Et le DNS, c'est quoi ?

Le DNS, ou Domain Name System, est le système par lequel les ordinateurs mettent en relation une URL avec une adresse IP. Les requêtes DNS non sécurisées sont un moyen répandu pour les hackers d'avoir accès à une connexion par ailleurs protégée. ExpressVPN utilise son propre DNS sur tous ses serveurs, c'est pourquoi il n'y a aucun risque que vos requêtes DNS ne quittent le tunnel VPN chiffré, ce qui les rend à la fois plus rapides et plus sécurisées.