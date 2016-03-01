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Что такое VPN?

VPN (англ. Virtual Private Network), или виртуальная частная сеть, — это защищенный туннель между вашим устройством и Интернетом. Сети VPN используются для защиты интернет-трафика от прослушивания, постороннего вмешательства и цензуры.

ExpressVPN также может выступать в функции прокси-сервиса, позволяя вам анонимно просматривать веб-страницы, где бы вы ни находились.

"What is VPN: Internet traffic running through VPN tunnel from user's device to the internet."

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6 причин использовать VPN

Маскировка IP-адреса: увеличительное стекло, показывающее скрытый IP-адрес.

Чтобы скрыть IP-адрес и местоположение

Используйте ExpressVPN, чтобы скрыть свой IP-адрес и местоположение. Выбирайте любую из 160 локаций VPN-серверов в Азии, Европе, Африке, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке — в любой из 94 стран мира.

Зашифруйте свое интернет-соединение: компьютерный экран с красным висячим замком ExpressVPN.

Чтобы защитить персональные данные

В нашей сети VPN используется 256-битное шифрование для защиты ваших данных. Вы можете спокойно подключаться к любой точке доступа Wi-Fi, например, в кафе или аэропорту, зная, что ваши пароли, электронные письма, фото, банковские данные и другая важная информация не могут быть перехвачены.

Смотрите контент из любой точки мира: зритель на фоне глобуса смотрит быстрые потоковые трансляции.

Чтобы смотреть любимые фильмы и сериалы

Вы сможете смотреть потоковое видео в формате HD на любом устройстве. Мы оптимизировали нашу сеть, чтобы предоставить вам самую высокую скорость и неограниченную пропускную способность. Загружайте любой контент за секунды и общайтесь в видеочатах без прерываний.

Используйте ExpressVPN, чтобы получить доступ к YouTube, Twitter, Skype, Facebook и другим сервисам.

Чтобы обойти блокировки сайтов

Вы сможете с легкостью разблокировать такие сайты и сервисы, как Facebook, Twitter, Skype, YouTube и Gmail. Вы получите доступ к любым ресурсам, даже если раньше вам говорили, что этот контент недоступен для жителей вашей страны, а также если в школе или на работе действуют сетевые ограничения доступа.

Никакого надзора: камера с закрытым объективом.

Чтобы избавиться от надзора и ограничений скорости

Помешайте правительствам, сетевым администраторам и вашему интернет-провайдеру шпионить за вами. Когда ExpressVPN защищает ваши онлайн-действия, никто не сможет расшифровать ваши данные, узнать, какие веб-сайты вы посетили, или ограничить вам работу с определенными видами трафика (например, с потоковыми видео).

Арендованные машины, круизные лайнеры, отели и самолеты, окружающие ценник с надписью "Deals".

Чтобы найти выгодные цены и избавиться от рекламы

Скрывая ваш IP-адрес и местоположение, ExpressVPN усложняет задачу сайтам и сервисам задирать цены или показывать целевую рекламу с учетом вашего местоположения. Вы можете легко избежать переплаты за отпуск или онлайн-заказы.

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Приложения VPN для любых устройств

ExpressVPN отлично работает на всех устройствах, будь то настольный компьютер, ноутбук, смартфон, маршрутизатор или планшет. Просто установите наши удобные в использовании VPN-приложения на любом из ваших устройств. Одновременно можно подключить до пяти устройств.

ExpressVPN на компьютерах, смартфонах, планшетах, роутерах и стриминговых устройствах.

Технические навыки не нужны

Купите подписку, установите приложение и подключайтесь. Нет ничего проще. Вы сможете пользоваться нашими программами, даже если совсем не разбираетесь в современных технологиях.

Совместимость

У нас есть приложения для Windows, Mac, iOS, Android, роутеров и Linux. ExpressVPN работает с любым подключением к сети Интернет, включая проводные, беспроводные и мобильные сети.

Нет регистрации истории просмотров и подключений

Конфиденциальность — это фундаментальное право. Мы никогда не регистрируем историю просмотров и подключений, и мы никогда не передаем ваши данные третьим лицам.

Купить ExpressVPN Обзор всех приложений VPN

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Шифрование данных Тест на скорость Разблокировка веб-сайтов Защита конфиденциальности Защита информации VPN-протоколы Анонимный веб-серфинг Защита в публичных сетях Wi-Fi Зачем платить за VPN? Прокси или VPN Что такое VPN-туннель? Что такое VPN? Купить ExpressVPN