VPN/прокси-сервис для Гонконга
Гид ExpressVPN по VPN-сервису для Гонконга
Гонконг, как особый административный район, может похвастаться самым свободным от цензуры Интернетом в мире. Благодаря своей приверженности свободе слова и развитию технологий, Гонконг является одним из самых популярных местоположений среди VPN-пользователей, пытающихся получить доступ к заблокированному контенту в Азии.
Ознакомьтесь с подробным руководством по использованию VPN как внутри, так и за пределами Гонконга.
Интернет-цензура и государственный надзор в Гонконге
Гонконгский билль о правах гарантирует свободу самовыражения, и эта свобода распространяется также на использование Интернета. Несмотря на то, что существуют законы, направленные на борьбу с киберпреступностью и распространением непристойных материалов, Гонконг по-прежнему может похвастаться лучшей в мире свободой Интернета, предоставляя неограниченный доступ к таким сервисам, как Facebook, Google и Skype.
Правительство Гонконга не блокирует веб-сайты и не требует, чтобы владельцы сайтов имели лицензии. Тем не менее, интернет-провайдерам разрешено вести журналы онлайн-активности клиентов, что многие считают нарушением конфиденциальности. Если вы хотите анонимно выходить в Интернет, используйте VPN-сеть, чтобы зашифровать свои данные и защитить их от слежки интернет-провайдеров.
ExpressVPN поддерживает свободу Интернета во всем мире
ExpressVPN постоянно финансирует некоммерческие организации, которые борются за свободу в Интернете:
Самая лучшая VPN при переезде в Азию
Планируете переезд в Азию? Если вы едете по работе или на учебу, то лучше нашего гонконгского VPN-сервиса для свободного доступа к Интернету вам не найти.
С помощью гонконгского VPN-сервиса вы сможете общаться с родными и друзьями в социальных сетях, смотреть телесериалы онлайн, а также разблокировать лучшие веб-ресурсы. Независимо от того, какие ограничения на использование Интернета существуют в вашем новом месте жительства, гонконгский VPN-сервис поможет вам обойти цензуру и обеспечит быстрое и анонимное соединение.
Для получения наилучших результатов убедитесь, что вы загрузили и настроили свое VPN-приложение до отъезда в аэропорт. Таким образом, вы сразу же сможете подключиться к VPN-сети, как только приземлитесь в Азии!
VPN-приложения для всех устройств
Интуитивно понятные приложения ExpressVPN обеспечивают онлайн-безопасность для интернет-пользователей в Гонконге
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Пользователи гонконгского VPN-сервиса могут подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах по всему миру:
Как работает VPN
Сеть VPN (с англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) создает защищенный туннель между вашим компьютером и любым веб-сайтом или веб-сервисом в Интернете. Ваш настоящий IP-адрес скрывается с помощью прокси-сервера, позволяя вам виртуально изменять свое местоположение. Подключившись к VPN-серверу в Гонконге, вы получите гонконгский IP-адрес и лучшую интернет-конфиденциальность в Азии.
С помощью ExpressVPN вы также защищены от слежки благодаря надежному шифрованию. Ни хакеры в общественных сетях Wi-Fi, ни шпионы, ни ваш интернет-провайдер, никто другой не смогут получить доступ к вашему интернет-трафику. Используемый ExpressVPN алгоритм шифрования AES-256 применяется специалистами по защите безопасности во всем мире, чтобы защитить секретную информацию.