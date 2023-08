Hoe kijk je online WWE-evenementen online

Voor het streamen van de spannendste WWE-evenementen zijn maar een paar eenvoudige stappen nodig:

Neem ExpressVPN. Verbind met een beveiligde serverlocatie die overeenkomt met de regio van de zender die je wilt bekijken, zoals een Amerikaanse server voor WWE Network.

Stem af en geniet van het evenement!

Livestream de beste WWE-evenementen in 2023

WWE Network

Land: VS

Prijs: 10 USD per maand en hoger

World Wrestling Entertainment (WWE) is de bedenker en exploitant van de online videostreamingdienst The WWE Network, die in 2011 zijn debuut maakte. In 2014 lanceerde WWE haar nieuwe streamingdienst, die beschikbaar is in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Hongkong, Singapore en Frankrijk.

Fox en USA Network

Land: VS

De WWE mag dan het beste zijn sinds, nou ja, de WWF, het vinden van livestreams kan moeilijk zijn. Canadezen en Britten die de WWE proberen te streamen, voelen zich waarschijnlijk net als Edge en Christian na een TLC-wedstrijd met The Hardy Boyz. Auw.

Met een VPN kun je elke wedstrijd van WWE SmackDown (vrijdagavond om 20.00 uur Eastern Time U.S.) op Fox bekijken en Monday Night Raw (om 20.00 uur Eastern Time U.S.) op USA Network. Je kunt de Fox en USA Network stream bekijken via verschillende gratis proefversies op Fubo (75 USD/maand), YouTube TV (73 USD/maand en hoger), Sling TV Blue (prijs varieert), DirecTV Now (70 USD/maand) of Hulu + Live TV (70 USD/maand). Er zijn verschillende gratis proefversies beschikbaar (DirecTV Now en Sling TV bieden geen gratis proefversie).

NB: je hebt mogelijk een geldige Amerikaanse creditcard/debetkaart nodig om je te abonneren op YouTube TV, Sling TV, Fubo, Hulu + Live TV of DirecTV Now. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/debetkaart hebt.

Lees meer over het kijken naar Fubo, YouTube TV, Sling TV, Hulu + Live TV en DirecTV Now met ExpressVPN.

Peacock

Land: VS

Prijs: 6 USD per maand

Peacock is de nieuwe officiële WWE-zender in de VS. Je kunt elk live WWE PPV-evenement streamen, waaronder WrestleMania, Money in the Bank, Clash at the castle en meer. Je kunt het programma zeven dagen gratis uitproberen.

NB: Het kan zijn dat je een Amerikaanse creditcard/debetkaart of PayPal-account nodig hebt om je te abonneren op Peacock.

WWE-kalender 2023

Show Datum Locatie Royal Rumble 2023 28 januari 2023 San Antonio, TX WWE Elimination Chamber 18 februari 2023 Montreal, CAN WWE WrestleMania 39 1-2 april 2023 Inglewood, CA WWE Money in the Bank 1 juli 2023 London, UK NXT: The Great American Bash 30 juli 2023 Cedar Park, TX SummerSlam 5 augustus 2023 Detroit, MI Payback 3 september 2023 Pittsburgh, PA Fastlane 7 oktober 2023 Indianapolis, IN

Wat ga je doen als ExpressVPN je in de steek laat?

Of het nu op Raw, Smackdown of NXT TakeOver: New York aankomt, WWE wil je nooit missen. Monday Night Raw bestaat al tientallen jaren en heeft vandaag de dag meer dan 1300 originele afleveringen. En net als Nature Boy Ric Flair is het nog steeds een succes.

Laat ons in de commentaren hieronder weten hoe een VPN jou heeft geholpen bij het kijken naar WWE. Als je vragen hebt, kun je 24 uur per dag, zeven dagen per week live chatten.

En daar komt het op neer, want ExpressVPN heeft gesproken!

