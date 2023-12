Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio entament la saison 2023-2024 de la NBA en cherchant à atteindre les playoffs. Wembanyama, n° 1 de la draft NBA 2023 et l’un des plus grands prospects de sa génération arrive à San Antonio comme un héros pour sauver l’équipe. Les Spurs ont été, disons-le, mauvais ces dernières années, l’équipe de Gregg Popovich n’a pas participé aux playoffs depuis son élimination au premier tour en 2018-2019. Ses 22 victoires l’an dernier ont été les plus modestes depuis les 20-62 en 1996-1997. Bien sûr, cette mauvaise performance fut vite oubliée grâce à Tim Duncan, premier choix de la Draft NBA, puis en remportant cinq championnats au cours des deux décennies suivantes.

Wembanyama et les Spurs – en pleine reconstruction – peuvent-ils retrouver le chemin de la victoire cette année ? Ou bien les échecs de la franchise se poursuivront-il encore ?

Victor Wembanyama et les Spurs entament leur saison contre les Mavericks de Dallas de Luka Dončić le mercredi 25 octobre. Même si vous ne pouvez pas vous rendre au Frost Bank Center cette saison, ExpressVPN a tout prévu pour que vous puissiez regarder tous les matchs des Spurs de San Antonio en streaming et en toute sécurité pendant la saison 2023-2024.

Entraîneur Gregg Popovich Salle/stade Frost Bank Center Joueurs ALL-STARS Aucun Champion NBA 5 (1999, 2003, 2005, 2007, 2014)

Quel que soit l’évènement durant la semaine d’ouverture, le tournoi de mi-saison ou même les finales NBA, vous pouvez streamer tous les matchs des Spurs de San Antonio avec ExpressVPN. Suivez ces étapes :

Abonnez-vous à ExpressVPN Connectez-vous à la localisation de serveur qui correspond à votre service de streaming préféré. Par exemple, les Américains peuvent se connecter à un serveur américain pour regarder la chaîne ESPN ou TNT sur un service de cord-cutting comme YouTube TV ou Fubo. Consultez le programme du service de diffusion, comme NBA League Pass ou ESPN, puis cherchez le match que vous souhaitez regarder en streaming. Allez les Spurs !

Vous souhaitez regarder les matchs de la NBA sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN disponible dans Chrome, Firefox et Edge.

Est-il possible d’utiliser un VPN pour regarder les matchs de San Antonio Spurs en dehors des États-Unis ?

ExpressVPN est un service spécialisé dans la sécurité et la confidentialité numériques. Il n’est pas destiné à une utilisation visant à porter atteinte aux droits d’auteur. Nous ne savons pas ce que vous faites lorsque vous vous connectez au programme VPN et nous ne pouvons pas contrôler votre activité. Vous êtes donc responsable du respect de nos conditions de service, des conditions de votre fournisseur de contenus et de toutes les lois en vigueur.

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN pour regarder San Antonio Spurs en ligne ?

La meilleure façon de suivre les Spurs de San Antonio et Victor Wembanyama durant la saison 2023-2024 est d’utiliser ExpressVPN. ExpressVPN possède des serveurs dans 105 pays, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité. Vous pouvez regarder tous les matchs, de la soirée d’ouverture aux finales NBA, sur ordinateur, smartphone, et même sur les Smart TV ou les consoles de jeu. 8 connexions simultanées sont possibles, ce qui vous permettra de suivre les temps forts de la NBA et de regarder votre équipe préférée en streaming Ultra HD tout au long de la compétition.

Le meilleur VPN pour regarder les matchs de San Antonio Spurs en 2023

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder les Spurs de San Antonio en streaming pendant la saison 2023-2024. Nos serveurs haut débit vous permettront de profiter de chaque tir, passe et dunk sans en perdre une seule seconde, quel que soit votre appareil. ExpressVPN a développé des applications faciles à utiliser sur Windows, Mac, Android et iOS, ainsi que sur certaines plateformes non prises en charge généralement par d’autres fournisseurs VPN comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs. Nous vous proposons des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN vous offre une assistance par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7. Chaque abonnement est couvert par une garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

Fonctionnalités principales :

Des serveurs haut débit dans 105 pays, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées

Un service client 5 étoiles avec une assistance en ligne 24h/24 et 7j/7

Une politique de confidentialité transparente : ExpressVPN ne conserve pas les journaux d’activité ou de connexion

Un site de support technique complet contenant des articles, des tutoriels vidéo pratiques, etc.

