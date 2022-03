Threat Manager : Bloquez les traqueurs en un seul clic

Threat Manager est disponible sur l'appli ExpressVPN pour iOS, Mac et Linux, et sera bientôt disponible sur nos applis pour Windows et Android.

Par exemple, une appli ou un site web sur l'actualité pourrait enregistrer les articles que vous avez lus et partager ces données avec une autre société qui utilisera ces informations pour vous donner un profil numérique. Votre profil numérique pourrait être utilisé pour aider d'autres sociétés à choisir les publicités et les articles à vous afficher. Threat Manager aide à limiter certains de ces partages.

Un VPN assure que les opérateurs de services internet, comme votre fournisseur d'accès internet (FAI) et ses sous-traitants, ne peuvent pas voir ce que vous faites en ligne. Mais, même ainsi, n'importe quel site web ou appli que vous utilisez pourrait enregistrer votre activité et partager les données avec des parties tierces.

Conçue pour être un complément à votre expérience VPN, Threat Manager empêche toutes les applis et tous les sites web sur votre appareil de communiquer avec certaines parties tierces connues pour la surveillance de vos activités ou pour des comportements douteux . Cela vous donne plus de contrôle sur votre vie privée en ligne et sur la façon avec laquelle vos données sont utilisées.

De nombreux navigateurs web connus intègrent maintenant des fonctionnalités qui limitent la quantité de données qui peuvent être collectées par les sociétés tierces avec lesquelles les sites web peuvent interagir, ce qui réduit le nombre de données partagées non autorisées. Cependant, cela ne s'applique pas à tous les navigateurs ou aux applications, d'où le développement de notre fonctionnalité Threat Manager pour plus de sécurité.

Avez-vous déjà remarqué plusieurs publicités qui apparaissent après l'accès à une application ou un site web ? Cela s'explique par le fait que divers services en ligne – surtout les applications – enregistrent puis partagent votre activité avec des sociétés tierces. Les informations collectées sont ensuite utilisées pour vous proposer plus de publicités et de contenus ciblés. Tout ce processus se déroule souvent à votre insu et sans votre consentement.

Bénéficiez de plus de confidentialité sur internet en contrôlant la quantité de données que les entreprises recueillent sur vous via les applications mobiles et les sites web. Découvrez Threat Manager - une fonctionnalité incluse dans votre abonnement ExpressVPN.

