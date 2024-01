Avec l’arrivée de l’hiver, les grandes émotions des sports d’hiver reviennent également. De la Coupe du Monde de Ski Alpin aux compétitions de snowboard, de luge, et bien sûr le patinage, ainsi que toutes les activités sur la neige et la glace.

RaiPlay

RaiPlay diffusera gratuitement la Coupe du Monde de Ski 2023-24. La Rai propose non seulement des sports d’hiver, mais aussi de nombreux autres événements sportifs nationaux et internationaux, ainsi que des séries TV et des programmes originaux. Pour accéder à la plateforme, il vous suffit de vous inscrire, le service est entièrement gratuit.

Pourquoi une VPN est nécessaire pour regarder les sports d’hiver en streaming ?

Diffusion des sports d’hiver

Eurosport

Prix : À partir de 5 euros par mois

Eurosport propose une couverture complète des événements de sports d’hiver en France, y compris la Coupe du Monde de Ski Alpin. Vous pouvez consulter le Programme officiel d’Eurosport France pour connaître les dates de diffusion des événements. Profitez de ces compétitions depuis chez vous sur votre téléviseur, ordinateur ou appareil mobile.

DAZN France

Prix : À partir de 10 euros par mois

DAZN est une excellente option pour suivre les sports d’hiver en France, notamment la Coupe du Monde de Ski Alpin. L’abonnement DAZN France offre un accès complet à tous les contenus en streaming, en direct et à la demande. Vous pouvez également annuler votre abonnement en ligne à tout moment. Si vous voyagez en dehors de la France et souhaitez accéder à DAZN France, ExpressVPN peut vous aider à débloquer le contenu depuis l’étranger.

France Télévisions

Prix : Gratuit

France Télévisions propose une couverture gratuite des événements sportifs d’hiver, y compris la Coupe du Monde de Ski Alpin. Vous pouvez regarder ces compétitions en streaming en France en accédant au site web de France Télévisions. C’est une excellente option pour les amateurs de sports d’hiver qui souhaitent économiser de l’argent tout en profitant de la diffusion en direct.

NBC Sports Gold (Pass Saison Ski)

Prix : Tarification saisonnière

NBC Sports Gold propose le « Pass Saison Ski » qui donne accès à une grande variété d’événements de sports d’hiver, y compris le ski alpin, le snowboard, le saut à ski, et plus encore. Bien que ce service soit principalement destiné au public américain, il est possible de l’utiliser en France grâce à un VPN. Vous pouvez ainsi profiter de la couverture complète des sports d’hiver.

Calendrier des événements sportifs d’hiver

Événement Date Coupe du Monde de Ski Alpin 2023-24 28 OCTOBRE – 24 MARS Championnats de Snowboard 21 OCTOBRE – 24 MARS Championnats de Luge 1 DÉCEMBRE – 3 FÉVRIER