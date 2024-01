Cómo ver el Super Bowl 2024 en su país

Buenas noticias: usted puede ver el Super Bowl 2024 (también conocido como Super Bowl 58) por streaming en vivo con ExpressVPN, siguiendo apenas unos cuantos pasos:

Compre ExpressVPN . Conéctese a una de las ubicaciones de servidores VPN que coincida con la emisora que desea ver. Por ejemplo, si desea hacer streaming de una emisora australiana, conéctese a un servidor seguro en Australia, o a un servidor de EE. UU. para una emisora estadounidense. Consulte el horario de la emisora que desea ver, como 7plus o Fubo , y busque el juego que desea ver en streaming. ¡Conéctese y disfrute!

¿Prefiere verlo en su computadora? Para disfrutar de la mejor experiencia de streaming, utilice la extensión de navegador de ExpressVPN para Chrome, Firefox o Edge.

¿Puedo usar una VPN para ver el Super Bowl 2024 desde otro país?

Algunos usuarios ven el Super Bowl conectándose a un servidor VPN en un país que no es el suyo, pero al hacerlo podrían estar infringiendo los derechos de autor o los términos de uso del servicio de streaming. ExpressVPN es una herramienta de privacidad y seguridad, y usarla para evadir los derechos de autor va en contra de nuestros Términos de Servicio. No podemos ver ni controlar lo que hace mientras está conectado a nuestra VPN, así que usted es responsable de asegurar que su uso cumpla con todos los términos y leyes pertinentes.

La mejor VPN para ver el Super Bowl 2024

ExpressVPN es la mejor VPN para ver el Super Bowl 58 por streaming en vivo de forma segura. Con servidores de 10 Gbps de última generación en ubicaciones del mundo entero, usted puede disfrutar de todas las protecciones de privacidad de una VPN sin perderse ni un segundo de la acción. ExpressVPN tiene aplicaciones fáciles de usar para Windows, Mac, iOS y Android, sin mencionar una variedad de maneras de hacer streaming en su televisor de pantalla grande. Si necesita ayuda en cualquier momento, ExpressVPN ofrece soporte técnico por chat en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y una garantía de devolución de dinero a 30 días sin compromiso!

Cómo hacer streaming en su TV

Cómo ver el Super Bowl 58 por streaming en vivo gratis

La NFL se ha asociado oficialmente con varios servicios de streaming para distribuir el Super Bowl 58 de forma gratuita a nivel internacional. ¡Vuelva a consultar más adelante para ver si su país está en la lista!

6play

País: Francia

6play ofrecerá gratis a los espectadores franceses streaming en vivo del Super Bowl. 6play es un servicio de streaming gratuito, pero tendrá que crear una cuenta separada de 6play o M6 Replay para hacer streaming del contenido. ExpressVPN complementa su cuenta existente de 6play para que pueda ver el contenido en francés de forma segura y a velocidades ultrarrápidas.

Ver 6play con una VPN

7plus

País: Australia

La cadena australiana Seven volverá a ofrecer streaming en vivo gratis del Super Bowl. Los fanáticos del fútbol americano en Australia pueden ver los partidos de la NFL de forma gratuita en 7Mate durante toda la temporada regular.

Nota: Es posible que deba proporcionar un código postal australiano, como 2001 o 3001.

Ver 7plus con una VPN

ITVX

Precio: gratis

Los espectadores del Reino Unido pueden hacer streaming en vivo del Super Bowl 58 de forma gratuita en ITVX.

Nota: Es posible que necesite un código postal válido del Reino Unido, por ejemplo, W4 5HZ, KT6 4EU.

Hacer streaming del fútbol americano en ITVX

RTL and Nitro

País: Alemania y Austria



Los aficionados alemanes y austriacos pueden ver el Super Bowl en vivo por streaming gratis en RTL. Durante la temporada regular, los espectadores alemanes y austriacos pueden transmitir en vivo de forma segura dos juegos exclusivos de los domingos por la tarde por semana en RTL o Nitro, los socios exclusivos de televisión abierta de la NFL en Alemania. El servicio de streaming RTL+ también transmitirá juegos exclusivos en vivo cada semana.

