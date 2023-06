Regardez les matchs de la Serie A en streaming sur CBS

Prix : À partir de 6 $/mois

CBS est le diffuseur officiel de la Serie A aux États-Unis. La majorité des matchs seront diffusés sur Paramount Plus, à l’exception de certains matchs diffusés sur CBS Sports Network (disponible via les principaux services cord-cutting américains et Paramount Plus). Plusieurs essais gratuits sont disponibles.

Pour regarder la Serie A en toute sécurité avec un VPN :

À noter : il se peut que vous ayez besoin d’un code postal américain valide pour vous abonner à YouTube TV, fuboTV, Hulu ou Paramount Plus. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas de carte de crédit/débit américaine.

Regardez les matchs de la Serie A sur DAZN

Prix : 20 CAD/mois ou 150 CAD/an

DAZN diffuse en direct une sélection de matchs de Serie A tout au long de l’année. Un essai gratuit de 30 jours est disponible.

Pour regarder les matchs en direct sur DAZN en toute sécurité avec un VPN :

À noter : Vous pouvez avoir besoin d’une carte de crédit/débit et d’un code postal canadiens (par exemple : G1X 2W1, V9N 9C5) pour vous abonner à DAZN Canada. PayPal est également accepté.

Votre abonnement DAZN sera verrouillé au Canada et ne pourra pas être changé pour une autre région, même lorsque vous voyagez.

Regardez la Serie A en direct sur BT Sport

Si vous vivez au Royaume-Uni, BT Sport est votre meilleur choix pour suivre les matchs en direct. Vous aurez besoin d’un identifiant BT pour regarder les vidéos sur internet. Pour obtenir un ID BT, vous aurez besoin d’une licence TV, qui nécessite une adresse de facturation valide et une carte bancaire locale.

Regardez les buts et les moments forts de la Serie A sur YouTube

Retrouvez les meilleures actions et les buts de chaque match sur la chaîne YouTube officielle de la Serie A :

Date Événement 13 août 2021 – 23 mai 2022 Serie A 8 août 2021 – 11 mai 2022 Coppa Italia

Calendrier de la saison 2021-2022 de la Serie A

La Serie A 2021-2022 débutera le 13 août 2021 et se terminera le 23 mai 2022.

Les matchs de Serie A commencent souvent aux heures suivantes (heure de France) :

12 h 30 ou 15 h 00 la journée

18 h 00 ou 20 h 45 le soir

Lequel de ces matchs de Serie A attendez-vous le plus ? Laissez un commentaire ci-dessous !

Date et heure (heure de France) Matchs 11 septembre 2021 à 18 h Napoli vs Juventus 12 septembre 2021 à 18 h AC Milan vs Lazio 19 septembre 2021 Juventus vs AC Milan 26 septembre 2021 Lazio vs Roma 17 octobre 2021 Juventus vs Roma 17 octobre 2021 Lazio vs Inter Milan 24 octobre 2021 Roma vs Napoli 24 octobre 2021 Inter Milan vs Juventus 31 octobre 2021 Roma vs AC Milan 7 novembre 2021 AC Milan vs Inter Milan 21 novembre 2021 Lazio vs Juventus 21 novembre 2021 Inter Milan vs Napoli 28 novembre 2021 Napoli vs Lazio 5 décembre 2021 Roma vs Inter Milan 19 décembre 2021 AC Milan vs Napoli 6 janvier 2022 Juventus vs Napoli 6 janvier 2022 AC Milan vs Roma 9 janvier 2022 Inter Milan vs Lazio 9 janvier 2022 Roma vs Juventus 23 janvier 2022 AC Milan vs Juventus 6 février 2022 Inter Milan vs AC Milan 13 février 2022 Napoli vs Inter Milan 27 février 2022 Lazio vs Napoli 6 mars 2022 Napoli vs AC Milan 20 mars 2022 Roma vs Lazio 3 avril 2022 Juventus vs Inter Milan 16 avril 2022 Napoli vs Roma 24 avril 2022 Inter Milan vs Roma 24 avril 2022 Lazio vs AC Milan 15 mai 2022 Juventus vs Lazio