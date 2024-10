Les fans de cyclisme cherchant à suivre les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 en direct ont de la chance ! Découvrez comment regarder le sport en toute sécurité avec un VPN.

Obtenez ExpressVPN. Connectez-vous à un serveur VPN correspondant au diffuseur que vous souhaitez regarder. Par exemple, les fans australiens doivent se connecter à un serveur sécurisé en Australie pour regarder la couverture gratuite de la course sur SBS. Profitez du spectacle !

Regardez sur un ordinateur ? Pour une meilleure expérience de streaming, utilisez l’extension de navigateur ExpressVPN pour Chrome, Firefox, ou Edge.

Pourquoi utiliser un VPN pour regarder les Championnats du Monde de Cyclisme UCI en direct

Vous pouvez suivre les Championnats du Monde de Cyclisme UCI avec la protection d’ExpressVPN. Un abonnement ExpressVPN vous permet de contourner la limitation de bande passante par votre FAI, de regarder les sports en direct en HD voire en UHD quand disponible, et de profiter de l’action sans interruption. Téléchargez ExpressVPN dès aujourd’hui et regardez vos sports préférés depuis la piscine, le supermarché ou depuis votre canapé !

Meilleur VPN pour regarder les Championnats du Monde de Cyclisme UCI en direct

ExpressVPN est le meilleur VPN pour regarder en toute sécurité les Championnats du Monde de Cyclisme UCI en direct. Téléchargez des applications simples à utiliser pour Windows, Mac, Android et iOS, pour suivre les courses à domicile ou en déplacement. ExpressVPN est également facile à installer ! Si vous avez des questions, notre assistance par chat en direct est disponible 24/7. Essayez-le dès maintenant avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours !

Où regarder gratuitement les Championnats du Monde de Cyclisme UCI

Regardez gratuitement les Championnats du Monde de Cyclisme UCI en direct sur SBS

Les fans australiens de cyclisme peuvent suivre en direct et gratuitement les Championnats du Monde de Cyclisme UCI (ainsi que d’autres grandes courses) sur SBS On Demand. Pour ceux qui ne connaissent pas, SBS propose une large gamme de contenus gratuits à la demande et en rattrapage, allant du cyclisme au Concours Eurovision de la Chanson. Vous pouvez vous rendre sur le service de streaming SBS On Demand pour regarder l’action, ainsi que les replays et les moments forts.

Vous voulez le voir sur grand écran ? Découvrez toutes les manières d’installer ExpressVPN sur votre TV.

Autres moyens de regarder les Championnats du Monde de Cyclisme UCI en direct

États-Unis

Regardez les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 sur FloBikes

Les résidents des États-Unis peuvent suivre les événements cyclistes, y compris les Championnats du Monde de Cyclisme UCI, tout au long de l’année sur FloBikes. Vous pourriez avoir besoin d’une méthode de paiement américaine pour vous abonner.

Revenez pour découvrir plus de moyens de suivre les Championnats du Monde de Cyclisme UCI en direct !

Quand commencent les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 ?

Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI débuteront le dimanche, 22 septembre.

Combien d’épreuves compteront les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 ?

Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 devraient comporter 12 épreuves.

Où auront lieu les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 ?

Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 se tiendront à Zurich, en Suisse.

Calendrier des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024

Date Épreuves 22 septembre 2024 Contre-la-montre individuel femmes et hommes élite 23 septembre 2024 Contre-la-montre individuel hommes juniors et moins de 23 ans 24 septembre 2024 Contre-la-montre individuel femmes juniors 25 septembre 2024 Relais mixte contre-la-montre par équipes élite hommes et femmes 26 septembre 2024 Courses juniors femmes et hommes 27 septembre 2024 Course en ligne hommes moins de 23 ans 28 septembre 2024 Course en ligne femmes élite 29 septembre 2024 Course en ligne hommes élite

ExpressVPN est un service VPN qui n’est pas conçu pour contourner les droits d’auteur. Veuillez lire les Conditions d’utilisation d’ExpressVPN et les conditions d’utilisation de votre fournisseur de contenu pour plus de détails.

FAQ : À propos des Championnats du Monde de Cyclisme UCI en direct Dois-je utiliser un VPN gratuit pour regarder les Championnats du Monde de Cyclisme UCI ? Non. ExpressVPN propose des fonctionnalités premium que les services VPN gratuits ne fournissent généralement pas, comme des serveurs à haute vitesse dans 105 pays. Avec un abonnement ExpressVPN, vous pouvez regarder les Championnats du Monde de Cyclisme UCI sans mise en mémoire tampon. Essayez ExpressVPN sans risque avec sa garantie satisfait ou remboursé de 30 jours ! Puis-je utiliser un VPN pour regarder les Championnats du Monde de Cyclisme UCI depuis un autre pays ? Certains utilisateurs peuvent regarder les Championnats du Monde de Cyclisme UCI en se connectant à un serveur VPN dans un autre pays, mais cela pourrait enfreindre les droits d’auteur ou les conditions d’utilisation du service de streaming. ExpressVPN est un outil de confidentialité et de sécurité, et l’utiliser pour contourner les droits d’auteur est contraire à nos Conditions d’utilisation. Nous ne pouvons pas voir ou contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre VPN, vous êtes donc responsable de vous assurer que votre utilisation est conforme à toutes les lois et conditions applicables. Où se tiendront les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 ? Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2024 auront lieu à Zurich, en Suisse. Prévu en septembre, cet événement réunira les meilleurs cyclistes du monde pour des compétitions de route et de contre-la-montre. Zurich, réputée pour ses paysages magnifiques et sa culture cycliste, offrira un cadre pittoresque et exigeant pour cette compétition prestigieuse. Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI seront-ils diffusés à la TV ? Les fans australiens de cyclisme peuvent suivre les Championnats du Monde de Cyclisme UCI en direct (ainsi que d’autres grandes courses) gratuitement sur SBS On Demand. Revenez vérifier si les Championnats du Monde seront diffusés à la télévision dans votre pays ! Comment puis-je regarder les courses UCI aux États-Unis ? Les résidents des États-Unis peuvent suivre les événements cyclistes, y compris les Championnats du Monde de Cyclisme UCI, tout au long de l’année sur FloBikes. Vous pourriez avoir besoin d’une méthode de paiement américaine pour vous abonner.