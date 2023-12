Le Tournoi de tennis de Paris-Bercy est le dernier tournoi ATP Masters 1000 de la saison, réunissant les meilleurs joueurs en lice pour le prestigieux titre et une chance de participer aux Nitto ATP Finals. Novak Djokovic vise son septième trophée Arbre de Fanti, tandis que Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev et Jannik Sinner reprennent la compétition à partir du lundi 30 octobre.

Date Lundi 30 octobre 2023 – Dimanche 5 novembre 2023 Lieu Paris, France Arène Accor Arena Court Court rigide (intérieur)

Comment regarder les Masters de Paris 2023 en streaming

Vous pouvez suivre les Masters de Paris en direct en toute sécurité grâce à un VPN en quelques étapes seulement :

Abonnez-vous à ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur correspondant à la retransmission que vous souhaitez regarder. Par exemple, les amateurs de tennis américains peuvent se connecter à un serveur aux États-Unis pour suivre la retransmission de Tennis Channel sur Sling TV. Vérifiez l’horaire de diffusion que vous souhaitez regarder. Connectez-vous et profitez des matchs !

Vous utilisez un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.



Peut-on utiliser un VPN pour suivre les Masters de Paris depuis un autre pays ?

ExpressVPN est un service de sécurité et de protection de la vie privée et ne doit pas être utilisé comme un moyen de contourner les droits d’auteur. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes donc responsable du respect de nos conditions de service, des conditions de votre fournisseur de contenu et de toutes les lois applicables.

Pourquoi avez-vous besoin d’un VPN pour suivre les Masters de Paris en ligne ?

Si vous avez l’intention de suivre les Masters de Paris 2023, vous aurez tout intérêt à le faire avec ExpressVPN qui vous protègera tout au long de votre parcours. Non seulement ExpressVPN propose des serveurs dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité, mais vous pouvez également suivre de nombreux événements de tennis sur des ordinateurs, des smartphones, et même des smart TV et des consoles de jeu. Vous pouvez avoir jusqu’à huit connexions simultanées, ce qui vous permet de regarder vos joueurs de tennis préférés en HD ultra-rapide.

ExpressVPN est le meilleur VPN pour suivre en toute sécurité l’intégralité des Masters de Paris 2023. Nos serveurs à grande vitesse vous permettent de profiter de chaque seconde, quel que soit votre appareil. ExpressVPN propose des applis faciles à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, ainsi que des plateformes que d’autres sociétés de VPN ne prennent pas en charge, comme Linux, Android TV, Amazon Fire TV et les routeurs, ainsi que des extensions de navigateur pour Chrome, Firefox et Edge. Si vous avez besoin d’aide en cours de route, ExpressVPN dispose d’un support par chat en direct 24/7 et d’une garantie de remboursement sans risque de 30 jours !

Fonctionnalités principales :

Des serveurs à grande vitesse dans 105 pays du monde entier, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées

Un service client 5 étoiles avec un support par chat en direct 24h/24 et 7j/7

Politique de confidentialité stricte : Aucun journal d’activité ni de connexion

Site de support complet contenant des articles de dépannage, des tutoriels vidéo pratiques, etc.

La technologie de serveur VPN la plus avancée du secteur, TrustedServer, supprime les données à chaque redémarrage

Le protocole Lightway de nouvelle génération offre des vitesses, une sécurité et une fiabilité accrues, en particulier sur les smartphones.

Comment streamer sur grand écran ?

Où regarder les Masters de Paris 2023 dans votre pays

Plusieurs diffuseurs retransmettront en direct les Masters de Paris 2023. Consultez la liste ci-dessous pour savoir où vous pouvez suivre le tournoi dans votre pays !

Regarder les Masters de Paris aux États-Unis

Tennis Channel

Tarif : 110 USD/an

Les téléspectateurs américains peuvent s’abonner à Tennis Channel pour suivre en direct certains matchs du Masters de Paris, ainsi que des matchs d’autres tournois majeurs comme l’Open d’Australie.



Sling TV

Tarif : variable

Chaîne : Tennis Channel

Tennis Channel est incluse dans le bouquet Sports de Sling TV, qui est disponible pour un supplément de 11 USD/mois et permet aux abonnés américains de suivre en direct toutes les rencontres du Masters de Paris. Vous aurez également accès à d’autres chaînes, notamment NBA TV, MLB Network, NHL Network et beIN SPORTS.