TrustedServer, la technologie de serveurs VPN la plus avancée du secteur. Elle permet de supprimer les données de connexion à chaque redémarrage

Lightway, un protocole de nouvelle génération, offre des vitesses, une sécurité et une stabilité optimales, en particulier sur les appareils mobiles

Le NBA League Pass est la meilleure solution pour regarder les plus grands matchs de la NBA. Vous pouvez regarder les matchs des Spurs de San Antonio sans blackouts en utilisant la version internationale du service. Celle-ci est proposée avec une période d’essai gratuite de 7 jours.

NBA League Pass

Prix : variable

Vous souhaitez regarder les matchs des Spurs tout en bénéficiant de la confidentialité et de la sécurité d’un VPN ? Le NBA League Pass est votre meilleure option, mais notez que le prix du League Pass varie en fonction du pays. Par exemple, les fans de basket-ball en Inde doivent payer environ 2000 INR (24 USD) pour la saison entière. Les amateurs de basket-ball américains peuvent acheter le League Pass Premium au prix de 150 USD pour pouvoir suivre toute la saison ; d’autres formules sont disponibles, dont une pour ceux qui ne souhaitent regarder qu’une équipe en particulier. Consultez le site officiel de la NBA pour obtenir la liste complète des pays qui proposent le League Pass.

Les blackouts des matchs de la NBA : le League Pass international vs le League Pass US

Quelle est la différence entre le NBA League Pass en Allemagne, en Australie, au Canada et aux États-Unis ? Le League Pass est disponible aussi bien aux États-Unis qu’à l’étranger. Cependant, il existe des différences que tous les fans doivent connaître.

Le League Pass américain propose des retransmissions en direct et une rediffusion des matchs de toutes les équipes. Toutefois, des restrictions de diffusion s’appliquent. Lorsqu’une équipe joue, le match n’est retransmis sur le League Pass américain que dans certaines régions. Les matchs diffusés à l’échelle nationale sur ESPN, ABC, TNT et NBA TV – En d’autres termes, la plupart des playoffs – seront exclus de la retransmission. (Tous les matchs sont disponibles trois jours après leur retransmission en direct. Si vous choisissez l’offre 3-Game Choice, les matchs seront disponibles à la demande trois heures après leur retransmission directe. Les matchs diffusés sur un service local seront disponibles à la demande trois jours après leur retransmission directe).

Les blackouts sont mis en place pour protéger les diffuseurs locaux tout en permettant aux téléspectateurs de regarder les matchs en dehors du réseau régional. Si vous regardez la NBA en streaming en dehors des États-Unis/Canada, chaque match est effectivement hors marché, ce qui signifie qu’il n’y a pas de blackout.

Mon VPN ne fonctionne pas avec le NBA League Pass

Le réseau de serveurs d’ExpressVPN est optimisé pour le NBA League Pass. La plupart des utilisateurs peuvent regarder la NBA en streaming sans problème. Mais si jamais vous rencontrez une difficulté, notre équipe de support dédiée est disponible par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7 afin de vous aider à surmonter tous les problèmes liés au visionnage de votre équipe de basket-ball préférée. Tous les abonnements d’ExpressVPN sont couverts par une garantie 30 jours satisfait ou remboursé.

Est-il possible d’utiliser un VPN gratuit pour regarder le NBA League Pass ?

Au lieu d’utiliser un VPN gratuit pour regarder les matchs des Spurs, les fans de basket devraient plutôt utiliser ExpressVPN durant toute la saison. Vous aurez accès à des serveurs haut débit dans 105 pays et à des applications faciles à utiliser sur Windows, Mac, Android et iOS. De plus, ExpressVPN est disponible sur des plateformes non prises en charge généralement par d’autres fournisseurs VPN, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs. Nous vous proposons des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge. Si vous avez besoin d’aide, ExpressVPN vous offre une assistance par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7. Nous vous offrons également une garantie 30 jours satisfait ou remboursé !

