Что такое VPN?

6 причин использовать VPN
Чтобы скрыть IP-адрес и местоположение
Используйте ExpressVPN, чтобы скрыть свой IP-адрес и местоположение. Выбирайте любую из 160 локаций VPN-серверов в Азии, Европе, Африке, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке — в любой из 94 стран мира.
Чтобы защитить персональные данные
В нашей сети VPN используется 256-битное шифрование для защиты ваших данных. Вы можете спокойно подключаться к любой точке доступа Wi-Fi, например, в кафе или аэропорту, зная, что ваши пароли, электронные письма, фото, банковские данные и другая важная информация не могут быть перехвачены.
Чтобы смотреть любимые фильмы и сериалы
Вы сможете смотреть потоковое видео в формате HD на любом устройстве. Мы оптимизировали нашу сеть, чтобы предоставить вам самую высокую скорость и неограниченную пропускную способность. Загружайте любой контент за секунды и общайтесь в видеочатах без прерываний.
Чтобы обойти блокировки сайтов
Вы сможете с легкостью разблокировать такие сайты и сервисы, как Facebook, Twitter, Skype, YouTube и Gmail. Вы получите доступ к любым ресурсам, даже если раньше вам говорили, что этот контент недоступен для жителей вашей страны, а также если в школе или на работе действуют сетевые ограничения доступа.
Чтобы избавиться от надзора и ограничений скорости
Помешайте правительствам, сетевым администраторам и вашему интернет-провайдеру шпионить за вами. Когда ExpressVPN защищает ваши онлайн-действия, никто не сможет расшифровать ваши данные, узнать, какие веб-сайты вы посетили, или ограничить вам работу с определенными видами трафика (например, с потоковыми видео).
Чтобы найти выгодные цены и избавиться от рекламы
Скрывая ваш IP-адрес и местоположение, ExpressVPN усложняет задачу сайтам и сервисам задирать цены или показывать целевую рекламу с учетом вашего местоположения. Вы можете легко избежать переплаты за отпуск или онлайн-заказы.
Приложения VPN для любых устройств
ExpressVPN отлично работает на всех устройствах, будь то настольный компьютер, ноутбук, смартфон, маршрутизатор или планшет. Просто установите наши удобные в использовании VPN-приложения на любом из ваших устройств. Одновременно можно подключить до пяти устройств.
Технические навыки не нужны
Купите подписку, установите приложение и подключайтесь. Нет ничего проще. Вы сможете пользоваться нашими программами, даже если совсем не разбираетесь в современных технологиях.
Совместимость
У нас есть приложения для Windows, Mac, iOS, Android, роутеров и Linux. ExpressVPN работает с любым подключением к сети Интернет, включая проводные, беспроводные и мобильные сети.
Нет регистрации истории просмотров и подключений
Конфиденциальность — это фундаментальное право. Мы никогда не регистрируем историю просмотров и подключений, и мы никогда не передаем ваши данные третьим лицам.