La Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, l’Australie et la France se démarquent parmi les équipes de premier plan qui enflammeront les terrains lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France.

L’Afrique du Sud entre dans le tournoi en tant que championne en titre, visant à conserver son titre conquis de manière convaincante lors de la précédente édition. Cependant, l’absence inattendue de leur capitaine emblématique, Siya Kolisi, en raison d’une blessure à l’épaule, laisse planer une incertitude sur leur parcours cette fois-ci. La France, pays hôte, suscite des espoirs débordants de sa passion pour le rugby et de son désir de décrocher un triomphe majeur à domicile. L’Australie, de son côté, a une équipe en pleine renaissance, avec de jeunes talents émergeant pour rivaliser avec les meilleures nations.

Alors que la compétition approche, les fans se demandent si l’Afrique du Sud pourra maintenir sa domination ou si la France réussira à imiter les héros du passé en remportant le titre devant son public passionné. Que vous soyez un fan assidu prêt à suivre chaque mêlée et chaque coup de pied ou que vous préfériez soutenir depuis les gradins virtuels, cet article vous guidera sur la manière de vivre intensément la Coupe du Monde de Rugby 2023 grâce à un abonnement streaming via ExpressVPN !

Date 08 Septembre 2023 – 28 Octobre 2023 Pays 20 (93 qualifications) Endroit France Matchs: 48

Option 1 : France Télévisions

Prix : Gratuit

Site Web : France.tv

Si vous êtes en France, vous avez la possibilité de regarder la Coupe du Monde de Rugby 2023 en streaming gratuitement sur France.tv. Grâce à la couverture en direct de France Télévisions, suivez chaque essai, chaque plaquage et chaque moment décisif du tournoi depuis le confort de votre propre domicile.

Regardez avec France TV

Option 2 : TF1

Prix : Gratuit

Site Web : TF1.fr

Pour les téléspectateurs en France, TF1 constitue une excellente option pour suivre la Coupe du Monde de Rugby 2023 en direct et en ligne. Rendez-vous sur TF1.fr pour ne rien manquer de l’action palpitante sur le terrain alors que les équipes se battent pour la suprématie rugbystique.

Regardez avec TF1

Option 3 : BeIN Sports Connect

Prix : À partir de 14,99 €

Site Web : beinsports.com/fr

Pour une expérience de visionnage approfondie et immersive de la Coupe du Monde de Rugby 2023, beIN Sports Connect propose des abonnements à partir de 14,99 € vous permettant d’accéder à tous les matchs en streaming. Plongez au cœur de l’action grâce à des analyses détaillées et une couverture étendue.

Regardez avec BeIn Sports

Option 4 : Canal+

Prix : Variable (selon l’abonnement)

Site Web : canalplus.com

Canal+, une chaîne de télévision payante en France, offre une opportunité unique de suivre certains matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en direct et en exclusivité. Les prix varient en fonction de l’abonnement que vous choisissez. Connectez-vous sur canalplus.com pour vivre chaque moment décisif du tournoi.

Regardez avec Canal +

Assurez-vous de consulter les horaires des matchs et les détails de la couverture sur les plateformes des diffuseurs afin de ne pas manquer une seule mêlée, un seul coup de pied ou un seul essai de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France !

États-Unis

NBC Sports

Pays : États-Unis

Prix : À partir d’environ 9,99 USD par mois

Chaîne : NBC Sports

NBC Sports détient les droits de diffusion aux États-Unis pour la Coupe du Monde de Rugby 2023. Vous pouvez suivre tous les 48 matchs en vous abonnant au service de streaming en ligne de NBC Sports.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur NBC Sports :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur aux États-Unis. Abonnez-vous à NBC Sports. Profitez des matchs !

ESPN+

Pays : États-Unis

Prix : À partir d’environ 5,99 USD par mois

Chaîne : ESPN+

ESPN+ propose une couverture complète de la Coupe du Monde de Rugby 2023 aux États-Unis. Abonnez-vous à leur service de streaming pour regarder tous les 48 matchs en direct, ainsi que des moments forts et des analyses.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur ESPN+ :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur aux États-Unis. Abonnez-vous à ESPN+. Profitez des matchs !

Australie

Stan Sport

Pays : Australie

Prix : À partir d’environ 10 AUD par mois

Chaîne : Stan Sport

Stan Sport offre une couverture complète de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en Australie. Abonnez-vous à leur service pour ne rien manquer des 48 matchs en direct et des analyses approfondies.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur Stan Sport :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur aux Australie. Abonnez-vous à Stan Sport. Profitez des matchs !

Nine Network

Pays : Australie

Prix : Gratuit (peut nécessiter une inscription)

Chaîne : Nine Network

Nine Network diffuse certains matchs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en Australie. Consultez leur programme pour les détails de la diffusion.

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur en Australie. Abonnez-vous à Nine Network. Profitez des matchs !

