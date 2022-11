Regardez le Grand Prix de Formule 1 en streaming direct sur TF1

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour regarder la Formule 1 que maintenant ! Suite à l’intense lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen en 2021, la Formule 1 a connu un tournant historique. ExpressVPN a compilé pour vous les différentes façons de regarder en direct le championnat de course le plus prestigieux au monde, ainsi que des mises à jour sur le classement et le calendrier des courses des pilotes et des constructeurs de F1.

Chaînes : TF1

La chaîne en accès libre TF1 est le diffuseur officiel du Grand Prix de Formule 1 2021 en France. La chaîne couvrira chaque course du Grand Prix de la F1. L’inscription est facile et complètement gratuite. TF1 est une chaîne de télévision française appartenant au groupe TF1 de Bouygues. Avec près d’1/4 de part de marché, TF1 est la première chaîne domestique de France. TF1 fait partie du groupe TF1, dont fait partie LCI. Elle a été la seule chaîne de télévision française pendant 28 ans et a changé plusieurs fois de nom depuis ses débuts sous le nom de Radio-PTT Vision le 26 avril 1935. C’est l’une des premières chaînes de télévision au monde et l’une des rares chaînes d’avant-guerre encore en opération.



Abonnez-vous à ExpressVPN . Connectez-vous à une localisation serveur en France. Allez sur TF1 Direct et inscrivez-vous. Vous serez peut-être amené à entrer un code postal français valide (exemples : 75008, 75116 ). Appréciez votre streaming !

Note: Consultez le calendrier officiel de TF1 pour ne rien rater.fFAQ pour les diffusions en direct de F1

ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas destiné à être utilisé comme moyen de contourner le droit d’auteur. Veuillez lire les conditions d’utilisation d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenu pour plus de détails.