Comment résilier le NBA League Pass

Vous avez l’impression que votre abonnement n’est pas à la hauteur de vos attentes ? Il n’est pas difficile de le résilier. Il existe d’ailleurs un guide complet expliquant la procédure à suivre. Notez également que le service se renouvelle automatiquement tous les mois (si vous avez souscrit un abonnement mensuel) ou à la fin de la période annuelle (si vous avez souscrit un abonnement annuel). Vous pouvez choisir de ne pas renouveler automatiquement votre abonnement et vous serez averti par courrier électronique avant la date d’échéance.

Regarder San Antonio Spurs en streaming grâce à des services offrant des essais gratuits

Il existe des services de cord-cutting qui permettent de regarder la NBA en streaming. Ils peuvent être légèrement plus coûteux, mais la plupart d’entre eux proposent des essais gratuits. Vous avez donc la possibilité de les tester pour savoir s’ils vous conviennent.

YouTube TV

Prix : à partir de 73 USD/mois

Chaînes : ABC, ESPN, NBA TV, TNT

Pays : États-Unis

YouTube TV offre aux Américains diverses chaînes qui diffusent les matchs des Spurs. L’abonnement coûte 73 USD/mois. Vous devrez peut-être utiliser un code postal américain (par exemple, 10022, 48104, etc.), mais le site accepte de nombreuses options de paiement. Si vous n’avez pas envie de vous abonner à YouTube TV, utilisez la version d’essai gratuite.

Note : Pour vous abonner à YouTube TV, vous devrez utiliser une carte de crédit/débit américaine valide ou PayPal. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous ne possédez pas de carte de crédit/débit américaine.

Vous souhaitez regarder la NBA sur un grand écran ? Découvrez toutes les solutions d’ExpressVPN pour votre TV.

Fubo

Prix : à partir de 75 USD/mois

Chaînes : ABC, ESPN, NBA TV (Add-on : Sports Plus)

Pays : États-Unis

Bien que Fubo offre une période d’essai gratuite de 7 jours, il ne disposera pas des chaînes Turner (y compris TBS et TNT) à partir de septembre 2023. Les téléspectateurs américains peuvent regarder les matchs des Spurs diffusés sur les chaînes Turner via Fubo avec un abonnement Max et l’add-on Bleacher Report Sports pour Max, qui coûtent chacun 10 USD/mois.

Note : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée peut déterminer les chaînes locales disponibles. Il se peut que vous ne puissiez pas changer d’adresse.

Vous souhaitez regarder les matchs de la NBA sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN disponible dans Chrome, Firefox et Edge.

Regarder Fubo avec un VPN

DirecTV Stream

Prix : à partir de 65 USD/mois

Chaînes : ABC, ESPN, NBA TV, TBS, TNT

Pays : États-Unis

DirecTV Stream est généralement plus cher que d’autres services, surtout si vous souhaitez regarder NBA TV, mais c’est une excellente option pour ceux qui préfèrent utiliser un service de cord-cutting plutôt qu’une application de streaming supplémentaire pour regarder les matchs des Spurs. DirecTV propose des offres à partir de 65 USD/mois (avant de passer au prix standard de 75 USD/mois au bout de trois mois). Vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de 5 jours.

Regarder DirecTV avec un VPN

Autres solutions pour regarder les matchs de San Antonio Spurs en streaming

ESPN+

Prix : 10 USD/mois

Pays : États-Unis

ESPN+ diffusera des matchs de la NBA sur ABC et ESPN pendant la saison 2023-2024. Veuillez noter qu’un abonnement TV valide, que ce soit auprès d’un opérateur de télévision par câble ou d’un service de cord-cutting comme YouTube TV, est généralement requis pour regarder la NBA sur ESPN+.