Comment streamer avec Sling

YouTube TV

Tarif : 84 USD/mois

Chaîne : Tennis Channel

L’option Sports Plus de YouTube TV (11 USD/mois en plus de l’abonnement de 73 USD/mois) inclut la chaîne Tennis Channel pour les téléspectateurs américains qui souhaitent suivre en direct le Masters de Paris. L’offre comprend également beIN SPORTS, FOX Soccer Plus et NFL RedZone.

Regardez Youtube TV avec ExpressVPN

Fubo

Tarif : 85 USD/mois

Chaîne : Tennis Channel

Avec Fubo, les abonnés américains peuvent accéder à toutes les rencontres des Masters de Paris via la chaîne Tennis Channel, disponible par le biais des offres complémentaires Sports Lite et Sports Plus (respectivement 10 USD/mois et 11 USD/mois en plus de l’abonnement de 74 USD/mois).

Streamez Fubo avec un VPN

DirecTV Stream

Tarif : 100 USD/mois

Chaîne : Tennis Channel

Les résidents des États-Unis peuvent suivre en direct les rencontres des Masters de Paris sur la chaîne Tennis Channel, à laquelle vous pouvez accéder en vous abonnant à l’offre DirecTV Stream’s Choice.

Streamer avec DirecTV Stream

Regardez les Masters de Paris au Royaume-Uni

Amazon Prime Video

Tarif : à partir de 6 GBP/mois

Les téléspectateurs britanniques peuvent regarder les Masters de Paris en streaming sur Amazon Prime Video. Prime Video est également un excellent moyen de suivre d’autres sports, notamment 20 rencontres de Premier League en direct et en exclusivité chaque saison.

Remarque : Il se peut que vous ayez besoin d’un moyen de paiement britannique pour vous abonner, et vous ne pouvez pas changer de région pour Prime Video, même lorsque vous voyagez.

Regardez Prime Video avec un VPN

Regarder les Masters de Paris au Canada

TSN+

Tarif : 20 CAD/mois

Les amateurs de tennis canadiens peuvent suivre en direct les Masters de Paris, ainsi que d’autres tournois de tennis, sur TSN+. Bien qu’il ne propose pas d’essai gratuit, TSN+ permet aux utilisateurs de payer un abonnement d’une journée pour moins de 11 CAD (ce qui est pratique si vous ne voulez regarder qu’un match en particulier ou la finale).

Regarder les Masters de Paris en Nouvelle-Zélande

Sky Sports Now

Tarif :20 NZD/semaine, 40 NZD/mois ou 400 NZD/an

Pays : Nouvelle-Zélande

Les téléspectateurs néo-zélandais peuvent suivre toute l’action des Masters de Paris 2023 en direct et en ligne sur Sky Sports Now, qui diffuse les rencontres de l’ATP 250 ainsi qu’un grand nombre d’événements dans les domaines du football, du tennis, des sports mécaniques et bien plus encore.

Calendrier des Masters de Paris 2023

Date Heure (BST) Tour Samedi 28 octobre 10 h 00 Qualifications Dimanche 29 octobre 11 h 00 Qualifications Lundi 30 octobre Session de jour : 11 h 00 / Session de nuit : 19 h 30 1er tour Mardi 31 octobre Session de jour : 11 h 00 / Session de nuit : 19 h 30 1er tour / 2ème tour Mercredi 1er novembre Session de jour : 11 h 00 / Session de nuit : 19 h 30 2ème tour Jeudi 2 novembre Session de jour : 11 h 00 / Session de nuit : 19 h 30 2ème tour / 8 èmes de finale / Quarts de finale Vendredi 3 novembre Session de jour : 14 h 00 / Session de nuit : 19 h 30 Quarts de finale Samedi 4 novembre 11 h 30 (double) / 14 h 00 (simple) / 16 h 30 (simple et double) Demi-finale Dimanche 5 novembre 12 h 30 (double) / 15 h 00 (simple) Finale

Quels sont les joueurs qui participeront au Masters de Paris 2023 ?

L’ATP Masters 1000 de Paris réunira les 42 meilleurs joueurs, et vous pouvez trouver les 16 premières têtes de série ci-dessous :

Têtes de série Joueur Classement 1 Novak Djokovic 1 2 Carlos Alcaraz 2 3 Daniil Medvedev 3 4 Jannik Sinner 4 5 Holger Rune 5 6 Stefanos Tsitsipas 6 7 Andrey Rublev 7 8 Taylor Fritz 8 9 Casper Ruud 9 10 Alexander Zverev 10 11 Alex de Minaur 11 12 Tommy Paul 12 13 Frances Tiafoe 13 14 Karen Khachanov 14 15 Felix Auger-Aliassime 15 16 Cameron Norrie 16

Quel est le montant de la récompense pour les Masters de Paris ?

