Qui est favori pour remporter le trophée des Six Nations 2023 ?

Le plus ancien tournoi de rugby au monde sera de retour du 4 février au 18 mars.

Londres, Paris, Édimbourg, Dublin, Cardiff et Rome accueilleront une fois de plus des rencontres classiques des Six Nations entre les nations locales, la France et l’Italie.

La grande question est de savoir qui pourra arracher le trophée des Six Nations à la France, tenant du titre. L’Angleterre a remporté le tournoi deux fois au cours des six dernières années, et l’équipe a montré de grands progrès ces derniers temps, remportant des victoires impressionnantes contre l’Afrique du Sud et l’Australie lors des internationaux d’automne en 2021.

La jeune équipe de France a marqué l’histoire après son impressionnante victoire contre les All Blacks l’année dernière.

L’Irlande ne semble plus être la même depuis son impressionnant Grand Chelem de 2018, mais elle peut s’appuyer sur des victoires massives contre la Nouvelle-Zélande et l’Argentine l’année dernière.

L’Italie n’a pas remporté de match des Six Nations depuis 2015. La crainte de voir un système de relégation se mettre en place et la Géorgie devenir un concurrent possible pour prendre sa place dans le tournoi n’ont étonnamment pas inspiré de meilleures performances aux Azzurri ces derniers temps. Il serait formidable pour le tournoi, et pour la fière nation de rugby, que l’Italie remporte au moins une victoire dans le tournoi de cette année sur le chemin de la Coupe du monde de rugby 2023 en France.

Regardez les Six Nations 2023 sur la BBC et ITV

Prix : Gratuit

Chaînes : BBC et ITV

La BBC et ITV détiennent les droits de diffusion au Royaume-Uni du championnat des Six Nations 2023. Et le plus beau dans tout ça ?

Vous pourrez regarder l’intégralité de l’événement gratuitement !

Pour profiter du rugby sur la BBC et ITV :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur situé au Royaume-Uni. Inscrivez-vous à BBC iPlayer et ITV. Vous devrez peut-être renseigner un code postal britannique valide (par exemple : WC1X 0AA). Commencez à streamer gratuitement.

En savoir plus sur le streaming de BBC iPlayer et ITV avec ExpressVPN !

Vous souhaitez regarder les matchs sur un grand écran ? Découvrez toutes les solutions d’ExpressVPN pour votre TV !

Regardez le Tournoi des Six Nations 2023 en direct sur DAZN

Prix : Variable

Vous pouvez suivre les matchs du tournoi des Six Nations 2023 en direct sur DAZN Canada ou Allemagne. DAZN Canada et DAZN Allemagne diffuseront l’intégralité des matchs du Tournoi des Six Nations 2023. Un essai gratuit de 30 jours est disponible.

Pour suivre le rugby sur DAZN :

Remarque : Il se peut que vous ayez besoin d’une carte de crédit/débit et d’un code postal canadiens ou allemands pour vous abonner à la région DAZN choisie. Si vous n’en avez pas, abonnez-vous via PayPal à la place.

En savoir plus ! Comment regarder DAZN avec ExpressVPN ?

Vous souhaitez regarder les matchs sur un grand écran ? Découvrez toutes les solutions d’ExpressVPN pour votre TV !

Regardez les meilleurs moments des Six Nations 2023 sur YouTube

Découvrez tous les moments forts et plus encore sur la chaîne YouTube Guinness Six Nations.

Pour regarder les meilleurs moments des Six Nations 2023 :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à une localisation de serveur où YouTube est disponible. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Guinness Six Nations. Profitez des meilleurs moments du tournoi.

Où et quand se déroulera le Tournoi des Six Nations 2023 ?

Le tournoi des Six Nations 2023 aura lieu du 4 février au 19 mars 2023. Il réunira l’Angleterre, la France, l’Irlande, l’Italie, l’Écosse et le Pays de Galles, qui sont également les hôtes de l’événement.

Calendrier des Six Nations 2023

Ceci est le programme officiel. Certaines dates sont susceptibles d’être modifiées.

Date et heure (CET) Match Tour 1 4 février à 15 h 15 Pays de Galles – Irlande 4 février à 17 h 45 Angleterre – Écosse 5 février à 16 h 00 Italie – France Tour 2 11 février à 15 h 15 Irlande – France 11 février à 17 h 45 Écosse – Pays de Galles 12 février à 16 h 00 Angleterre – Italie Tour 3 25 février à 15h 15 Italie – Irlande 25 février à 17 h 45 Angleterre – Pays de Galles 26 février à 16 h 00 France – Écosse Tour 4 11 mars à 21 h 00 Italie – Pays de Galles 11 mars à 15 h 15 Angleterre – France 12 mars à 17 h 45 Écosse – Irlande Tour 5 19 mars à 15 h 15 Écosse – Italie 19 mars à 17 h 45 France – Pays de Galles 19 mars à 18 h 00 Irlande – Angleterre



ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas destiné à une utilisation visant à porter atteinte aux droits d’auteur. Pour plus d’informations, consultez les conditions de service d’ExpressVPN et les conditions de service de votre fournisseur de contenus.