La route vers l’UEFA Euro 2024 est pavée d’excitation alors que les Éliminatoires européens débutent de mars à novembre 2023 pour une place en finale. Pour ceux qui échouent, tout espoir n’est pas perdu, car les éliminatoires pour les créneaux restants auront lieu les 21 et 26 mars 2024 . Alors, préparez-vous en apprenant à regarder les diffusions en direct de l’UEFA Euro 2024 en toute sécurité avec un VPN !

Vous pouvez regarder les matchs de qualification de l’UEFA Euro 2024 avec un VPN en quelques étapes :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à l’emplacement du serveur VPN qui correspond au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, si vous souhaitez diffuser un diffuseur britannique, connectez-vous à un serveur sécurisé à Londres. Vérifiez le programme du diffuseur que vous souhaitez regarder, tel que Channel 4 , et trouvez le match que vous souhaitez diffuser. Branchez-vous et profitez-en !

Vous le voulez sur grand écran ? Découvrez toutes les façons d’obtenir ExpressVPN sur votre téléviseur .

Diffusion en direct des éliminatoires de l’Euro 2024 gratuitement sur Channel 4

Prix ​​: Gratuit

Channel 4 détient les droits de diffusion de tous les éliminatoires de l’Angleterre pour l’Euro 2024 (ainsi que des matchs de l’UEFA Nations League jusqu’à la fin de 2024). Vous pouvez regarder tous les matchs en direct et gratuitement sur All 4, sans adresse e-mail requise.

Comment regarder Channel 4

Regarder sur un ordinateur ? Pour une expérience de streaming optimale, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome , Firefox ou Edge .

Diffusez les éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 en direct sur RTÉ Player

Prix : Gratuit

Chaînes gratuites : RTE et RTE 2

RTE détient les droits de diffusion des éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 pour les matchs de l’Irlande. Vous pouvez regarder tous les matchs en direct et gratuitement sur RTÉ Player, sans adresse e-mail requise.

Regarder RTÉ Player avec un VPN

Suivez en direct les éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 sur TF1 et M6

Prix : Gratuit

Chaînes gratuites : TF1 et M6

Les chaînes officielles de l’Euro 2024 en France sont les chaînes gratuites TF1 et M6. Les diffuseurs partageront la couverture de 23 des 51 matchs au total (y compris toute la France, les demi-finales et les finales). L’inscription est simple et entièrement gratuite. Le commentaire est en français.

Diffusez les éliminatoires de l’Euro 2024 en direct en ligne sur RAI

Prix : Gratuit

La RAI détient les droits de diffusion officiels italiens pour le Championnat d’Europe de l’UEFA 2024. La meilleure partie? Le stream est entièrement gratuit sur sa plateforme RaiPlay ! Consultez le guide TV RAI pour plus de détails. Le commentaire du flux est en italien.

Regarder RaiPlay avec un VPN

Diffusez les éliminatoires de l’Euro 2024 en direct sur L’Equipe TV

Prix ​​: Gratuit

Les téléspectateurs en France peuvent diffuser les matchs de qualification européens (à l’exclusion de l’équipe de France) via le site Web de la chaîne française L’Equipe. Mieux encore, c’est gratuit ! Il vous suffit de vous inscrire. L’Equipe est le premier journal français consacré au sport et est également très apprécié pour son contenu en ligne.

Diffusez les éliminatoires de l’Euro 2024 en direct sur la RTBF

Prix ​​: Gratuit

Regardez gratuitement tous les matchs de l’ équipe nationale belge sur la RTBF. La RTBF restera donc le principal partenaire des Diables Rouges dans les grands rendez-vous européens qui les attendent. Consultez le calendrier officiel et assistez à tous les matchs de qualification des « Diables ».

Regarder la RTBF avec un VPN

Regardez les éliminatoires de l’Euro 2024 en direct sur ARD et ZDF

Prix : Gratuit

Chaînes gratuites : ARD et ZDF

ARD et ZDF diffuseront gratuitement les diffusions en direct de l’UEFA Euro 2024. Ce flux est en allemand. Consultez les horaires officiels ARD et ZDF pour savoir quand vous connecter.

Regarder ARD avec un VPN

Diffusez les éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 sur Fubo

Prix ​​: 75 USD/mois

Chaînes : FS1, FS2, Fox Soccer Plus

Les matchs de qualification de l’UEFA Euro 2024 seront disponibles aux États-Unis en direct sur Fubo . La couverture des matchs pour la fenêtre actuelle de la journée se fera sur Fubo Sports Network et FOX Networks . Assurez-vous de vérifier l’ horaire officiel avec les heures et les canaux exacts. Fubo propose un essai gratuit de sept jours.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit américaine pour vous abonner à Fubo.

