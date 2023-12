La saison 2023-24 de la FIH Pro League débutera le mercredi 6 décembre. Neuf pays participeront : l’Argentine, l’Australie, la Belgique, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Inde, l’Irlande, l’Espagne et les Pays-Bas, tous aspirant à remporter le Pro League Trophy. Les Pays-Bas parviendront-ils à décrocher un troisième titre consécutif, ou une autre équipe se distinguera-t-elle ? Les passionnés de hockey sur gazon peuvent suivre les matches de la FIH Pro League sur TNT Sport ou Ziggo.

Consultez la suite pour savoir comment suivre la FIH Pro League 2023-24 avec ExpressVPN !

Comment regarder la FIH Pro League 2023-24

Vous pouvez regarder en streaming en direct et en toute sécurité les matchs de la FIH Pro League avec un VPN en quelques étapes seulement :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation de serveur correspondant au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les amateurs de hockey britanniques peuvent se connecter à un serveur au Royaume-Uni pour suivre les matchs diffusés par TNT Sports. Vérifiez le programme du diffuseur et retrouvez le match que vous souhaitez regarder. Profitez de votre match !

Peut-on utiliser un VPN pour regarder la FIH Pro League depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs suivent la FIH Pro League en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela peut constituer une violation des droits d’auteur ou des conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de protection de la vie privée et de sécurité, et son utilisation pour contourner les droits d’auteur est contraire à nos conditions d’utilisation. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, et il vous incombe donc de veiller à ce que votre utilisation soit conforme à toutes les conditions et lois applicables en vigueur dans votre région.

Le meilleur VPN pour suivre la FIH Pro League

ExpressVPN demeure le meilleur VPN pour streamer en toute sécurité les matchs de la FIH Pro League. Avec des serveurs 10-Gbps de nouvelle génération dans le monde entier, vous pouvez profiter de toutes les mesures de protection de la vie privée d’un VPN sans jamais manquer une miette d’action. ExpressVPN propose des applications faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, sans parler des nombreuses possibilités de streaming sur votre téléviseur. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN offre une assistance par chat en direct 24/7 et une garantie satisfait ou remboursé sans risque de 30 jours !

Où regarder la FIH Pro League 2023-24 dans votre pays

Regarder la FIH Pro League au Royaume-Uni

TNT Sports

Tarif : 30 GBP/mois et plus

Vous habitez au Royaume-Uni ? TNT Sports (anciennement BT Sport) est votre meilleur atout pour suivre en direct les matchs de la FIH Pro League, et il est disponible en tant qu’extension de Sky Sports. Les résidents du Royaume-Uni devront également renseigner un code postal valide et une carte de paiement valide pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

Regarder la FIH Pro League en Europe

Ziggo

Tarif : 15 EUR/mois

Pays : Pays-Bas

Les fans néerlandais peuvent regarder la FIH Pro League en direct sur le bouquet Total de Ziggo Sports qui vous propose six chaînes thématiques de sport comme la Formule 1, le tennis, le football, et plus encore.

Quand la FIH Pro League 2023-24 débutera-t-elle ?

La saison de FIH Pro League 2023-24 démarre officiellement le mercredi 6 décembre, lorsque l’Argentine et la Grande-Bretagne s’affronteront à Santiago del Estero. La saison se poursuivra alors jusqu’au 30 juin 2024.

Calendrier 2023-24 de la FIH Pro League

Vous trouverez le calendrier complet de la FIH Pro League sur le site officiel de la FIH.

ExpressVPN n’est pas un service VPN destiné à être utilisé comme moyen de contournement des droits d’auteur. Veuillez consulter les conditions d’utilisation d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenu pour plus de détails.

FAQ : Streaming en direct de la FIH Pro League Sur quelle chaîne la FIH Pro League est-elle diffusée ? TNT Sports (anciennement BT Sport) est la meilleure solution pour suivre en direct les matchs de la FIH Pro League, et elle est disponible en complément de Sky Sports. Les résidents britanniques devront également renseigner un code postal valide et une carte bancaire britannique/irlandaise en cours de validité. Les supporters néerlandais peuvent également regarder les matchs sur Ziggo. Quelles applis peut-on utiliser pour regarder la FIH Pro League ? Les fans de hockey sur gazon peuvent suivre les matchs de la FIH Pro League sur l'application TNT Sports. Où peut-on regarder la FIH Pro League en streaming et gratuitement ? À l'heure actuelle, il n'existe pas de moyen légitime et gratuit de regarder en streaming gratuit la FIH Pro League. Où se déroulent les rencontres de la 2023 FIH Pro League ? Les matches de la FIH Pro League 2023 se dérouleront un peu partout dans le monde, notamment en Argentine, en Inde et en Belgique.

