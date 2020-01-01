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VPN/прокси-сервис для Гонконга

Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Гонконга

Гонконг, как особый административный район, может похвастаться самым свободным от цензуры Интернетом в мире. Благодаря своей приверженности свободе слова и развитию технологий, Гонконг является одним из самых популярных местоположений среди VPN-пользователей, пытающихся получить доступ к заблокированному контенту в Азии.

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Ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN как внутри, так и за пределами Гонконга.

Ваш VPN-сервис для Гонконга

Интернет-цензура и государственный надзор в Гонконге

Гонконгский билль о правах гарантирует свободу самовыражения, и эта свобода распространяется также на использование Интернета. Несмотря на то, что существуют законы, направленные на борьбу с киберпреступностью и распространением непристойных материалов, Гонконг по-прежнему может похвастаться лучшей в мире свободой Интернета, предоставляя неограниченный доступ к таким сервисам, как Facebook, Google и Skype.

Правительство Гонконга не блокирует веб-сайты и не требует, чтобы владельцы сайтов имели лицензии. Тем не менее, интернет-провайдерам разрешено вести журналы онлайн-активности клиентов, что многие считают нарушением конфиденциальности. Если вы хотите анонимно выходить в Интернет, используйте VPN-сеть, чтобы зашифровать свои данные и защитить их от слежки интернет-провайдеров.

Доступ к Google с помощью VPN
Примечание. Штаб-квартира ExpressVPN находится на Британских Виргинских островах и подчиняется их законам.

ExpressVPN поддерживает свободу Интернета во всем мире

ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:

The Electronic Frontier Foundation The Internet Defense League Fight for the Future Access

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Самая лучшая VPN при переезде в Азию

Гонконгский VPN-сервис для эмигрантов из Азии

Планируете переезд в Азию? Если вы едете по работе или на учебу, то лучше нашего гонконгского VPN-сервиса для свободного доступа к Интернету вам не найти.

С помощью гонконгского VPN-сервиса вы сможете общаться с родными и друзьями в социальных сетях, смотреть телесериалы онлайн, а также разблокировать лучшие веб-ресурсы. Независимо от того, какие ограничения на использование Интернета существуют в вашем новом месте жительства, гонконгский VPN-сервис поможет вам обойти цензуру и обеспечит быстрое и анонимное соединение.

Для получения наилучших результатов убедитесь, что вы загрузили и настроили свое VPN-приложение до отъезда в аэропорт. Таким образом, вы сразу же сможете подключиться к VPN-сети, как только приземлитесь в Азии!

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VPN-приложения для всех устройств

Интуитивно понятные приложения ExpressVPN обеспечивают онлайн-безопасность для интернет-пользователей в Гонконге

VPN-приложения для всех устройств

ExpressVPN работает на всех ваших устройствах

iOS VPN для iOS Android VPN для Android Windows VPN для Windows Mac VPN для Mac Linux VPN для Linux Router VPN для роутеров

VPN-расширения для ваших любимых браузеров

Расширение для Chrome Расширение для Firefox

Вы также можете ознакомиться с руководствами по ручной установке и настройке для широкого спектра других устройств и платформ.

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Пользователи гонконгского VPN-сервиса могут подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах по всему миру:

Северная и Южная Америка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Европа

Ближний Восток и Африка

См. полный список локаций VPN-серверов


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Как работает VPN

VPN — это защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом.

Сеть VPN (с англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) создает защищенный туннель между вашим компьютером и любым веб-сайтом или веб-сервисом в Интернете. Ваш настоящий IP-адрес скрывается с помощью прокси-сервера, позволяя вам виртуально изменять свое местоположение. Подключившись к VPN-серверу в Гонконге, вы получите гонконгский IP-адрес и лучшую интернет-конфиденциальность в Азии.

С помощью ExpressVPN вы также защищены от слежки благодаря надежному шифрованию. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, никто другой не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику. Используемый ExpressVPN алгоритм шифрования AES-256 применяется специалистами по защите безопасности во всем мире, чтобы защитить секретную информацию.


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Воспользуйтесь самым лучшим VPN-сервисом для Гонконга

Гарантия возврата денег 30 дней

Попробуйте сервис ExpressVPN без всякого риска. Вы на 100% защищены нашей 30-дневной гарантией возврата денег.

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