Canada

TSN

Pays : Canada

Prix : À partir d’environ 19,99 CAD par mois

Chaîne : TSN

TSN propose une couverture complète de la Coupe du Monde de Rugby 2023 au Canada. Abonnez-vous à leur service pour regarder tous les 48 matchs en direct ainsi que des analyses approfondies.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur TSN :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur aux Canada. Abonnez-vous à TSN. Profitez des matchs !

Nouvelle-Zélande

Sky Sport NZ

Pays : Nouvelle-Zélande

Prix : À partir d’environ 31,99 NZD par mois

Chaîne : Sky Sport NZ

Sky Sport NZ est votre source pour regarder la Coupe du Monde de Rugby 2023 en Nouvelle-Zélande. Abonnez-vous pour ne rien manquer des 48 matchs en direct et des commentaires d’experts.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur Sky Sport NZ :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur en Nouvelle-Zélande. Abonnez-vous à Sky Sport NZ. Profitez des matchs !

Japon

Nippon TV

Pays : Japon

Prix : À partir d’environ 15 00 JPY par mois

Chaîne : Nippon TV

Nippon TV diffuse la Coupe du Monde de Rugby 2023 au Japon. Abonnez-vous à leur service pour regarder tous les 48 matchs en direct ainsi que des analyses complètes.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur Nippon TV :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur au Japon. Abonnez-vous à Nippon TV. Profitez des matchs !

NHK

Pays : Japon

Prix : À partir d’environ 3 000 JPY par mois

Chaîne : NHK

NHK est une autre option pour regarder la Coupe du Monde de Rugby 2023 au Japon. Consultez leur programme pour les détails de

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur NHK :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur au Japon. Abonnez-vous à NHK. Profitez des matchs !

J SPORTS

Pays : Japon

Prix : À partir d’environ 3 800 JPY par mois

Chaîne : J SPORTS

Les fans de rugby au Japon peuvent également regarder la Coupe du Monde 2023 sur J SPORTS. Abonnez-vous pour profiter de tous les 48 matchs en direct et des analyses détaillées.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur J SPORTS :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur au Japon. Abonnez-vous à J SPORTS. Profitez des matchs !

Italie

RAI

Pays : Italie

Prix : À partir d’environ 2,50 EUR par mois

Chaîne : RAI

RAI diffuse la Coupe du Monde de Rugby 2023 en Italie. Consultez leur programme pour connaître les horaires et la disponibilité des matchs.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur RAI :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur en Italie. Rendez-vous sur le site de RAI. Profitez des matchs !

Sky Sport Italia

Pays : Italie

Prix : À partir d’environ 29,90 EUR par mois

Chaîne : Sky Sport Italia

Sky Sport Italia est une autre option pour regarder la Coupe du Monde de Rugby 2023 en Italie. Abonnez-vous pour suivre tous les 48 matchs en direct ainsi que des analyses approfondies.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur Sky Sport Italia :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur en Italie. Abonnez-vous à Sky Sport Italia. Profitez des matchs !

Pays-Bas

Ziggo Sport

Pays : Pays-Bas

Prix : À partir d’environ 14,95 EUR par mois

Chaîne : Ziggo Sport

Ziggo Sport est votre destination pour regarder la Coupe du Monde de Rugby 2023 aux Pays-Bas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des 48 matchs en direct et des analyses.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur Ziggo Sport :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur aux Pays-Bas. Abonnez-vous à Ziggo Sport. Profitez des matchs !

Irlande

Virgin Media

Pays : Irlande

Prix : Abonnement requis

Chaîne : Virgin Media

Virgin Media offre une couverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en Irlande. Abonnez-vous pour ne rien manquer des 48 matchs en direct ainsi que des analyses.

Pour profiter de la Coupe du Monde 2023 sur Virgin Media :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur en Irlande. Abonnez-vous à Virgin Media. Profitez des matchs !

