Сперва подключитесь к VPN, а потом — к Tor (Onion-через-VPN)

Если сперва вы подключитесь к VPN, а потом к Tor (подключение типа «Tor-через-VPN» или «Onion-через-VPN»), то получите максимум конфиденциальности, обеспечиваемый сетью Tor. Кроме того, подключение этого типа помешает узлам Tor узнать ваш исходный IP-адрес, что послужит дополнительным уровнем защиты. Наконец, вам не придется волноваться о том, что ваш интернет-провайдер обнаружит факт подключения к Tor — он увидит лишь зашифрованный трафик , отправленный вашему VPN-серверу.

Подключение типа «Tor-через-VPN» также откроет вам доступ к сети Tor, причем даже там, где она заблокирована — например, в офисных и школьных сетях, а также в некоторых странах.

Другим преимуществом подключения типа Tor-через-VPN является тот факт, что ваш VPN-сервис не узнает, что вы делали в сети Tor. А если вы столкнетесь с ошибкой работы Tor Browser (что уже случалось ранее), то подключение к VPN, установленное в первую очередь, станет дополнительным уровнем защиты между вами и возможной как следствие ошибки утечкой данных.

Установить такое соединение очень просто: сперва подключитесь к вашему любимому VPN-серверу, а потом запустите Tor Browser.