Regarder ESPN avec un VPN

Hulu+Live TV

Prix : 70 USD/mois

Chaînes : ABC, ESPN, TBS, TNT

Pays : États-Unis

Hulu ne propose pas d’essai gratuit, mais il offre un bouquet de TV en direct pour les téléspectateurs américains, qui comprend toutes les chaînes populaires, ainsi que de nombreux autres services de streaming sportif régionaux.

Sling TV

Prix : variable

Chaînes : ABC, ESPN, NBA TV (Sports Extra) TBS, TNT

Pays : États-Unis

Sling TV permet aux téléspectateurs américains d’accéder à la plupart des chaînes diffusant des matchs de la NBA. ABC est également disponible dans certaines régions. Veuillez noter que Sling ne propose plus d’essai gratuit.

Vous souhaitez regarder les matchs de la NBA sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN disponible dans Chrome, Firefox et Edge.

Regarder Sling avec un VPN

San Antonio Spurs : saison 2023-2024

Victor Wembanyama arrive au Texas en suscitant d’immenses espoirs. C’est le grand événement chez les Spurs de San Antonio en 2023-2024. Wembanyama, qui n’aura que 20 ans en janvier, a été comparé à Giannis Antetokounmpo et à Kareem Abdul-Jabbar durant la pré-draft. Les joueurs de basket n’entendent pas souvent leur nom mentionné aux côtés de l’un des plus grands du Hall of Fame et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue, surtout avant le premier match.

Vous en savez probablement beaucoup sur Wembanyama, mais qu’en est-il du reste des Spurs ? Ils sont jeunes et les cinq starters auront tous 26 ans ou moins lors de la saison 2023-2024. Keldon Johnson est une superstar en pleine ascension qui affichait une moyenne de 22 points et 5 rebonds par match la saison dernière. Il restera probablement le meilleur marqueur pendant que Wembanyama s’adaptera à la compétition.

L’année dernière, le meneur de jeu Tre Jones a enregistré 12,9 points et 6,6 passes décisives en 68 matchs et 65 titularisations. Le meneur de jeu Devin Vassell a quant à lui enregistré 18,5 points avec 43,9 % de réussite aux tirs en 38 matchs. Voyons ce que Vassell peut faire s’il ne subit pas de revers à la suite d’une blessure au genou gauche. Enfin, nous suggérons de suivre aussi Charles Bassey, un ancien choix de deuxième tour avec une moyenne de 5,7 points et 5,5 rebonds en 14,5 minutes de jeu. Bassey pourrait-il prendre la place de Zach Collins s’il continue sa progression ?

San Antonio Spurs : Quel est le 5 de départ possible ?

Position Joueur G Tre Jones G Devin Vassell F Keldon Johnson F Victor Wembanyama C Zach Collins

Calendrier de San Antonio Spurs 2023-2024

Les fans de basket-ball pourront suivre Victor Wembanyama et les Spurs pendant la saison 2023-2024. Vous pouvez consulter le programme complet ci-dessous. N’oubliez pas que tous les matchs sont disponibles en streaming sur le NBA League Pass international ! Consultez le site officiel des Spurs pour connaître le programme.

Octobre

Match Date et heure Service San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks Mercredi 25 octobre, 21 h 30 ET / 2 h 30 BST ESPN, ESPN+ Phoenix Suns vs San Antonio Spurs TMardi 31 octobre, 22 h ET / 3 h GMT TNT

Novembre

Match Date et heure Service Phoenix Suns vs San Antonio Spurs Jeudi 2 novembre, 22 h ET / 3 h GMT NBA TV New York Knicks vs San Antonio Spurs Mercredi 8 novembre, 19 h 30 ET / 12 h 30 GMT ESPN, ESPN+ Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs (In-Season Tournament, Groupe C Ouest) Mardi 14 novembre, 19 h 30 ET / 12 h 30 GMT TNT San Antonio Spurs vs Sacramento Kings (In-Season Tournament, Groupe C Ouest) Vendredi 17 novembre, 19 h 30 ET / 12 h 30 GMT ESPN, ESPN+ Golden State Warriors vs San Antonio Spurs (In-Season Tournament, Groupe C Ouest) Vendredi 24 novembre, 22 h ET / 3 h GMT ESPN, ESPN+

