Regardez la Pro League belge 2023-24 en streaming

De nombreux joueurs de talent de l’équipe nationale belge ont fait leurs débuts dans la Pro League, le championnat de Belgique, qui reste un vivier de talents et de matchs passionnants tous les week-ends. L’Antwerp a remporté son cinquième titre la saison dernière et le défendra contre des clubs comme Anderlecht, Gent et Club Brugge au cours de la saison 2023-24.

Découvrez comment suivre en toute sécurité les streams en direct de la Pro League belge en ligne avec ExpressVPN afin de ne jamais manquer un match !

Dates 28 juillet 2023-26 mai 2024 Lieu Belgique Champion en titre Antwerp (5ème titre) Trophées Coupe de Belgique, Supercoupe de Belgique

Comment regarder les matchs de la Pro League belge 2023-24

Vous pouvez regarder les matchs de la Belgian Pro League avec un VPN en suivant quelques étapes simples :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à la localisation de serveur VPN qui correspond au diffuseur que vous voulez regarder. Par exemple, les Canadiens qui souhaitent regarder la retransmission de DAZN peuvent se connecter à un serveur sécurisé à Vancouver, Toronto ou Montréal. Consultez le programme du diffuseur que vous souhaitez regarder, par exemple DAZN (Canada), et trouvez le match que vous voulez regarder en streaming. Connectez-vous et savourez !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Puis-je utiliser un VPN pour regarder les matchs de la Pro League belge depuis un autre pays ?

Bien que vous puissiez regarder la Belgian Pro League tout au long de la saison en vous connectant à un serveur VPN situé dans un pays autre que le vôtre, cela peut constituer une violation des droits d’auteur ou des conditions d’utilisation de votre service de streaming et des conditions d’utilisation d’ExpressVPN. En tant qu’outil de sécurité et de confidentialité, ExpressVPN est conçu pour que personne ne puisse observer ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre service VPN, pas même nous. Il vous incombe donc de vérifier que votre utilisation est conforme à toutes les conditions et lois applicables.

Pourquoi recourir à un VPN pour regarder la Pro League belge en ligne ?

Les pintes, les copains et les experts en football à la TV ne sont pas les seules choses qui vont de pair avec la saison 2023-24 de la Pro League belge – vous voudrez probablement inclure ExpressVPN à votre checklist ! Non seulement ExpressVPN propose des serveurs à grande vitesse dans 105 pays à travers le monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais avec un VPN, vous pouvez diffuser en toute sécurité chaque match de la Belgian Pro League en direct sur vos appareils et même sur vos smart TV et consoles de jeu. Diffusez en direct et en toute sécurité les matchs de la Pro League belge avec un VPN sur jusqu’à huit connexions simultanées, ce qui vous permet à vous et à votre famille de suivre vos équipes préférées en action à la maison, en déplacement, ou même à l’étranger.

Le meilleur VPN pour suivre la Pro League belge

ExpressVPN est le meilleur VPN pour streamer en toute sécurité l’intégralité de la saison 2023-24 de la Pro League belge. Avec des serveurs de dernière génération à 10 Gbps dans des localisations à travers le monde, vous ne manquerez jamais un but ou une minute de l’action. ExpressVPN dispose d’applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, ainsi que pour des plateformes que d’autres VPN ne prennent pas en charge, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs, ainsi que des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox, et Edge. Si vous avez besoin d’aide en cours de route, ExpressVPN met à votre disposition un support clientèle par chat en direct 24/7 et une garantie de remboursement sans risque de 30 jours !



Fonctionnalités principales :

Des serveurs haut débit dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées

Un service clientèle 5 étoiles avec un support par chat en direct 24h/24 et 7j/7

Politique de confidentialité stricte : Aucun journal d’activité ni de connexion



Site de support complet avec de nombreux articles de dépannage, des tutoriels vidéo pratiques et bien plus encore

La technologie de serveur VPN la plus avancée du secteur, TrustedServer , qui supprime les données à chaque redémarrage

Le protocole Lightway offre des vitesses, une sécurité et une fiabilité accrues, en particulier sur les smartphones

Où regarder les matchs de la Pro League belge 2023-24 dans votre pays

Suivre la Pro League belge aux États-Unis

ESPN+

Tarif : 10 USD/mois

ESPN+ dispose des droits de retransmission de la Pro League belge aux États-Unis. Les téléspectateurs américains peuvent suivre chaque semaine la retransmission en direct de certains matchs en ligne via sa plateforme en ligne et ses applis pour iOS, Android, Fire TV Stick, Chromecast et les smart TV.

