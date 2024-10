Vous pouvez regarder les diffusions en direct du China Open en toute sécurité avec un VPN en seulement quelques étapes :

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur situé dans la région de la diffusion que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans de tennis américains peuvent se connecter à un serveur aux États-Unis pour suivre la couverture de Tennis Channel sur YouTube TV ou Sling TV. Regardez et profitez des matchs !

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Pourquoi vous avez besoin d’un VPN pour regarder le China Open

Vous devriez sérieusement envisager de regarder chaque set du China Open avec ExpressVPN pour vous protéger tout au long du tournoi. ExpressVPN vous permet de regarder des événements de tennis en direct en HD, voire en UHD, lorsque disponible. Vous pouvez diffuser l’action en direct sur n’importe quel appareil, à la maison ou en déplacement. Et devinez quoi ? Si vous rencontrez des problèmes, nous proposons une assistance clientèle en direct 24h/24 et 7j/7.

Meilleur VPN pour regarder le China Open 2024

ExpressVPN est le meilleur VPN à utiliser pour regarder le China Open 2024 ! (Et oui, nous reconnaissons totalement notre biais !) Un abonnement ExpressVPN vous permet de regarder le tennis en direct — ou tout autre sport — sans latence ni interruption. Vous pouvez contourner la limitation de bande passante imposée par votre FAI et suivre l’action à domicile ou en déplacement. Obtenez le meilleur équilibre entre vitesse et sécurité en souscrivant à un abonnement ExpressVPN dès aujourd’hui !

Regardez le China Open en direct sur DirecTV Stream

Chaîne : Tennis Channel

Vous pouvez regarder les matchs du China Open en direct sur Tennis Channel, accessible en vous abonnant au pack Choice de DirecTV Stream. DirecTV Stream propose un essai gratuit de 5 jours.

Regardez le China Open en direct sur Fubo

Chaîne : Tennis Channel

Avec Fubo, les abonnés américains peuvent suivre chaque match du China Open via Tennis Channel, disponible avec les options Sports Lite et Sports Plus. Un essai gratuit de 7 jours est disponible.

Remarque : Vous aurez besoin d’une carte de crédit/débit américaine pour vous abonner. L’adresse de facturation utilisée peut déterminer les chaînes locales disponibles, et il se peut que vous ne puissiez pas changer votre emplacement.

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Regardez le China Open en direct sur Hulu + Live TV

Chaîne : Tennis Channel

Hulu+Live TV est une autre option sécurisée pour les fans qui souhaitent profiter du China Open. Le meilleur, c’est que Hulu propose désormais un essai gratuit de 3 jours. Vous devrez peut-être fournir un code postal américain valide (par exemple, 10012, 48104) et une carte de crédit.

Vous voulez le regarder sur grand écran ? Découvrez toutes les façons d’utiliser ExpressVPN sur votre TV.

Regardez le China Open en direct sur YouTube TV

Chaîne : Tennis Channel

YouTube TV propose l’option Sports Plus, qui inclut Tennis Channel pour les téléspectateurs américains souhaitant regarder le China Open en direct. Des essais gratuits sont disponibles.

Remarque : Vous aurez peut-être besoin d’une carte de crédit/débit américaine valide ou d’un compte PayPal pour vous abonner à YouTube TV. Vous pouvez toujours vous abonner à YouTube TV via Google Play, même si vous ne possédez pas de carte de crédit/débit américaine.

Vous regardez en déplacement ? Si vous utilisez un Wi-Fi public, il est recommandé d’installer ExpressVPN sur votre appareil. Il crypte tout votre trafic et protège vos données, même sur des réseaux non sécurisés.

Royaume-Uni

Regardez le China Open en direct sur Discovery+

Au Royaume-Uni, les fans britanniques de tennis peuvent regarder chaque match du China Open en direct sur Discovery+, qui propose Eurosport. Les nouveaux abonnés peuvent profiter d’un essai gratuit de 7 jours.

Remarque : Vous aurez besoin d’un moyen de paiement britannique pour vous abonner.

Autres moyens de regarder le China Open 2024

États-Unis

Regardez le China Open en direct sur Sling TV

Chaîne : Tennis Channel

Sling TV n’offre pas d’essai gratuit, mais c’est une option plus économique pour les fans américains qui souhaitent accéder à Tennis Channel, inclus dans l’option Sports Extra de Sling TV.

Vous regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, assurez-vous d’utiliser l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox ou Edge.

Regardez le China Open en direct sur Tennis Channel

Vous pouvez obtenir un abonnement à Tennis Channel pour regarder le China Open 2024 en direct, ainsi que les matchs d’autres grands tournois comme l’Open d’Australie.

Comment regarder le China Open sur tous vos appareils de streaming

ExpressVPN propose des applications pour tous les appareils de streaming sous Windows, Mac, Android et iOS (et même sur les smart TVs), vous pouvez donc regarder l’intégralité du tournoi du China Open sur tous vos appareils préférés !