Regardez Fubo avec un VPN

Diffusez les éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 sur Sling TV

Prix ​​: 30 USD/mois et plus

Canaux : FS1 et FS2

Sling TV propose des chaînes pour regarder les éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 aux États-Unis. Vous pouvez regarder les éliminatoires de l’Euro 2024 en direct sur Fox Sports 1 et Fox Sports 2 . Un essai gratuit de sept jours est disponible pour Sling TV.

Remarque : Vous devrez peut-être fournir un code postal américain valide (par exemple, 10001, 48104) et payer avec une carte de crédit/débit américaine ou PayPal.

Comment diffuser avec Sling

Regardez les éliminatoires de l’Euro 2024 sur YouTube TV

Prix ​​: 73 USD/mois

Chaînes : FS1, FS2 et Fox Soccer Plus

YouTube TV propose également des chaînes qui diffusent les éliminatoires de l’Euro 2024. Vous pouvez regarder des flux en direct sur FS1 , FS2 et Fox Soccer Plus. Un essai gratuit de cinq jours est disponible pour YouTube TV.

Regardez YouTube avec ExpressVPN

Diffusez les éliminatoires de l’Euro 2024 en direct sur Hulu

Prix ​​: 55 USD/mois et plus

Canaux : FS1 et FS2

Hulu propose également des chaînes sur lesquelles les éliminatoires de l’Euro 2023 sont diffusées. Vous pouvez regarder des diffusions en direct sur Fox Sports 1 et Fox Sports 2. Un essai gratuit de sept jours est disponible pour Hulu.

Remarque : Vous devrez peut-être fournir un code postal américain valide (par exemple, 10001, 48104) et payer avec une carte de crédit/débit américaine ou PayPal.

Regardez Hulu avec un VPN

Regardez les éliminatoires de l’Euro 2024 sur DirecTV Stream

Prix ​​: 55 USD/mois

Chaînes : FS1, FS2 et Fox Soccer Plus

Vous cherchez une autre option de streaming ? Vous pouvez également diffuser en direct les matchs de qualification de l’Euro 2024 sur DirecTV Stream . Les matchs sont télévisés sur FS1 , FS2 et Fox Soccer Plus . Un essai gratuit de sept jours est disponible.

Remarque : Vous devrez peut-être saisir un code postal américain valide (par exemple, 10001, 48104).

Regarder avec DirecTV Stream

Regardez les éliminatoires de l’Euro 2024 sur Viaplay

Prix ​​: à partir de 12 £/mois

Viaplay et l’UEFA ont conclu un partenariat de quatre ans au Royaume-Uni pour que Viaplay diffuse au moins 40 matchs exclusifs en direct mettant en vedette respectivement les équipes nationales de football écossais, gallois et nord-irlandais.

Regardez les éliminatoires de l’Euro 2024 sur DAZN

Prix ​​: 25 CAD/mois ou 200 CAD/an

Vous pouvez diffuser en direct et à la demande certains matchs de qualification pour l’Euro 2024 sur DAZN . Assurez-vous de vérifier l’ horaire officiel pour savoir quand syntoniser. Vous devrez peut-être fournir une carte de crédit/débit canadienne valide et un code postal (par exemple, G1X 2W1, V9N 9C5). Si vous n’avez pas de compte bancaire canadien, vous pouvez vous abonner via PayPal, un achat intégré Apple ou une carte-cadeau (prépayée).

Remarque : Votre abonnement DAZN sera verrouillé au Canada et ne pourra pas être changé pour un autre pays, même lorsque vous voyagez.

Regarder DAZN avec un VPN

Regardez les éliminatoires de l’Euro 2024 sur Optus Sport

Prix ​​: 25 AUD/mois

Optus Sport a obtenu les droits de diffusion du championnat Euro 2024 en Australie, présentant tous les matchs de la compétition, y compris les éliminatoires. Assurez-vous de vérifier l’ horaire officiel pour savoir quand vous connecter.

Remarque : Vous aurez peut-être besoin d’un numéro de téléphone australien pour vous abonner à Optus Sport.

Écoutez les éliminatoires de l’Euro 2024 sur la radio Talksport

La radio Talksport au Royaume-Uni diffusera une diffusion audio des éliminatoires de l’Euro 2024. Rendez-vous sur Talksport.com et cliquez sur « Écouter en direct ».

Regardez les temps forts de l’Euro 2024 sur YouTube

Prix ​​: Gratuit

Découvrez les derniers temps forts et plus encore sur la chaîne YouTube de l’UEFA .

Regardez YouTube avec ExpressVPN

Diffusez le contenu de la Coupe d’Europe de l’UEFA sur UEFA.tv

Prix ​​: Gratuit

Attention, fanatiques de football. Le réseau UEFA.tv regorge d’informations utiles sur toutes les compétitions de l’UEFA. Rendez-vous sur UEFA.tv pour les diffusions en direct des matchs juniors, féminins et de futsal. Ils ont également d’autres contenus de qualité tels que la vidéo à la demande, des émissions de magazines, la couverture en direct des matchs de l’UEFA, etc.