Regardez du football américain avec le NFL game pass

La NFL est la ligue professionnelle de football américain de plus haut niveau au monde, et l’une des principales ligues sportives professionnelles nord-américaines. L’American Football Conference (AFC) et la National Football Conference (NFC) comptent chacune 32 clubs dans la National Football League. Il vous est possible de regarder tout les matchs de la prochaine saison avec le NFL games pass.

Les playoffs NFL en streaming direct sur Sling depuis l’étranger

Prix : 35$/mois

Sling Blue offre l’accès à NBC et Fox tandis que Sling Orange propose ESPN. Ils proposent un essai gratuit de 7 jours.

Vous devrez peut être fournir un code postal américain valide (par exemple 10012 ou 48104) et un numéro de carte de crédit.

Regardez les playoffs NFL 2020 sur YouTube TV

Prix : 65$/mois

Matches couverts : Chiefs vs. Patriots, Saints vs. Rams

YouTube TV propose toutes les chaines qui transmettent les phases éliminatoires. Il y a un essai gratuit de 14 jours.

Vous devrez peut-être fournir un code postal américain valide (par exemple 10012 ou 48104) et un numéro de carte de crédit.

Regardez la NFL en streaming sur AT&T TV Now

Prix : 55$/mois

Matches couversts : Chiefs vs. Patriots, Saints vs. Rams

AT&T TV Now vous donne accès à toutes les chaînes qui transmettent les matches de playoff. Il y a 7 jours d’essai gratuit.

Vous devrez peut-être fournir un code postal américain valide (par exemple 10012 ou 48104) et un numéro de carte de crédit.

Streaming en direct des matches NFL sur Hulu

Prix : 55$/mois

Matches couverts : Chiefs vs. Patriots, Saints vs. Rams

Hulu TV vous donne accès à toutes les chaines qui couvrent les matches éliminatoires. Ils proposent 7 jours d’essai gratuit.

Vous devrez peut-être fournir un code postal américain valide (par exemple 10012 ou 48104) et un numéro de carte de crédit

Prenez le NFL Game Pass International pour suivre tous les matches sans blocage

Prix : 100$+/an

Si vous êtes partis pour regarder les 256 matches de la NFL cette année mais n’avez pas d’abonnement au câble américain, le NFL Game Pass est peut-être votre meilleure option. Il y a 7 jours d’essai gratuit là aussi !

Vous pouvez accéder au NFL Game Pass depuis n’importe où dans le monde, mais la version US n’autorise pas le streaming en direct des matches de la saison régulière, et certains matches seront bloqués en Europe également. Seuls ceux qui s’abonnent au Game Pass depuis une localisation non-US et non-européenne auront l’accès libre au streaming gratuit pour tous les matches, depuis n’importe où.

Abonnez-vous et installez ExpressVPN sur l’appareil de votre choix Connectez-vous à une localisation non-US où tous les matches sont disponibles Allez sur https://gamepass.nfl.com/ et prennez l’abonnement Season Plus (pour tous les matches) Installez-vous confortablement et profitez !

Blocages NFL : Game Pass international vs. Game Pass américain

Quelle est la différence entre regarder la NFL avec le NFL Game Passe depuis l’Allemagne, l’Australie, le Canada ou les US ? le NFL Game Pass est disponible à l’intérieur et à l’extérieur des Etats-Unis. Toutefois, il y a des différences qu’un fan doit connaître:

Le NFL Game Pass américain ne permet pas le streaming live de matches de saison régulière ou d’après-saison. Il donne accès aux matches de pré-saison, au replay à la demande de tout match de saison régulière et aux images de détail. Il n’y a pas de blocage ou blackout (parce que les matches de saison régulière ne sont pas du tout couverts en live). Il est possible de prendre 7 jours d’essai gratuit.

Pour la plupart des autres marchés comme Mexico et les pays de l’UE, le Game Pass international offre tous les 256 matches, plus les éliminatoires et le Super Bowl. Pour ceux qui regardent la NFL depuis le Royaume-Uni ou l’Irelande, il peut y avoir des blocages sur certains matches, et pour ceux qui souhaitent streamer depuis le Canada, le Game Pass n’est disponible que via DAZN.

La plupart des abonnés au Game Pass international ont accès à NFL RedZone, au NFL Network, et à la programmation de NFL Films. Si vous ne souhaitez suivre que les matches d’une seule équipe, il y a une offre « Suivez votre équipe » qui vous montre les matches de pré-saison et de saison régulière de votre équipe. Le pack « Suivez votre équipe » inclut également l’accès à NFL RedZone, au NFL Network, et à NFL Films. L’essai gratuit de 7 jours n’est disponible que pour l’abonnement toutes équipes.

Depuis quel pays m’abonner pour payer moins cher mon NFL Game Pass international?

Les prix du NFL Game Pass international varient de région en région, mais les prix ont tendance à être plus bas en Asie Pacifique. Vous pouvez contacter l’équipe Support d’ExpressVPN pour plus de détails.

Si vous voulez vous faire rembourser, c’est possible jusqu’à 7 jours après la date d’achat. Le remboursement d’essai gratuit est valide jusqu’à trois jours après la fin de l’essai. Plus de détails sur le site NFL Digital Care.

Quel appareil choisir pour utiliser mon NFL Game Pass ?

Le NFL Game Pass fonctionne sur les appareils suivants. Pour installer ExpressVPN sur vore appareil, suivez les liens ci-dessous :

Pour tout pépin de connexion durant votre streaming de la NFL, contactez le Support ExpressVPN pour une aide immédiate.

Retrouvez les dates et horaires de chaque match sur le programme NFL 2020.