Regardez les World Rugby Sevens Series 2023 en streaming

Le rugby à 7 est un sport spectaculaire qui se joue en deux mi-temps de sept minutes. N’importe quelle équipe peut remporter la victoire et les petites équipes peuvent s’imposer face aux grandes équipes. L’Australie a remporté le HSBC World Rugby Sevens Series masculin et féminin l’année dernière. Cette année, les quatre premiers du classement des compétitions masculines et féminines sont automatiquement qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Le prochain tour de la saison 2023 se poursuivra en Nouvelle-Zélande le 21 et 22 janvier 2023. Découvrez comment regarder gratuitement les matchs de rugby à 7 en direct et en toute sécurité avec un VPN pour ne jamais manquer une seule action.

Vous pouvez regarder les matchs des World Rugby Sevens Series 2023, y compris les All Blacks Sevens, en quelques étapes simples :

Abonnez-vous à ExpressVPN . Connectez-vous à la localisation de serveur qui correspond au diffuseur que vous voulez regarder. Par exemple, connectez-vous à un serveur de Toronto pour regarder les matchs de rugby à 7 gratuitement sur CBC. Consultez le programme du diffuseur, comme CBC et trouvez le match que vous voulez regarder en streaming . Regardez les matchs en streaming !

Où regarder les World Rugby Sevens Series

Plateformes officielles des World Rugby Sevens Series

Prix : gratuit

Vous pouvez regarder gratuitement les matchs de rugby à 7 en direct sur le site officiel des World Rugby Sevens Series 2023, dans l’application, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la compétition, en fonction de votre région. L’application officielle vous permet également de suivre les résultats en direct, les rencontres, l’actualité, le classement de la saison et les moments forts de chaque match.

CBC

Prix : gratuit

CBC est l’un des plus grands diffuseurs au Canada. ce service propose également un lecteur web gratuit, CBC Gem, qui diffusera en direct toutes les compétitions des World Rugby Sevens Series 2023, y compris les matchs des équipes masculines et féminines du Canada. CBC Gem est également un excellent moyen de suivre l’actualité ou de regarder des programmes de divertissement, des sports populaires comme le hockey sur glace, et bien plus. Consultez le calendrier pour savoir quand les matchs sont diffusés en direct. CBC Gem dispose d’applications pour les smartphones et les tablettes si vous souhaitez également regarder les matchs pendant vos déplacements.

Canal+

Prix : à partir de 25 EUR/mois

Canal+ possède les droits de diffusion de l’intégralité des World Rugby Sevens Series 2023 en France. Consultez le calendrier pour savoir quand regarder les matchs transmis en français. Canal+ est également une excellente plateforme de streaming qui offre les meilleurs programmes TV, films et documentaires français. Ce service propose également d’excellents contenus multimédias internationaux, notamment des séries TV HBO, des documentaires et des films Disney+. Canal+ dispose d’applications pour tous les appareils, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et de nombreux Smart TV.

Sky Sports Now

Prix : pass 20 NZD/semaine, 40 NZD/mois ou 400 NZD/an

Les téléspectateurs néo-zélandais peuvent suivre chaque action en ligne avec Sky Sports Now (sans avoir besoin d’une box Sky). Suivez les All Blacks dans leur quête pour reconquérir le titre de champion du monde de rugby à 7 contre l’Australie tout au long des World Rugby Sevens Series 2023.

Calendrier des World Rugby Sevens Series 2023 – Masculin

Date Événement 4–6 novembre 2022 Hong Kong Sevens (Vainqueur : Australie) 2–3 décembre 2022 Dubai Sevens (Vainqueur : Afrique du Sud) 9–11 décembre 2022 Cape Town Sevens (Vainqueur : Samoa) 21–22 janvier 2023 New Zealand Sevens 27–29 janvier 2023 Sydney Sevens 25–26 février 2023 Los Angeles Sevens 3–5 mars 2023 Canada Sevens 31 mars– 2 avril 2023 Hong Kong Sevens 8–9 avril 2023 Singapore Sevens 12–14 mai 2023 Toulouse Sevens 20–21 mai 2023 London Sevens

Calendrier des World Rugby Sevens Series 2023 – Féminin

Date Événement 2–3 décembre 2022 Dubai Sevens (Vainqueur : Australie) 9–11 décembre 2022 Cape Town Sevens (Vainqueur : Nouvelle-Zélande) 21–22 janvier 2023 New Zealand Sevens 27–29 janvier 2023 Sydney Sevens 3–5 mars 2023 Canada Sevens 31 mars–2 avril 2023 Hong Kong Sevens 12–14 mai 2023 Toulouse Sevens 20–21 mai 2023 London Sevens