Décembre

Match Date et heure Service San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers Mercredi 13 décembre, 20 h ET / 1 h GMT NBA TV San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers Vendredi 15 décembre, 19 h 30 ET / 12 h 30 GMT ESPN, ESPN+

Janvier

Match Date et heure Service San Antonio Spurs vs Milwaukee Bucks Jeudi 4 janvier, 19 h 30 ET / 12 h 30 GMT TNT San Antonio Spurs vs Charlotte Hornets Vendredi 12 janvier, 22 h ET / 3 h GMT ESPN, ESPN+ Atlanta Hawks vs San Antonio Spurs Lundi 15 janvier, 15 h 30 ET / 20 h 30 GMT TNT Philadelphia 76ers vs San Antonio Spurs Lundi 22 janvier, 19 h ET / 12 h GMT NBA TV San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Mercredi 24 janvier, 20 h 30 ET / 1 h 30 GMT ABC, ESPN+ San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers Vendredi 26 janvier, 21 h 30 ET / 2 h 30 GMT NBA TV

Février

Pas de matchs pour l’instant.

Mars

Match Date et heure Service San Antonio Spurs vs Golden State Warriors Lundi 11 mars, 20 h ET / 1 h GMT NBA TV San Antonio Spurs vs Brooklyn Nets Dimanche 17 mars, 19 h ET / 12 h GMT NBA TV San Antonio Spurs vs Phoenix Suns Samedi 23 mars, 20 h ET / 1 h GMT NBA TV San Antonio Spurs vs Golden State Warriors Dimanche 31 mars, 19 h ET / 12 h BST NBA TV

Avril

Pas de matchs pour l’instant.

Cotes des finales NBA 2024

Un jour ou l’autre, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs remporteront un nouveau championnat. Mais cela n’arrivera probablement pas cette saison. Voici les dernières cotes des Finales NBA 2024 selon FanDuel Sportsbook.

Équipe Cotes Milwaukee Bucks +350 Boston Celtics +500 Phoenix Suns +550 Denver Nuggets +650 Los Angeles Lakers +1200 Golden State Warriors +1700 Cleveland Cavaliers +1800 Memphis Grizzlies +2000 Los Angeles Clippers +2100 Philadelphia 76ers +2000 Miami Heat +2500 Dallas Mavericks +2500

FAQ : NBA en streaming Comment regarder des matchs de la NBA gratuitement ? Il n’existe aucun moyen officiel pour regarder les matchs de la NBA gratuitement. Toutefois, le NBA League Pass propose un essai gratuit, tout comme certains services de cord-cutting : Fubo, YouTube TV, etc. Puis-je utiliser le NBA League Pass dans un autre pays ? Oui, vous pouvez utiliser le NBA League Pass dans un autre pays. Cependant, n’oubliez pas que le NBA League Pass n’est pas disponible dans tous les pays et que certains matchs sont soumis à des restrictions de diffusion. Peut-on regarder NBA TV avec un VPN ? Oui, NBA TV fonctionne avec un VPN. Les abonnés au NBA League Pass peuvent également utiliser un VPN pour regarder des matchs en toute sécurité. Est-il légal d’utiliser un VPN avec le NBA League Pass ? Bien que vous puissiez regarder les matchs de la NBA sur NBA League Pass en vous connectant à un serveur VPN situé dans un autre pays, vous risquez d’enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming et les conditions de service d’ExpressVPN. En tant que programme de sécurité et de confidentialité, ExpressVPN est conçu pour protéger votre activité en ligne. Personne ne peut voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous vous connectez à notre service VPN, même pas nous. Il vous appartient donc de vérifier si votre utilisation est conforme à toutes les conditions et lois en vigueur. Puis-je m’abonner au NBA League Pass sur YouTube TV ? Oui, vous pouvez obtenir le NBA League Pass sur YouTube TV. YouTube TV propose un abonnement supplémentaire pour le NBA League Pass, qui coûte 40 USD/mois ou 200 USD/an. Cet abonnement complémentaire vous donne accès à tous les matchs de la NBA en direct, ainsi qu’aux replays, aux moments forts et à d’autres contenus. N’oubliez pas que certains matchs peuvent être bloqués dans votre région. Quelle est la différence entre League Pass et League Pass Premium ? Un abonnement NBA League Pass Premium vous permet de regarder chaque match en direct ou à la demande sur trois appareils. Pourquoi est-il impossible de regarder des matchs en direct avec le NBA League Pass ? Cela se produit notamment à cause des restrictions de diffusion ou des problèmes techniques. Contactez l’équipe de support dédiée d’ExpressVPN si vous rencontrez des problèmes ! Puis-je regarder des matchs de la NBA sur mon ordinateur ? Absolument ! Si vous accédez au service de streaming à partir d’un navigateur web, installez également l’extension ExpressVPN Chrome, Firefox ou Edge. Cette extension possède quelques fonctionnalités supplémentaires qui permettent de résoudre les problèmes de streaming les plus courants. Puis-je regarder des matchs de la NBA sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN vous offre des applications pour tous les appareils mobiles populaires sous iOS et Android. Comment regarder les matchs de la NBA sur ma TV avec un VPN ? En résumé, il existe cinq solutions différentes qui vous permettront de regarder le sport en streaming sur votre TV avec ExpressVPN : -Avec l’application native d’un Smart TV, Android TV ou d’un appareil de streaming

