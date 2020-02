Hulu ouvre la porte à des milliers de films et séries, en direct et à la demande, y compris les séries originales à succès.

La très vaste bibliothèque de streaming à la demande d'Hulu inclus un grand nombre des meilleurs programmes des réseaux de diffusion américains. pour quelques euros de plus, Hulu propose un accès aux chaînes premium telles que HBO et Showtime, sans abonnement au câble. Et avec l'extension Hulu + Live TV, il est même possible d'utiliser Hulu pour regarder les sports, l'actualité et les autres programmes en direct et en streaming.