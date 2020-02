Plus de 100 chaînes avec un VPN fuboTV

Si vous voulez regarder la télévision en direct et en ligne sans abonnement au câble, fuboTV est fait pour vous. Le forfait standard fubo offre une vaste gamme de contenu sur vos chaînes préférées, y compris Fox, NBC, CNN, AMC, BBC America et MSNBC.

Le forfait fuboTV premium, fubo Extra, offre plus de 100 chaînes, dont BBC World News, CNN International et PeopleTV. Pour un coût mensuel supplémentaire, vous pouvez également ajouter des forfaits spécialisés comme Showtime, AMC Premiere et Latino Plus. Les forfaits Standard et Extra proposent tous les deux un essai gratuit de sept jours.