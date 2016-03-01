Что такое VPN?

VPN (англ. Virtual Private Network), или виртуальная частная сеть, — это защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом. Сети VPN используются для защиты интернет-трафика от прослушивания, постороннего вмешательства и цензуры.

ExpressVPN также может выступать в функции прокси-сервиса, позволяя вам анонимно просматривать веб-страницы, где бы вы ни находились.