-En connectant votre ordinateur à votre TV à l’aide d’un câble HDMI

-Le mirroring or le casting sur votre TV ou votre appareil de streaming depuis votre ordinateur ou votre appareil mobile

-En vous connectant à un routeur compatible avec ExpressVPN, qui permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils et facilite la connexion simultanée à différentes localisations de serveurs

-Avec MediaStreamer, la solution d’ExpressVPN pour les appareils qui ne prennent pas en charge les VPN, comme Apple TV certaines consoles de streaming ou de gaming. MediaStreamer ne doit être configuré qu’une seule fois, bien qu’elle n’offre pas tous les avantages d’un VPN en matière de sécurité. (Notez qu’il est préférable de connecter votre Apple TV ou votre console de jeux à un routeur ExpressVPN pour bénéficier pleinement des avantages du VPN) Pour plus d’informations concernant l’utilisation d’ExpressVPN sur votre téléviseur grand écran, cliquez ici ou contactez le support client 24h/24 et 7j/7 afin d’obtenir des instructions étape par étape. Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN recommandée, mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Ne vous inquiétez pas ! La charge des serveurs change rapidement (en particulier lorsque de nombreuses personnes essaient de regarder certains événements en streaming), mais c’est exactement la raison pour laquelle ExpressVPN a des serveurs haut débit situés dans le monde entier. Si vous essayez d’accéder à un site web basé aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple, connectez-vous à une autre localisation de serveur dans ces pays pour résoudre le problème de connexion. Je me suis connecté au VPN, mais ma vitesse internet est lente Cela peut s’expliquer par : -La distance entre la localisation de serveur VPN sélectionnée et votre emplacement physique

-Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus stables que les connexions non filaires)

-Une interconnectivité réduite entre le VPN et votre FAI

-Une vitesse de connexion internet faible à votre emplacement

-Votre type d’appareil et sa puissance Essayez chacune des étapes suivantes pour résoudre le problème : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une autre localisation de serveur VPN

-Changez de protocole VPN Si vous essayez chacune des solutions ci-dessus et que vous rencontrez toujours des problèmes de streaming, contactez le support client d’ExpressVPN 24h/24 et 7j/7. Nos conseillers répondront à vos questions en quelques secondes. Quels autres services de streaming puis-je regarder avec ExpressVPN ? ExpressVPN fonctionne avec les applications de streaming les plus populaires au monde. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous permet de regarder vos contenus préférés en Ultra HD avec une bande passante illimitée, sans aucune limitation ou restriction de votre FAI (qui peut parfois ralentir vos débits internet). Si vous voulez regarder votre équipe favorite où que vous soyez, même pendant vos déplacements ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public, ExpressVPN est un excellent moyen qui vous permettra d’améliorer votre expérience de streaming sportif.