Regardez ESPN avec un VPN

Suivre la Pro League belge au Canada

DAZN

Tarif : 25 CAD/mois ou 200 CAD/an

DAZN Canada est un excellent moyen pour les fans de football canadiens de suivre en direct les matchs de la Pro League belge tout au long de la saison 2023-24. À noter cependant que DAZN n’offre plus de période d’essai gratuite.

Remarque : Vous aurez sans doute besoin d’une carte de paiement canadienne et d’un code postal (par exemple, G1X 2W1, V9N 9C5) pour vous abonner à DAZN Canada. Si vous n’en avez pas, vous pouvez également vous abonner via PayPal. N’oubliez pas que votre abonnement DAZN est rattaché au Canada et qu’il ne peut pas être modifié pour un autre pays, même si vous voyagez.

Où regarder les matchs de la Pro League belge 2023-24 depuis la France

Suivre la Pro League belge depuis la France

BeIN Sports

Tarif : À partir de 15,99 EUR/mois

BeIN Sports a acquis les droits de diffusion de la Pro League belge en France. Les téléspectateurs français peuvent suivre chaque semaine les matchs en direct sur BeIN Sports, disponibles sur télévision par câble, satellite et streaming en ligne via leurs applications pour iOS, Android, et les Smart TVs.

Regardez BeIN Sports avec un VPN

Streaming gratuit en Belgique

Si vous êtes en France et que vous cherchez un moyen de regarder la Pro League belge gratuitement, vous pouvez envisager d’utiliser un VPN pour accéder à des sites web de streaming gratuits en Belgique. Cependant, veillez à respecter les lois sur les droits d’auteur et assurez-vous d’utiliser un VPN fiable pour protéger votre confidentialité en ligne.

Abonnements aux clubs

Certains clubs de la Pro League belge offrent des abonnements de streaming pour leurs fans à l’étranger. Si vous êtes un fervent supporter d’une équipe en particulier, vérifiez si le club propose un service d’abonnement pour regarder leurs matchs en direct en France.

N’oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour sur les options de streaming, les droits de diffusion, et les tarifs, car ces informations peuvent évoluer au fil du temps.

Protégez votre vie privée avec un VPN

Calendrier de la Pro League belge 2023-24

Voici quelques-unes des meilleures rencontres à ne pas manquer au cours de la saison 2023-24. Vous pouvez également consulter le classement complet pour voir les résultats des meilleures équipes depuis le début de la saison.

Date Match 6 août 2023 Anderlecht vs. Antwerp 24 septembre 2023 Anderlecht vs. Club Brugge 22 octobre 2023 Standard Liège vs. Anderlecht 12 novembre 2023 Gent vs. Anderlecht 10 décembre 2023 Anderlecht vs. Standard Liège 17 décembre 2023 Club Brugge vs. Gent Antwerp vs. Anderlecht 3 février 2024 Anderlecht vs. Gent 24 février 2024 Club Brugge vs. Anderlecht

FAQ : Informations sur les retransmissions en direct de la Pro League belge Qu’est-ce que la Pro League belge ? La Pro League belge est la plus haute division du football professionnel dans le pays, avec des équipes comme Anderlecht et l’Union Saint-Gilloise (qui participent aussi régulièrement à des compétitions européennes comme la Ligue des champions de l’UEFA). Sur quelle chaîne est diffusée la Pro League belge ? Les téléspectateurs américains peuvent suivre la Pro League belge sur ESPN+, tandis que les téléspectateurs canadiens peuvent la regarder en direct sur DAZN. Puis-je regarder la Pro League belge sur YouTube TV ? Non, la Pro League belge n’est pas diffusée sur les chaînes diffusées par YouTube TV. Puis-je suivre la Pro League belge en ligne gratuitement ? Non, pour pouvoir regarder les matchs de la Pro League belge en direct, vous devez vous abonner à un service de streaming en ligne tel que ESPN+ (États-Unis) ou DAZN (Canada).