Il y aura deux éditions de Love Island en 2020. La première sera l'édition d'hiver du programme et se déroulera en Afrique du Sud avec pour invitée Laura Whitmore. L'édition d'hiver de Love Island 2020 débute en janvier et sera diffusée chaque jour pendant six semaines (à l'exception des samedis) à 21:00 sur ITV2.

Qu'est ce que BritBox ?

Lancé conjointement par ITV et la BBC, BritBox est un service de streaming dédié à la télévision britannique. Le service diffuse des programmes des chaînes britanniques Channel 4 et Channel 5, en plus des programmes d'ITV et de la BBC. L'accent est mis sur des épisodes anciens afin de ne pas concurrencer ITV Hub et BBC iPlayer, et des séries originales seront également diffusées. BritBox affirme proposer la collection de séries britanniques la plus importante de tous les services de streaming. Il n'est accessible qu'aux utilisateurs se trouvant aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Vous pouvez en profiter sur votre téléphone, tablette, ordinateur, Chromecast, Apple TV, ou Roku.