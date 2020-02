Si vous êtes dans un pays où la censure est en place et que vous souhaitez débloquer des sites et services US, connectez-vous à la localisation serveur VPN la plus proche de votre localisation réelle. Par exemple, si vous êtes en Asie et que vous souhaitez accéder à Facebook, Twitter, Gmail et YouTube, essayez Los Angeles ou San Jose. Si vous êtes en Europe, essayez de vous connecter à New York ou New Jersey.