Est-ce que je peux utiliser un VPN pour regarder la draft de la NBA depuis un autre pays ?

Certains utilisateurs regardent la draft de la NBA en se connectant à un serveur VPN dans un pays autre que le leur, mais cela pourrait enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de sécurité et de protection de la vie privée, et l’utiliser pour contourner les droits d’auteur est contre nos conditions de service. Nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes alors tenu d’assurer que votre utilisation est conforme à toutes les conditions et lois applicables.

Devrais-je utiliser un VPN gratuit pour regarder la draft de la NBA ?

Meilleur VPN pour regarder la draft de la NBA

Comment regarder en streaming sur une TV grand écran

États-Unis

YouTube TV

Prix : à partir de 73 USD/mois

Chaînes : ESPN

YouTube TV offre ESPN, qui diffusera la draft 2024 de la NBA, et l’abonnement coûte 73 USD/mois. Vous devrez peut-être fournir un code postal des États-Unis (ex : 10022, 48104, etc.), mais un large choix d’options de paiement est accepté. Si vous ne souhaitez pas vous engager sur YouTube TV, utilisez l’essai gratuit.

À noter : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de débit/crédit des États-Unis ou de PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez quand même vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous n’avez pas une carte de débit/crédit des États-Unis.

Fubo

Prix : 80 USD/mois

Chaînes : ESPN

Découvrez une autre manière de regarder la draft 2024 de la NBA. Utilisez l’essai gratuit de 7 jours sur Fubo pour regarder du basketball pendant toute la saison. Vous aurez besoin d‘une carte de débit/crédit des États-Unis pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée pourrait déterminer les chaînes locales disponibles, et vous pourriez ne pas être en mesure de changer votre localisation.

DirecTV Stream

Prix : à partir de 85 USD/mois

Chaînes : ESPN

DirecTV Stream est souvent plus onéreux, mais si vous préférez un service de télévision par internet au lieu d’une appli de streaming additionnelle, il s’agit d’une excellente option. Le service offre un essai gratuit de 5 jours.

Autres manières de regarder la draft 2024 de la NBA

États-Unis

ESPN+

Prix : 11 USD/mois

ESPN+ offrira une diffusion en simultané de la draft 2024 de la NBA. Veuillez noter qu’un abonnement télévisé valide, le câble ou un service de télévision par internet comme YouTube TV, pourrait être requis pour regarder la draft de la NBA en streaming direct sur ESPN+.

Hulu+Live TV

Prix : 77 USD/mois

Chaînes : ESPN

Hulu n’offre pas d’essai gratuit, mais il possède un forfait live TV (télévision en direct) qui inclut ESPN pour les fans américains.

Sling TV

Prix : Varie

Chaînes : ESPN

Sling TV offre aux téléspectateurs aux États-Unis un accès à ESPN. Veuillez noter que Sling n’offre plus d’essai gratuit.

Royaume-Uni

Discovery+

Chaînes : TNT Sports

Les fans britanniques ont de la chance avec Discovery+ qui diffusera la draft 2024 de la NBA sur TNT Sports.

Gardez un œil sur cette page pour plus de manières de regarder la draft 2024 de la NBA en streaming direct !

Quand commencera la draft 2024 de la NBA ?

La draft 2024 de la NBA commence le mercredi 26 juin.

Ordre de la draft 2024 de la NBA

Vous pouvez trouver l’ordre complet de la draft 2024 de la NBA sur le site web officiel de la NBA.

Qui a le premier choix de la draft 2024 de la NBA ?

Les Atlanta Hawks détiennent le premier choix de la draft 2024 de la NBA. Les Hawks n’ont pas choisi le premier choix depuis qu’ils ont choisi David Thompson, le futur attaquant du Hall of Fame, en 1975.

Premiers choix récents de la draft de la NBA

Année Équipe Joueur 2014 Cleveland Cavaliers Andrew Wiggins, F, Kansas (échangé contre les Minnesota Timberwolves) 2015 Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns, C, Kentucky 2016 Philadelphia 76ers Ben Simmons, G, LSU 2017 Philadelphia 76ers Markelle Fultz, G, Washington 2018 Phoenix Suns Deandre Ayton, C, Arizona 2019 New Orleans Pelicans Zion Williamson, F, Duke 2020 Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, G, Géorgie 2021 Detroit Pistons Cade Cunningham, G, État d’Oklahoma

2022 Orlando Magic Paolo Banchero, F, Duke 2023 San Antonio Spurs Victor Wembanyama, C/F, Metropolitans 92 (France) 2024 Atlanta Hawks à déterminer

FAQ sur la draft 2024 de la NBA en streaming direct Est-ce que je peux regarder la draft 2024 de la NBA en streaming direct gratuitement ? Non, vous ne pouvez pas regarder la draft 2024 de la NBA en streaming direct gratuitement. Sur quelle chaîne TV est la draft 2024 de la NBA ? La première soirée de la draft 2024 de la NBA sera diffusée sur ABC et ESPN aux États-Unis, et la deuxième journée sera diffusée uniquement sur ESPN. TNT Sports diffusera la draft 2024 de la NBA au Royaume-Uni. Est-ce que je peux regarder la draft 2024 de la NBA avec une appli ? Oui, vous pouvez regarder la draft 2024 de la NBA en streaming direct sur différentes applis, incluant la NBA League Pass Internationale. La draft de la NBA sera également diffusée sur les applis officielles pour YouTube TV, Fubo et DirecTV Stream, parmi d’autres services de streaming aux États-Unis. Les fans de basketball au Royaume-Uni peuvent regarder la draft de la NBA en streaming direct sur Eurosport. Est-ce que je peux regarder la draft 2024 de la NBA sur YouTube ? Non, vous ne pouvez pas regarder la draft 2024 de la NBA en streaming direct sur YouTube. Cependant, les téléspectateurs aux États-Unis peuvent visionner la draft sur ABC et ESPN, qui est disponible sur YouTube TV. Des essais gratuits sont disponibles ! Combien de tours la draft de la NBA comporte-t-elle ? La draft 2024 de la NBA comporte deux tours. Quand Bronny James sera-t-il sélectionné à la draft ? Bronny James, gardien de l’USC et fils de LeBron James, star des Lakers de Los Angeles, devrait être sélectionné au deuxième tour de la NBA 2024.