Calendrier de la Coupe du Monde de Rugby 2023

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

21h15 : France-Nouvelle-Zélande à Saint-Denis

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

13h : Italie-Namibie à Saint-Etienne

15h30 : Irlande-Roumanie à Bordeaux

18h : Australie-Géorgie à Saint-Denis

21h : Angleterre-Argentine à Marseille

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

13h : Japon-Chili à Toulouse

17h45 : Afrique du Sud-Ecosse à Marseille

21h : Pays de Galles-Fidji à Bordeaux

JEUDI 14 SEPTEMBRE

21h : France-Uruguay à Lille

VENDREDI 15 SEPTEMBRE

21h : Nouvelle-Zélande-Namibie à Toulouse

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

15h : Samoa-Chili à Bordeaux

17h45 : Pays de Galles-Portugal à Nice

21h : Irlande-Tonga à Nantes

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

15h : Afrique du Sud-Roumanie à Bordeaux

17h45 : Australie-Fidji à Saint-Etienne

21h : Angleterre-Japon à Nice

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

17h45 : Italie-Uruguay à Nice

JEUDI 21 SEPTEMBRE

21h : France-Namibie à Marseille

VENDREDI 22 SEPTEMBRE

17h45 : Argentine-Samoa à Saint-Etienne

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

14h : Géorgie-Portugal à Toulouse

17h45 : Angleterre-Chili à Lille

21h : Afrique du Sud-Irlande à Saint-Denis

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

17h45 : Ecosse-Tonga à Nice

21h : Pays de Galles-Australie à Lyon

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

17h45 : Uruguay-Namibie à Lyon

JEUDI 28 SEPTEMBRE

21h : Japon-Samoa à Toulouse

VENDREDI 29 SEPTEMBRE

21h : Nouvelle-Zélande-Italie à Lyon

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

15h : Argentine-Chili à Nantes

17h45 : Fidji-Géorgie à Bordeaux

21h : Ecosse-Roumanie à Lille

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

17h45 : Australie-Portugal à Saint-Etienne

21h : Afrique du Sud-Tonga à Marseille

JEUDI 5 OCTOBRE

21h : Nouvelle-Zélande-Uruguay à Lyon

SAMEDI 7 OCTOBRE

15h : Pays de Galles-Géorgie à Nantes

17h45 : Angleterre-Samoa à Lille

21h : Irlande-Ecosse à Saint-Denis

DIMANCHE 8 OCTOBRE

13h : Japon-Argentine à Nantes

17h45 : Tonga-Roumanie à Lille

21h : Fidji-Portugal à Toulouse

SAMEDI 14 OCTOBRE

17h : Quart de finale 1 (1er du groupe C contre 2e du groupe D) à Marseille

21h : Quart de finale 2 (1er du groupe B contre 2e du groupe A) à Saint-Denis

DIMANCHE 15 OCTOBRE

17h : Quart de finale 3 (1er du groupe D contre 2e du groupe C) à Marseille

21h : Quart de finale 4 (1er du groupe A contre 2e du groupe B) à Saint-Denis

VENDREDI 20 OCTOBRE

21h : Demi-finale 1 (vainqueur du quart de finale 1 contre vainqueur du quart de finale 2) à Saint-Denis

SAMEDI 21 OCTOBRE

21h : Demi-finale 2 (vainqueur du quart de finale 3 contre vainqueur du quart de finale 4) à Saint-Denis

VENDREDI 27 OCTOBRE

21h : Match pour la 3e place à Saint-Denis

SAMEDI 28 OCTOBRE

21h : Finale à Saint-Denis

Quand aura lieu la Coupe du Monde de Rugby 2023 ?

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est prévue pour se dérouler du 8 septembre au 28 octobre 2023. Cet événement tant attendu réunira les meilleures équipes de rugby du monde dans une compétition passionnante. Les dates exactes de début et de fin, ainsi que le calendrier des matchs, peuvent être consultées sur le site officiel du tournoi.

Où se tiendra la Coupe du Monde de Rugby 2023 ?

La Coupe du Monde de Rugby 2023 aura lieu en France. Ce pays est historiquement lié au rugby et possède une riche tradition dans ce sport. Les matchs se dérouleront dans divers stades à travers la France, offrant ainsi aux fans et aux équipes participantes une expérience unique dans différentes régions du pays !

Quelles équipes participent à la Coupe du Monde de Rugby 2023 ?

La Coupe du Monde de Rugby 2023 mettra en compétition une variété d’équipes régionales. L’Afrique sera représentée par l’Afrique du Sud et la Namibie. L’Asie verra la participation du Japon. La France accueillera le tournoi, avec l’Angleterre, l’Irlande, l’Italie, l’Écosse et le Pays de Galles également en lice. La France, L’Italie et la Roumanie complètent les représentants européens. L’Océanie sera présente avec l’Australie, les Fidji, la Nouvelle-Zélande, les Samoa et Tonga. L’Argentine et l’Uruguay représenteront l’Amérique du Sud, tandis que le Chili fera ses débuts pour la région des Amériques. Ce mélange de talents promet une compétition passionnante à travers le monde.

Qui a remporté la Coupe du Monde de Rugby ces dernières années ?

Au cours des dernières éditions de la Coupe du Monde de Rugby, plusieurs équipes nationales ont réussi à remporter ce prestigieux titre. Les vainqueurs des dernières éditions sont :

2019 : L’équipe nationale d’Afrique du Sud a remporté la Coupe du Monde de Rugby en 2019, démontrant sa force et son engagement tout au long du tournoi.

2015 : La Nouvelle-Zélande a triomphé lors de la Coupe du Monde de Rugby en 2015, montrant une fois de plus sa domination dans le sport.

2011 : L’équipe nationale de Nouvelle-Zélande a également remporté la Coupe du Monde de Rugby en 2011, affirmant sa position en tant que puissance majeure du rugby.

2007 : En 2007, l’équipe nationale d’Afrique du Sud a conquis le titre de la Coupe du Monde de Rugby, suscitant la fierté de son pays.

2003 : L’équipe nationale d’Angleterre a été couronnée championne de la Coupe du Monde de Rugby en 2003, marquant un moment historique pour le rugby anglais.

