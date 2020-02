Utilisez un VPN pour YouTube pour tout débloquer

Un VPN relie votre appareil à Internet via un serveur à distance dans une autre localisation. Des sites web et des services comme YouTube verront l'adresse IP du serveur à distance au lieu de votre adresse IP réelle, ce qui fait croire que vous êtes dans un endroit différent.

ExpressVPN a 160 localisations serveurs dans 94 pays, et vous pouvez choisir et changer de localisation virtuelle aussi souvent que vous le souhaitez. Cela vous permet de contourner les restrictions ci-dessus et d'accéder à YouTube librement.