Veelgestelde vragen: Een VPN voor Sky Go gebruiken

Is een Sky Go abonnement inbegrepen bij ExpressVPN? ExpressVPN komt normaal gesproken niet met een Sky Go account. Om Sky Go te kunnen bekijken moet u geabonneerd zijn op Sky TV UK of Sky TV Italia.

Kan ik mijn VPN gebruiken om Sky Go op verschillende apparaten te streamen? Sky Go is compatibel met de meeste computers, mobiele apparaten en tablets, maar het aantal apparaten dat u gratis kunt registreren met Sky Go dat onderdeel uitmaakt van uw Sky TV abonnement is beperkt. U kunt uw Sky Go account upgraden tot Sky Go Extra waarmee u Sky Go op meer apparaten kunt bekijken.

Kan ik Sky Go in het buitenland bekijken? Ja, Sky Go UK en Sky Go Italia zijn beiden verkrijgbaar voor degenen met een Sky TV abonnement in Europa. Dus als u Sky Go buiten het VK of Italië wilt zien is dat geen probleem. Voor meer informatie over het bekijken van Sky Go in het buitenland, neem contact op met de helpdesk.

Heeft het gebruik van een VPN invloed op de videokwaliteit? Alle VPN's vertragen mogelijk uw internetverbinding. Maar ExpressVPN is erg snel en de meeste gebruikers ervaren geen problemen met vertraging wanneer ze video streamen. Soms kan een VPN zelfs uw downloadsnelheden boosten, vooral wanneer uw internet provider bandbreedte beperkt op videostreaming diensten.