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om te worden gebruikt als middel om auteursrechten te omzeilen. Lees de Servicevoorwaarden van ExpressVPN en de Gebruiksvoorwaarden van je contentprovider voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over het streamen van sport Kan ik sport op mijn computer streamen? Jazeker! Als je de streamingdienst gebruikt vanuit een webbrowser, zorg er dan voor dat je ook de ExpressVPN-extensie installeert voor Chrome, Firefox, or Edge. De extensie heeft een paar functies onder de motorkap die veel voorkomende streamingproblemen kunnen verhelpen. Kan ik sport streamen op jouw telefoon of tablet? Ja, dat kan. ExpressVPN heeft apps voor elk bekend mobiel apparaat, waaronder iOS en Android. Hoe kan ik op mijn tv streamen met een VPN? In het kort zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: – Met de natieve app voor smart TV, Android TV-apparaat of ander streamingapparaat

– Door op je computer te streamen en met de tv te verbinden via een HDMI-kabel

– Door draadloos te spiegelen of casten naar je tv of streamingapparaat vanaf je computer of mobiele apparaat

– Door te verbinden met een router met ExpressVPN-optie waardoor je doodeenvoudig met een onbeperkt aantal apparaten tegelijkertijd met verschillende serverlocaties kunt verbinden

– Met MediaStreamer, de oplossing van ExpressVPN voor apparaten waarop geen VPN kan worden geïnstalleerd, zoals een Apple TV of spelcomputers. MediaStreamer hoeft maar een keer ingesteld te worden, al biedt het niet dezelfde veiligheidsvoordelen als een VPN. (Weet dat door je Apple TV of spelcomputer met een router te verbinden je het beste van beide werelden kunt krijgen!) Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je grootbeeld-tv te krijgen, klik hieronder of neem gewoon dag of nacht contact op met een helpdeskagent voor stap-voor-stap instructies. Ik ben met de VPN-serverlocatie verbonden maar kan niet inloggen bij de streamingdienst! Geen zorgen! Serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen proberen bepaalde evenementen te bekijken), maar dat is precies waarom ExpressVPN hogesnelheidsservers over de hele wereld heeft. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan verbinding te maken met een andere serverlocatie in die landen. Als je probeert verbinding te maken met een land met één serverlocatie, is de eerste stap je locatie-instellingen te controleren. Als je op een mobiel apparaat zit, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel locatiediensten uit en maak vervolgens opnieuw verbinding met de VPN. Op zowel Windows- als Mac-computers kun je Locatiediensten uitschakelen in het menu Privacy & Beveiligingsinstellingen. Voor meer hulp kun je altijd praten met een lid van onze klantenondersteuning die 24/7 beschikbaar is via livechat. Ik ben met de VPN verbonden maar mijn internet is langzaam Als je internetsnelheid traag is of je streaming lijkt te vertragen, zijn er een paar mogelijke redenen: – De afstand van je geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie

– Je verbindingstype (bekabelde verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen)

– Suboptimale interconnectiviteit tussen de VPN en je internetprovider

– Lage snelheid van de internetverbinding op jouw locatie

– Je type apparaat en rekenkracht Probeer elk van de volgende stappen om problemen op te lossen: – Download de laatste versie van ExpressVPN

– Verbind met een andere VPN-serverlocatie

– Verander van VPN-protocol Als je elk van de bovenstaande probeert en nog steeds problemen ondervindt met je streamingsnelheid, neem dan dag of nacht contact op met de helpdesk van ExpressVPN en iemand zal binnen enkele seconden bij je zijn. Welke andere streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos met alle populairste streaming-apps van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN voor streaming zorgt ervoor dat je veilig kijkt in razendsnelle HD met onbeperkte bandbreedte, vrij van afknijpen door je internetprovider (wat soms de snelheden kan vertragen). Als je je favoriete team overal wilt bekijken – zelfs tijdens het reizen of op onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi – is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.