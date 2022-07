Streamer RTL+ (TVNOW) avec un VPN

En règle générale, non. Une mauvaise qualité vidéo est souvent due à une connexion internet lente, dont les causes peuvent varier. Bien qu'un VPN puisse ralentir votre connexion, ExpressVPN s'efforce de fournir le service VPN le plus rapide possible, il est donc probable que vous ne remarquiez pas de différence.

Dans certaines circonstances, un VPN peut même vous aider à pallier le bridage de bande passante par votre FAI, rendant ainsi votre connexion plus rapide.