, y compris la Betclic Elite, l’EuroLeague et l’EuroCup. Ce service de streaming propose les matchs en direct, les replays, et des contenus exclusifs.

Regardez sur divers appareils : Le service est disponible sur mobile, tablette, ordinateur, ainsi que sur les smart TV, Apple TV, et Android.

Contenu exclusif : Suivez vos équipes et joueurs préférés avec du contenu derrière les scènes et des highlights.

Fonctionnalité Multi-View : La fonction Multi-View permet de regarder jusqu’à quatre matchs simultanément.

Offres disponibles :

– Pass Mensuel : Accès à tous les matchs en direct, highlights et interviews exclusives pour 9,99€/mois.

– Offre Pré Saison : Abonnement annuel avec tous les matchs en direct (Betclic Elite, Euroleague & Eurocup), replays et highlights pour 69,99€/an.

– Pass Découverte : Un accès gratuit à des contenus exclusifs comme les résumés long format de tous les matchs diffusés, les Top 10 et les émissions spéciales d’avant-match.

Pour plus d’informations, visitez Skweek.

Regardez Skweek avec un VPN

États-Unis

ESPN+

Prix : 11 USD/mois

ESPN+ est un excellent moyen de profiter du contenu ESPN, incluant certains matchs Euroligue, sans le câble. Veuillez noter qu’ESPN+ n’offre actuellement pas d’essai gratuit.

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Regardez ESPN avec un VPN

Royaume-Uni

Discovery+

Prix : à partir de 30 GBP/mois (Plan premium)

Chaînes : TNT Sports 1, TNT Sports 2, TNT Sports 3, TNT Sports 4

Regardez les matchs de l’Euroligue en streaming direct, y compris ceux des London Lions, au Royaume-Uni avec TNT Sports, inclus dans le plan Premium de Discovery+, avec Eurosport et un grand nombre de chaînes de divertissement. Outre le cricket, c’est aussi une excellente manière de regarder d’autres sports, incluant la ligue des champions de l’UEFA, l’Europe League et l’Europa Conference League, ainsi que des ligues sportives premium comme la Premiership Rugby, la Heineken Champions Cup, l’EPCR Challenge Cup, la MotoGP, la boxe et la WWE.

Regardez Discovery+ avec un VPN

Quand commencera l’EuroLeague 2023-24 ?

La saison 2023-24 de l’EuroLeague commencera le 05 octobre 2023, et se terminera le 12 avril 2024.

Calendrier 2023-24 de l’EuroLeague

L’Euroligue de basketball est en cours ! Vous pouvez trouver le calendrier complet de l’EuroLeague ici.

FAQ sur l’EuroLeague en streaming direct Sur quelles chaînes regarder l’EuroLeague ? Les fans d’EuroLeague peuvent regarder certains matchs sur ESPN3 et EuroLeague TV. Alternativement, les fans qui résident au Royaume-Uni peuvent visionner les matchs des London Lions via TNT Sports. Quelles applis puis-je utiliser pour regarder l’EuroLeague ? Les fans d’EuroLeague peuvent regarder certains matchs sur l’appli ESPN. Est-ce que je peux regarder l’EuroLeague en direct gratuitement ? En janvier 2024, il n’existe pas une manière officielle de regarder les matchs de l’EuroLeague gratuitement. Où aura lieu la finale à quatre 2024 de l’EuroLeague ? La finale à quatre 2024 de l’EuroLeague aura lieu au Mercedes-Benz Arena à Berlin. Existe-t-il une appli EuroLeague TV ? Oui, une appli mobile pour l’Euroligue de basketball existe, et est disponible pour les smartphones. Est-ce que je peux regarder l’EuroLeague sur YouTube ? Non, vous ne pouvez pas regarder les matchs EuroLeague sur YouTube. Cependant, la page YouTube de l’Euroligue de basketball offre les moments forts de certains matchs. Est-ce que je peux regarder l’EuroLeague en streaming sur mon PC ? Absolument. Si vous accédez au service de streaming depuis un navigateur web, assurez-vous d’installer également l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. L’extension possède des fonctionnalités qui peuvent résoudre les problèmes de streaming courants. Est-ce que je peux regarder l’EuroLeague en streaming sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN possède des applis pour chaque appareil mobile majeur, incluant iOS et Android. Comment puis-je regarder l’Euroleague en streaming sur ma TV avec un VPN ? En bref, il existe cinq manières différentes de regarder du sport en streaming sur votre TV avec ExpressVPN : -Avec l’appli native pour une Smart TV ou un appareil de streaming

-En streamant sur votre PC et en se connectant à la TV avec un câble HDMI

-En faisant du mirroring ou du casting sans fil vers votre TV ou appareil de streaming depuis votre PC ou un appareil mobile

-En se connectant à un routeur avec ExpressVPN intégré, ce qui permet de connecter un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion à différentes localisations de serveur simultanément

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne peuvent pas installer de VPN, comme Apple TV ou les consoles de jeu. MediaStreamer nécessite une seule et unique configuration, mais il n’offre pas les avantages complets de sécurité d’un VPN. (Notez qu’en connectant votre Apple TV ou votre console de jeu à un routeur, vous gagnez des deux côtés !) Pour plus d’informations sur toutes les manières d’obtenir ExpressVPN sur votre TV grand écran, cliquez ici ou contactez un agent du support client disponible 24h/24 et 7j/7 pour des instructions détaillées. Je me suis connecté au VPN mais ma vitesse internet est lente ! Si votre connexion internet est lente ou si votre streaming présente du décalage, il y a plusieurs raisons possibles : -La distance entre la localisation de serveur VPN que vous avez sélectionné et votre localisation physique

-Votre type de connexion (les connexions câblées sont plus fiables que les connexions sans fil)

-Interconnectivité sous-optimale entre le VPN et votre FAI

-Connexion internet lente à votre localisation

-Votre type d’appareil et la puissance du processeur Essayez chacune des étapes suivantes pour dépanner : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une localisation de serveur VPN différente

-Changez votre protocole VPN Si vous avez essayé chacune des solutions ci-dessus et rencontrez toujours des problèmes avec votre connexion internet, contactez l’équipe de support d’ExpressVPN et une personne vous aidera en quelques secondes. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN suggérée mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Pas de soucis ! La charge du serveur change rapidement (surtout lorsque de nombreuses personnes essayent de regarder certains évènements), mais c’est la raison pour laquelle ExpressVPN possède des serveurs haut débit à travers le monde. Si vous essayez d’accéder par exemple à un site aux États-Unis ou en Allemagne, essayez de vous connecter à une localisation de serveur différente dans ces pays. Si vous essayez de vous connecter à un pays avec une localisation de serveur, la première étape est de vérifier vos paramètres de localisation. Si vous êtes sur un appareil mobile, déconnectez-vous d’un VPN, désactivez les services de localisation, puis reconnectez-vous au VPN. Sur les ordinateurs Windows et Mac, vous pouvez désactiver les Services de localisation dans le menu des paramètres de Confidentialité et sécurité. Pour plus d’aide, vous pouvez toujours discuter avec un membre de notre équipe de support client, disponible 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne parfaitement avec toutes les applis de streaming populaires du monde entier. Utiliser un VPN pour le streaming assure que vous regardez en toute sécurité en HD ultra-rapide avec une bande passante illimitée, sans les restrictions du FAI (ce qui peut parfois ralentir les vitesses). Si vous souhaitez regarder votre équipe favorite de partout – même en voyage ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public – ExpressVPN est une excellente manière pour améliorer votre expérience de streaming.