Ver RTL con una VPN

TVNZ

País: Nueva Zelanda

Los residentes de Nueva Zelanda pueden ver el Super Bowl 58 gratis en TVNZ, ¡al igual que disfrutaron de tres juegos gratis por semana durante la temporada 2023-24 de la NFL!

¿Prefiere verlo en la pantalla grande? Entérese de todas las maneras de obtener ExpressVPN en su televisor.

Ver TVNZ en streaming con una VPN

Vea el Super Bowl 58 en Paramount Plus

Precio: 6 USD/mes

Los espectadores de Estados Unidos pueden hacer streaming en vivo del Super Bowl 58 en Paramount Plus. Recuerde que ver el Super Bowl en Paramount Plus le permitirá disfrutar de todo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Vea el Super Bowl 2024 en DAZN

Precio: Varies

País: en todo el mundo (fuera de EE. UU. y China)



Los fans en el extranjero están de suerte: no existe un juego de la NFL fuera del mercado. NFL Game Pass International ofrece streams en vivo de todos los juegos de la NFL sin cortes ni la necesidad de una suscripción de cable de EE. UU. El precio de NFL Game Pass varía según su país. Por ejemplo, los aficionados al fútbol en Alemania pagarán unos 175 euros (188 dólares) por toda la temporada. Solo recuerde que su suscripción a DAZN estará fija a su región específica y no se podrá cambiar a otro país, incluso cuando esté de viaje.

Buenas noticias para aquellos que están más interesados en Usher que en el jugador más valioso del Super Bowl: DAZN ofrece streaming del Super Bowl en Estados Unidos, lo que le permitirá ver los comerciales y el espectáculo de medio tiempo.

Una suscripción a NFL Game Pass incluye todos los juegos desde la pretemporada hasta el Super Bowl, junto con lo más destacado, NFL RedZone, la NFL Network y mucho más contenido de la NFL. DAZN es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo teléfonos, tablets, computadoras y televisores, lo que le permite ver juegos de la NFL mientras viaja o en su pantalla grande.

¿Cuánto cuesta NFL Game Pass en mi país?

El precio de NFL Game Pass varía de acuerdo a su país. Por ejemplo, los aficionados al fútbol americano en Brasil deberán pagar unos 387 BRL (81 USD) por toda la temporada. Solo recuerde que su suscripción a DAZN estará fija a su región específica y no se podrá cambiar a otro país, incluso cuando esté de viaje.

¿NFL Game Pass se incluye con una suscripción a DAZN?

Los fanáticos del fútbol americano pueden comprar NFL Game Pass International como una opción independiente o agregándolo a su suscripción actual a DAZN.

¿En qué dispositivos puedo ver la versión internacional de NFL Game Pass?

Puede ver la versión internacional de NFL Game Pass en casi todos los dispositivos imaginables, incluidos, entre otros, computadoras, teléfonos, y hasta smart TV y consolas de juegos. Puede encontrar la lista completa aquí, ¡y recuerde que ExpressVPN está disponible en la mayoría de esos dispositivos!

Streaming de DAZN con una VPN

Dónde ver el Super Bowl 58 online aprovechando las pruebas gratis

¿Busca otras maneras de disfrutar del Super Bowl 58 de forma segura? ¡ExpressVPN lo tiene cubierto!

YouTube TV

Precio: 73 USD/mes, en adelante



Canales: ABC, CBS, ESPN, Fox y NBC

YouTube TV ofrece todos los canales que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, que transmitirá el Super Bowl 58 en Estados Unidos. A partir de 2024, la suscripción a YouTube TV cuesta 73 USD/mes. Es posible que los suscriptores estadounidenses deban ingresar un código postal de EE. UU. (por ejemplo, 10022, 48104, etc.), pero se aceptan una amplia gama de opciones de pago. El código postal es crucial, ya que determinará a qué redes locales tendrá acceso. Por ejemplo, si ingresa el código postal 10549, verá canales de Nueva York, lo que garantiza que podrá ver todos los juegos de los Jets o los Giants que se transmitan en CBS o Fox. Si no desea comprometerse con YouTube TV, aproveche la prueba gratuita.