À propos du China Open 2024

Le China Open est revenu en 2023 après une pause de trois ans, et Jannik Sinner et Iga Świątek ont offert un véritable spectacle au public de Pékin. Sinner et Świątek ont dominé en route vers leurs premiers titres en simple au China Open. Vont-ils répéter en 2024 ? Si Sinner triomphe à nouveau, il deviendra le premier homme à remporter deux fois l’événement depuis le quadruplé de Novak Djokovic de 2011 à 2014.

Quand commence le China Open 2024 ?

Le China Open 2024 débute le lundi 23 septembre.

Où se déroule le China Open 2024 ?

Le China Open 2024 se tiendra au Centre National de Tennis à Pékin.

Calendrier du China Open 2024

Vous pouvez consulter le calendrier du China Open 2024 sur le site officiel du tournoi.

Quelle est la dotation du China Open 2024 ?

La dotation totale du China Open 2024 devrait s’élever à environ 3,6 millions USD.

Quels sont les joueurs du China Open 2024 ?

Revenez bientôt pour voir lesquels de vos stars du tennis préférées participeront au China Open 2024 !

Vainqueurs récents du China Open

Hommes

Année Vainqueur 2014 Novak Djokovic (Cinquième titre) 2015 Novak Djokovic (Sixième titre) 2016 Andy Murray (Premier titre) 2017 Rafael Nadal (Deuxième titre) 2018 Nikoloz Basilashvili (Premier titre) 2019 Dominic Thiem (Premier titre) 2023 Jannik Sinner (Premier titre) 2024 À déterminer

Femmes

Année Vainqueur 2014 Maria Sharapova (Premier titre) 2015 Garbiñe Muguruza (Premier titre) 2016 Agnieszka Radwańska (Deuxième titre) 2017 Caroline Garcia (Premier titre) 2018 Caroline Wozniacki (Deuxième titre) 2019 Naomi Osaka (Premier titre) 2023 Iga Świątek (Premier titre) 2024 À déterminer

ExpressVPN est un service VPN qui ne doit pas être utilisé pour contourner les lois sur les droits d’auteur. Veuillez consulter les Conditions d’utilisation d’ExpressVPN et celles de votre fournisseur de contenu pour plus de détails.

FAQ : À propos du China Open 2024 Quel est le niveau du tournoi de tennis du China Open ? Le tournoi de tennis du China Open est classé comme un événement ATP 500 pour les hommes et WTA 1000 pour les femmes. Cela signifie qu’il figure parmi les tournois de haut niveau, juste en dessous des événements du Grand Chelem et des Masters ATP/WTA, attirant les joueurs les mieux classés du monde entier. Le tournoi se déroule chaque année à Pékin. Comment puis-je regarder le China Open en ligne ? Les spectateurs aux États-Unis peuvent suivre le China Open sur des services de streaming comme DirecTV Stream et Fubo, tandis que ceux au Royaume-Uni peuvent le regarder via Eurosport. Qui jouera au China Open ? Le tableau des joueurs pour le China Open 2024 inclura des joueurs et joueuses de haut rang de l’ATP et de la WTA, car il s’agit d’un événement ATP 500 et WTA 1000. En général, des stars comme Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Iga Świątek et Aryna Sabalenka sont susceptibles de participer, en fonction de leurs calendriers et de leur condition physique. Les listes spécifiques des joueurs seront confirmées à l’approche du tournoi. Qu’est-ce qu’un tournoi de tennis Open de niveau 5 ? Un tournoi de tennis Open de niveau 5 fait généralement référence à une compétition de niveau inférieur dans le système junior ou adulte de la USTA (United States Tennis Association). Ces événements offrent des points de classement modérés par rapport aux niveaux supérieurs, attirant des joueurs en pleine progression ou cherchant à améliorer leur classement régional et national. Les tournois de niveau 5 offrent une compétition sans la pression des événements de niveau élite. Comment fonctionne le China Open ? Le China Open est un tournoi de tennis annuel qui se déroule à Pékin. Il comprend des événements ATP et WTA. Le tournoi masculin est classé comme un événement ATP 500, tandis que le tournoi féminin est un événement WTA 1000. Il attire des joueurs de haut niveau du monde entier. Le tournoi utilise un format à élimination directe, où les joueurs s’affrontent dans des tours successifs jusqu’à ce qu’un champion soit couronné. Il comprend également des catégories en simple et en double. Le tennis est-il un sport populaire en Chine ? Oui, le tennis est un sport populaire et en pleine croissance en Chine. Cette montée en popularité peut être attribuée aux succès des joueurs chinois comme Li Na, qui a remporté deux titres du Grand Chelem, et à l’établissement de grands tournois internationaux comme le China Open et le Shanghai Masters. Ces événements ont attiré les meilleurs joueurs mondiaux et ont accru l’audience et la participation au tennis dans tout le pays. Puis-je regarder Tennis TV gratuitement ? Tennis TV est un service de streaming par abonnement, il nécessite donc généralement un abonnement payant pour accéder aux matchs en direct et à la couverture complète des tournois ATP. Cependant, un contenu gratuit limité, comme des résumés ou certains matchs, peut être disponible sur le site web de Tennis TV ou sur sa chaîne YouTube. Vous devrez vous abonner pour accéder à l’intégralité des matchs en direct et des rediffusions.