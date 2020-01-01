Tor и VPN
Стоит ли использовать VPN вместе с Tor Browser?
Да! Использование Tor вместе с VPN обеспечит вам максимальную защиту.
Как правильно: подключиться к Tor через VPN или к VPN через Tor?
Сперва подключитесь к VPN, а потом — к Tor. Мы объясним, почему нужно сделать именно так.
Сперва подключитесь к VPN, а потом — к Tor (Onion-через-VPN)
Если сперва вы подключитесь к VPN, а потом к Tor (подключение типа «Tor-через-VPN» или «Onion-через-VPN»), то получите максимум конфиденциальности, обеспечиваемый сетью Tor. Кроме того, подключение этого типа помешает узлам Tor узнать ваш исходный IP-адрес, что послужит дополнительным уровнем защиты. Наконец, вам не придется волноваться о том, что ваш интернет-провайдер обнаружит факт подключения к Tor — он увидит лишь зашифрованный трафик, отправленный вашему VPN-серверу.
Подключение типа «Tor-через-VPN» также откроет вам доступ к сети Tor, причем даже там, где она заблокирована — например, в офисных и школьных сетях, а также в некоторых странах.
Другим преимуществом подключения типа Tor-через-VPN является тот факт, что ваш VPN-сервис не узнает, что вы делали в сети Tor. А если вы столкнетесь с ошибкой работы Tor Browser (что уже случалось ранее), то подключение к VPN, установленное в первую очередь, станет дополнительным уровнем защиты между вами и возможной как следствие ошибки утечкой данных.
Установить такое соединение очень просто: сперва подключитесь к вашему любимому VPN-серверу, а потом запустите Tor Browser.
Tor vs. VPN
Сеть Tor и VPN-сети — это инструменты обеспечения приватности, но в их основе лежат разные принципы работы.
Что такое Tor?
Tor — это открытая сеть, к которой может присоединиться любой желающий поддержать или бесплатно воспользоваться ей. Перенаправление данных через серверы сети позволяет анонимизировать трафик, однако это медленный и недостаточно эффективный процесс. Сеть не собирает пользовательские данные в принципе, хотя развернутые злоумышленниками узлы Tor могут вести ограниченные журналы подключений. Доверять этой сети не обязательно, более того — вы должны исходить из того, что какая-то её часть точно находится под наблюдением.
Что такое VPN?
В свою очередь, VPN-приложение перенаправляет все данные через VPN-сеть, причем даже данные, отправленные по протоколу P2P (или, проще говоря, трафик торрент-приложений). VPN-приложение также шифрует данные, чтобы не дать третьим сторонам получить к ним доступ. Разумеется, раз трафик проходит через серверы VPN-сети, то пользователь должен в известной степени довериться VPN-сервису и надеяться, что тот не ведет журналы активности и подключений. Вот только для работы VPN-сервисам всё же необходимо собирать определенные пользовательские данные — например, платежные.
Почему сперва нужно подключиться к VPN, а потом — к Tor?
Создание туннеля через сеть Tor и подключение из неё к вашему VPN-сервису (подключение типа «VPN-через-Tor») — это гораздо более сложная для настройки задача.
ExpressVPN не поддерживает этот метод подключения, так как он не делает ваше подключение более защищенным и анонимным. Безусловно, соединение этого типа не позволяет выходному узлу следить за вашим трафиком, однако оно позволяет следить за ним VPN-сервису.
В теории, если VPN-сервис не ведет журналы онлайн-активности или подключений, вы можете доверить ему даже такие данные. Иными словами, речь заходит про доверие — и это в ситуации, где верить на слово не стоит. Как следствие, вы не получаете никаких преимуществ в плане анонимности, но вынуждены при этом терпеть медленные подключения сети Tor.
Как Tor работает без VPN?
Сеть Tor представляет собой несколько уровневых последовательностей прокси-серверов, перенаправляющих зигзагообразно ваш трафик, пока тот не достигнет точки назначения (именно из-за своей уровневой структуры, чем-то похожей на слои лука, эта сеть и получила название The Onion Router — сокращенно Tor).
Ваши данные проходят минимум через 3 узла.
Входной узел, который неминуемо узнает ваш IP-адрес
Промежуточный узел (реле), который не позволяет выходному узлу выяснить, каким входным узлом вы воспользовались, и самым существенным образом усложняет задачу по сопоставлению этих сведений
Выходной узел, где известно, к какому сайту вы подключаетесь, но неизвестно, кто вы
Эти три узла отделяют ваш IP-адрес от ресурса, к которому вы хотите получить доступ. Как следствие, две стороны могут теперь передавать данные друг другу без посредника, которому известно, кто есть кто.
Как правило, в сеть Tor заходят с помощью Tor Browser — специального браузера, созданного на базе Firefox. Tor Browser обеспечивает пользователям защиту и конфиденциальность, чем и отличается от большинства других веб-браузеров, для которых приоритетом является скорость, а не защита пользователей от различных угроз и атак (например, от сбора цифровых отпечатков браузера).
Вне всякого сомнения, Tor — это золотой стандарт анонимизации интернет-трафика, однако эта система работает медленно и недостаточно эффективно. Браузер Tor Browser по умолчанию защищает только свой собственный трафик. В свою очередь, трафик сторонних приложений остается без защиты, то есть их придется настраивать отдельно. Куда более безопасным вариантом является TAILS — целая операционная система, позволяющая перенаправлять все ваши данные от всех программ и приложений через сеть Tor.
VPN + Tor = лучшая защита
Сеть Tor — это удивительный инструмент защиты конфиденциальности. Во всем, что касается обеспечения анонимности в Интернете, Tor не имеет конкурентов. Эта сеть может оказаться единственным средством, способным защитить вас от слежки со стороны правительственных или других органов, использующих продвинутые и дорогие системы.
Использование соединения типа Tor-через-VPN делает ваше подключение более приватным. Подключитесь к вашей VPN, а затем откройте Tor Browser, чтобы зайти в сеть Tor и не дать при этом интернет-провайдеру повод взять вас на карандаш.
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