Nota: Es posible que necesites PayPal o una tarjeta de crédito/débito válida de EE. UU. para suscribirse a YouTube TV. Puede suscribirse a YouTube TV a través de Google Play, incluso si no tiene una tarjeta de crédito o débito de EE. UU.

¿Desea verlo en su pantalla grande? Entérese de todas las maneras de obtener ExpressVPN en su televisor.

Ver YouTube con ExpressVPN

Fubo

Precio: 75 USD/mes

Canales: ABC, CBS, ESPN, Fox y NBC

¿Qué le parece otra forma de ver los partidos de la NFL? Los espectadores estadounidenses pueden usar la prueba gratis de siete días en Fubo para ver todos sus juegos favoritos de la NFL en vivo, incluyendo el Super Bowl en CBS.

Nota: Necesitará una tarjeta de crédito/débito de EE. UU. para suscribirse. La dirección de facturación utilizada puede determinar qué canales locales están disponibles y es posible que no pueda cambiar su ubicación.

¿Desea verlo en su computadora? Para disfrutar de la mejor experiencia de streaming, utilice la extensión de ExpressVPN para navegadores Chrome, Firefox o Edge.

Streaming de Fubo con una VPN

DirecTV Stream

Precio: 65 USD/mes, en adelante



Canales: ABC, CBS, ESPN, Fox y NBC

DirecTV Stream suele ser más caro, pero si prefiere un servicio de corte de cable en lugar de una aplicación de streaming adicional, es una excelente opción para los fans de los deportes de EE. UU. El paquete más económoco de DirecTV comienza en 65 USD/mes (antes de saltar a su precio normal de 75 USD/mes después de tres meses), y el servicio ofrece una prueba gratis de 5 días.

Ver DirecTV en streaming con una VPN

Otras formas de ver el Super Bowl 2024

Estados Unidos

Hulu + Live TV

Precio: 70 USD/mes, en adelante



Canales: ABC, CBS, ESPN, Fox y NBC

País: EE. UU.



Hulu+Live TV TV es otra forma de ver partidos de la NFL en directo, aunque no viene con una prueba gratuita. Al igual que con otros servicios, los juegos ofrecidos están sujetos a disponibilidad regional y restricciones de bloqueo. Los suscriptores de Estados Unidos deben consultar 506sports.com cada semana durante la temporada regular para saber qué juegos se transmitirán en su área. Es posible que deba proporcionar una tarjeta de crédito y un código postal válidos de EE. UU. (por ejemplo, 10012, 48104).

Ver Hulu con una VPN

Canadá

TSN

Precio: 20 CAD/mes

Los espectadores canadienses pueden ver el Super Bowl en TSN+ durante toda la temporada. Si bien no ofrece una prueba gratuita, TSN+ permite a los usuarios canadienses comprar un pase de un día por menos de 11 CAD (lo cual es útil si solo desea ver un juego específico o la final).

Streaming en su TV de pantalla grande

¿Qué equipos jugarán en el Super Bowl 58?

¡Buena pregunta! Todavía no lo sabemos. Sin embargo, planeamos actualizar esta página tan pronto como sepamos qué equipos jugarán en el Super Bowl 58.

¿Quién estará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl?

La NFL anunció en septiembre de 2023 que el artista de R&B Usher, ganador de ocho premios Grammy, actuará en el Super Bowl 58. Usher se presentó previamente en el Super Bowl 45 en febrero de 2011, cantando su éxito “OMG” con will.i.am, el cantante de The Black Eyed Peas.

Pronósticos del Super Bowl 58

Equipo Pronósticos San Francisco 49ers +175 Baltimore Ravens +270 Buffalo Bills +490 Kansas City Chiefs +700 Detroit Lions +900 Green Bay Packers +3000 Houston Texans +3300 Tampa Bay Buccaneers +3300

ExpressVPN es un servicio VPN que no está destinado a ser utilizado como un medio para evadir los derechos de autor. Consulte los Términos de Servicio de ExpressVPN y los términos de uso de su proveedor de contenido para más detalles.