La dotation des Masters de Paris 2023 est de 5 779 335 EUR. Le vainqueur recevra 892 590 EUR, le finaliste 487 420 EUR et les demi-finalistes 266 530 EUR chacun.

Récents champions des Masters de Paris

Année Vainqueur 2022 Holger Rune 2021 Novak Djokovic 2020 Daniil Medvedev

FAQ : le tennis en streaming direct Puis-je regarder du streaming de tennis sur mon ordinateur ? Absolument ! Si vous accédez au service de streaming depuis un navigateur web, assurez-vous d’installer également l’extension ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge. L’extension offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent fluidifier des problèmes courants de streaming. Puis-je regarder du streaming de tennis sur mon téléphone ou ma tablette ? Oui. ExpressVPN possède des applis pour une grande majorité d’appareils mobiles, incluant iOS et Android. Où puis-je regarder les matchs de cette semaine en streaming ? Vous pouvez voir les informations spécifiques à l’évènement en haut de cette page qui affichera toujours la date, l’heure et les plateformes de streaming disponibles pour regarder les derniers matchs. Nous avons aussi des pages dédiées aux tournois du Grand Chelem : l’Open d’Australie, l’Open de France, Wimbledon et l’US Open. Pour regarder le tennis en ligne, suivez tout simplement les étapes suivantes : 1. Abonnez-vous à ExpressVPN

2. Connectez-vous à une localisation de serveur dans le pays d’où vous souhaitez regarder la diffusion

3. Connectez-vous à vos services de streaming préférés (comme 9Now)

4. Regardez du tennis en streaming direct ! Je me suis connecté à la localisation de serveur VPN suggérée mais je ne peux pas me connecter au service de streaming ! Pas de soucis ! Le serveur charge rapidement les changements (surtout lorsque beaucoup de personnes essayent de regarder certains évènements), mais c’est exactement pourquoi ExpressVPN possède des serveurs à haut débit partout dans le monde. Si vous essayez par exemple d’accéder à un site aux États-Unis ou en Allemagne, essayez de vous connecter à une localisation de serveur différente dans ces pays. Si vous essayez de vous connecter à un pays avec une localisation de serveur, la première étape est de vérifier vos paramètres de localisation. Si vous êtes sur un appareil mobile, déconnectez-vous du VPN, désactivez les services de localisation, puis reconnectez-vous au VPN. Sur Windows et Mac, vous pouvez désactiver Services de localisation dans les paramètres de Sécurité & Confidentialité. Pour plus d’aide, vous pouvez toujours discuter avec un membre de notre équipe de support client, disponible 24h/24 et 7j/7par messagerie instantanée. Je me suis connecté au VPN mais mon débit internet est lent Si votre débit internet est lent ou si votre streaming présente du décalage, plusieurs causes sont possibles : -La distance entre la localisation de serveur VPN sélectionnée et votre localisation réelle

-Votre type de connexion (les connexions filaires sont plus fiables que les connexions sans fil)

-Interconnectivité sous-optimale entre le VPN et votre FAI

-Vitesse de connexion internet lente à votre localisation

-Votre type d’appareil et la puissance de traitement Essayez chacune des étapes suivantes pour dépanner : -Téléchargez la dernière version d’ExpressVPN

-Connectez-vous à une localisation de serveur différente

-Changez votre protocole VPN Si vous essayez chacune des étapes plus hauts mais rencontrez toujours des problèmes avec votre vitesse de streaming, contactez le support client d’ExpressVPN, disponible 24h/24 et 7j/7, quelqu’un vous répondra en quelques secondes. ExpressVPN inclut-il un abonnement à une chaîne sur le tennis ? Non, ExpressVPN n’inclut pas un abonnement à une chaîne sur le tennis. Si vous n’en avez pas encore un, vous devrez vous abonner séparément. Mais, ExpressVPN fonctionne parfaitement avec la plupart des applis de streaming connus du monde entier. L’utilisation d’un VPN pour le streaming vous assure un visionnage en toute sécurité et en HD ultra-rapide, avec une bande passante illimitée, sans restrictions du FAI (ce qui peut des fois ralentir la vitesse). Si vous souhaitez regarder votre joueur préféré de partout – même en voyageant ou sur des réseaux non sécurisés comme le Wi-Fi public – ExpressVPN est une excellente solution pour améliorer votre expérience du streaming sportif.